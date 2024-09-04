SENSORY™ 感官饗宴主食系列:毛孩界的米其林美味，難以抵擋的營養饗宴
你選的貓罐頭貓咪愛吃嗎？貓咪喜歡的貓罐頭重點是什麼？
貓罐頭或貓濕糧富含肉類蛋白質，也可幫助貓咪補充水分，是貓乾糧之外的營養主食好選擇。不過若想讓貓咪真正愛上貓罐頭或濕糧，貓罐頭推薦的重點就是要能具備「香氣」、「鮮味」、「口感」，三種感官缺一不可！
貓罐頭/濕糧推薦《法國皇家》感官饗宴主食系列，最對貓咪的胃
貓罐頭/濕糧推薦《法國皇家》，「濃郁香氣配方」可刺激貓咪嗅覺，進而對食物產生興趣及良好印象；「豐富鮮味配方」可引起貓咪細膩的味覺反應，一口接一口；而「多元口感配方」能帶來口腔裡的觸覺體驗，滿足貓咪咀嚼的樂趣。
探索濕食感官饗宴（NEW!）
照護貓咪的健康幸福，不僅僅是要為牠們提供食物。而是從端上桌到貓咪咀嚼嚥下，一段完整結合精緻營養與精心設計的用餐體驗！
探索法國皇家全新SENSORY™感官饗宴主食系列。
《 各就各「味」預備備 》
因此刺激貓咪食慾的首要關鍵，在於食物要能夠刺激貓咪「嗅覺」的「香味」。同時因為貓咪大多品嚐不出「甜」，因此許多飼主在營養方面，很容易忽略掉保養貓咪的感官，與身體上的其他需求。
但法國皇家，運用自家對貓咪的專業知識與針對貓糧適口性的最新研究，專為刺激貓咪獨特感官打造出「完整主食 系列」。探索根據貓咪嗅覺、味覺和觸覺所量身訂製的三種不同產品，這些產品將提供不同的變化且感官豐富的體驗，幫助每日改善貓咪的整體幸福感。
《讓牠聞香而來！》刺激貓的嗅覺
我們都知道狗狗的嗅覺靈敏，但說到貓咪的嗅覺，那可是沒在跟你開玩笑。得益於祖上是捕獵者的原因，貓咪的鼻子有2億個以上的嗅覺細胞，甚至比一些品種狗還更多呢（是必須驚訝，因為你我只有500萬）。而因為嗅覺強於味覺的關係，所以「香味」就是貓咪對於食物的第一印象。因此，第一印象不好，那麼往後拿出一樣的食物，就很難打動貓咪的心了這點要特別注意。另外貓咪對新的事物非常有警覺性，這意味著牠們會對新鮮或沒嘗試過的食物非常挑惕。
因此只有通過最初對食物的面試，才會逐漸增加後續的互動，隨著嗅聞的次數，敏感的獵手就能偵測到更多的氣味分子。如果貓咪深深受到某款食物的香味吸引，嗅聞次數就會開始減少而且吃得很津津有味。因此「嗅聞」不單是餐前必備儀式感，而是會不會進食的重要關鍵！除了讓貓咪透過氣味順利享受用餐樂趣之外，還要能促使貓咪攝取充足的營養！
因此寵物飼料界的星級主廚——法國皇家端出了SENSORY™ SMELL 濃郁香氣配方，採用永續發展的魚種打造香氣組合，特色在於富含脂肪、果香與堅果味香氣四溢，能在第一時間完美對焦貓咪嗅覺，給予貓咪驚喜的「第一印象」。香氣組合的製程技術幫助貓食中的濃郁香氣加速擴散，為貓咪兼顧營養的同時，打造誘人可口的香濃美食，為貓咪提供沉浸式的用餐饗宴。
《美味無法擋》抓住貓咪的味覺
儘管貓咪的味蕾受器相當稀少， 但卻在某部分非常細膩唷！牠們能品嚐到食物當中的「鮮味」。而究竟鮮味是什麼呢？來跟各位簡單科普，「鮮味」即是獨立於其他 4 種傳統基本味覺（酸甜苦鹹）的存在。由於貓咪自古以來就是肉食捕獵者，因此對於肉類當中的「鮮味」尤其敏感。相中這一點，法國皇家 SENSORY™ TASTE 當中擁有豐富鮮味配方，以雞肉口味精心製作，特色在於具有烘烤肉味、含硫和焦糖味，能夠高度引起貓咪的獨特味覺反應，除了能夠讓貓咪一口接一口之外，更飽含豐富的營養元素，精準補充貓咪的營養。
發現貓咪享受著牠們的餐點
貓咪期待的表現
- 你剛在準備食物，貓咪就立刻出現
- 發出喵嗚聲
- 繞著你的腿轉圈摩擦吸引注意
- 伸手想抓取或直接跳上廚房檯面
貓咪享受美食的表現
- 身體放鬆
- 邊吃邊不斷舔嘴唇
- 尾巴安定，不會在地板上猛烈擺動
整體享受的表現
- 貓咪碗裡吃得乾乾淨淨！
貓咪期待的表現
- 你剛在準備食物，貓咪就立刻出現
- 發出喵嗚聲
- 繞著你的腿轉圈摩擦吸引注意
- 伸手想抓取或直接跳上廚房檯面
貓咪享受美食的表現
- 身體放鬆
- 邊吃邊不斷舔嘴唇
- 尾巴安定，不會在地板上猛烈擺動
整體享受的表現
- 貓咪碗裡吃得乾乾淨淨！
乾濕換餵，營養加倍！SENSORY™ 感官饗宴主食系列
為什麼「乾濕換餵」對貓咪健康非常重要？首先，貓咪往往偏好濕食， 因為構成能吸引貓咪敏感的嗅覺感官，促發食慾。
濕食也提供其他健康方面的好處，例如補充水分、照護泌尿系統、降低卡路里攝取，並幫助咀嚼吃力的貓咪在 進食上提升舒適度。儘管如此，乾糧也有其重要優勢，好比透過咀嚼減少牙菌斑、保持口腔健康。乾糧也能放在碗內或餵養玩具中，不用擔心變質，讓貓咪一整天都可以持續獲得食物。透過乾濕換餵的方式為飲食加入變化，讓貓咪在飲食上更為豐富、健康。