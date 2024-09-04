我們都知道狗狗的嗅覺靈敏，但說到貓咪的嗅覺，那可是沒在跟你開玩笑。得益於祖上是捕獵者的原因，貓咪的鼻子有2億個以上的嗅覺細胞，甚至比一些品種狗還更多呢（是必須驚訝，因為你我只有500萬）。而因為嗅覺強於味覺的關係，所以「香味」就是貓咪對於食物的第一印象。因此，第一印象不好，那麼往後拿出一樣的食物，就很難打動貓咪的心了這點要特別注意。另外貓咪對新的事物非常有警覺性，這意味著牠們會對新鮮或沒嘗試過的食物非常挑惕。

因此只有通過最初對食物的面試，才會逐漸增加後續的互動，隨著嗅聞的次數，敏感的獵手就能偵測到更多的氣味分子。如果貓咪深深受到某款食物的香味吸引，嗅聞次數就會開始減少而且吃得很津津有味。因此「嗅聞」不單是餐前必備儀式感，而是會不會進食的重要關鍵！除了讓貓咪透過氣味順利享受用餐樂趣之外，還要能促使貓咪攝取充足的營養！

因此寵物飼料界的星級主廚——法國皇家端出了SENSORY™ SMELL 濃郁香氣配方，採用永續發展的魚種打造香氣組合，特色在於富含脂肪、果香與堅果味香氣四溢，能在第一時間完美對焦貓咪嗅覺，給予貓咪驚喜的「第一印象」。香氣組合的製程技術幫助貓食中的濃郁香氣加速擴散，為貓咪兼顧營養的同時，打造誘人可口的香濃美食，為貓咪提供沉浸式的用餐饗宴。