新貓入屋注意：掌握相處指南，讓貓狗順利適應彼此的存在

接新貓回家時，讓家中寵物好好認識新進成員可能不是太容易。動物之間會自己決定彼此的階級，飼主需注意不能讓牠們互相攻擊。建議多花點時間，保持耐心，因為這個階段要奠定未來共同生活的基本規則，並維持牠們之間的良好關係。

帶新貓回家後，一定要讓牠先好好認識與適應一下新環境、家庭成員和其他動物，確保牠們日後可以好好融入新家。動物之間彼此認識的過程不能有壓力，新進成員能否健康幸福地成長取決於初期的照顧和關注。

請飼主在旁監督貓咪與其他動物的認識過程，如果沒有好好認識，彼此之間就會為了共用空間和各自的地盤而產生混淆和對立的情況。飼主在將新進成員帶回家認識之前，建議先帶去給獸醫師看看。這樣可以確定新貓是不是帶有傳染性疾病，避免牠們傳染給家中其他寵物。

雖然飼主可以採取特定的作法，幫助新貓好好認識其他貓和狗狗，但是為了家中寵物和新成員好，也不能忽略了以下幾件事：

最初幾天先將新貓與其他寵物隔離開來，讓新貓慢慢認識一下新環境。

讓新貓待在一個房間內逐步去摸索室內空間，這樣不會讓牠們因驚恐而衝到家具下方。

對家中既有寵物仍要保持關心，然後在頭幾天內讓既有寵物（可能是狗狗或貓）保有特權。

當既有寵物在自己的地盤時給予牠們安慰。

在專屬的安靜空間中安撫新來的貓咪。

在新貓不使用的房間裡，使用以前用來擦拭新貓臉部和嘴巴的布來擦拭牆壁底端，讓既有寵物習慣新貓的氣味。

新貓入屋注意事項 1：先讓家中狗狗認識幼貓

一般來說，已經經過適當社會化的狗狗會比較樂意接受新成員。有些歲數較大的狗狗可能不是那麼寬容，但仍然可以學習與貓一起相處。一開始見面時，請將狗狗繫好牽繩，同時不要限制貓走動。在控制場面的情況下重複認識幾次之後，愛犬和新來的貓就會找到彼此能和平相處的方式。

飼主也可以透過以下方式讓狗跟貓相處變得更順利：