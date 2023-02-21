UMC34W 貓 泌尿道低卡路里配方濕糧

UMC34W 貓 泌尿道低卡路里配方濕糧

貓主食濕糧

每包85公克 老年貓建議在使用前，應先檢查腎臟功能。泌尿道低卡路里配方濕糧是一份具有完整營養的配方濕糧。配方乃針對溶解磷酸銨鎂結石所設計；透過將尿液酸化的特性以及成份中低鎂含量，可降低結石復發的機率。

現有包裝

1 x 85g

什麼才是正確的餵食量？

適用範圍

本產品為獸醫專用營養配方，請諮詢您的獸醫，確認本產品是否適合您的愛寵。

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尿液稀釋

尿液稀釋並增加尿量，不利磷酸銨鎂和草酸鈣結石的生成。

降低下泌尿道結石風險

酸化尿液溶解磷酸銨鎂結石。

尿液飽和度控制

有助於降低磷酸銨鎂和草酸鈣結晶形成的離子濃度。

低卡路里

低卡路里幫助體重控制。

產品詳情

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