UMC34W 貓 泌尿道低卡路里配方濕糧
貓主食濕糧
每包85公克 老年貓建議在使用前，應先檢查腎臟功能。泌尿道低卡路里配方濕糧是一份具有完整營養的配方濕糧。配方乃針對溶解磷酸銨鎂結石所設計；透過將尿液酸化的特性以及成份中低鎂含量，可降低結石復發的機率。
現有包裝
什麼才是正確的餵食量？
1 x 85g
適用範圍
本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。
尿液稀釋
尿液稀釋並增加尿量，不利磷酸銨鎂和草酸鈣結石的生成。
降低下泌尿道結石風險
酸化尿液溶解磷酸銨鎂結石。
尿液飽和度控制
有助於降低磷酸銨鎂和草酸鈣結晶形成的離子濃度。
低卡路里
低卡路里幫助體重控制。
成分：肉類和相關產品、魚肉和魚肉衍生物、穀物、植物來源產品、植物蛋白萃取物、礦物質、油與脂、醣類。
添加劑（公斤）**：維生素D3: 170 IU、E1(鐵): 2毫克、E2(碘): 0.25毫克、E4(銅): 2毫克、E5(錳): 0.5毫克、E6 (鋅): 5毫克、硫0.16%、尿液酸化物質：硫酸鈣0.25%**數值只表示每單位添加量，並非飲食成份中天然含量。本配方有助形成不利於磷酸銨鎂(S)和草酸鈣(O)結石生成的尿液環境