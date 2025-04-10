新貓入屋注意：掌握相處指南，讓貓狗順利適應彼此的存在
接新貓回家時，讓家中寵物好好認識新進成員可能不是太容易。動物之間會自己決定彼此的階級，飼主需注意不能讓牠們互相攻擊。建議多花點時間，保持耐心，因為這個階段要奠定未來共同生活的基本規則，並維持牠們之間的良好關係。
帶新貓回家後，一定要讓牠先好好認識與適應一下新環境、家庭成員和其他動物，確保牠們日後可以好好融入新家。動物之間彼此認識的過程不能有壓力，新進成員能否健康幸福地成長取決於初期的照顧和關注。
請飼主在旁監督貓咪與其他動物的認識過程，如果沒有好好認識，彼此之間就會為了共用空間和各自的地盤而產生混淆和對立的情況。飼主在將新進成員帶回家認識之前，建議先帶去給獸醫師看看。這樣可以確定新貓是不是帶有傳染性疾病，避免牠們傳染給家中其他寵物。
雖然飼主可以採取特定的作法，幫助新貓好好認識其他貓和狗狗，但是為了家中寵物和新成員好，也不能忽略了以下幾件事：
- 最初幾天先將新貓與其他寵物隔離開來，讓新貓慢慢認識一下新環境。
- 讓新貓待在一個房間內逐步去摸索室內空間，這樣不會讓牠們因驚恐而衝到家具下方。
- 對家中既有寵物仍要保持關心，然後在頭幾天內讓既有寵物（可能是狗狗或貓）保有特權。
- 當既有寵物在自己的地盤時給予牠們安慰。
- 在專屬的安靜空間中安撫新來的貓咪。
- 在新貓不使用的房間裡，使用以前用來擦拭新貓臉部和嘴巴的布來擦拭牆壁底端，讓既有寵物習慣新貓的氣味。
新貓入屋注意事項 1：先讓家中狗狗認識幼貓
一般來說，已經經過適當社會化的狗狗會比較樂意接受新成員。有些歲數較大的狗狗可能不是那麼寬容，但仍然可以學習與貓一起相處。一開始見面時，請將狗狗繫好牽繩，同時不要限制貓走動。在控制場面的情況下重複認識幾次之後，愛犬和新來的貓就會找到彼此能和平相處的方式。
飼主也可以透過以下方式讓狗跟貓相處變得更順利：
- 繫好狗狗，讓牠們保持冷靜，表現乖的話就給予獎勵。
- 確認貓沒有被困在角落，並選擇讓牠感到自在、有地方藏身的房間中，最好是能爬到比狗狗高的位置。
- 別強迫貓與狗狗接觸，讓牠們按照自己的步調慢慢親近。
新貓入屋注意事項 2：讓家中成貓認識幼貓
成貓雖然比其他成年動物更容易接受幼貓進門，但是看到另一隻成貓在自己的地盤上走動還是會不太高興，因為貓天性就是喜歡獨來獨往。牠們可能會以威脅行為來表達不滿，因此可能要花上數天甚至幾個月的時間才能適應、接受新的情況。
飼主必須將新貓舊貓隔離、適時安排見面，並在旁陪伴觀察，耐心讓牠們多次接觸，直到貓接受彼此的存在，消弭雙方之間的恐懼感，兩隻貓才會開始培養彼此的地盤關係，這時飼主就要絕對尊重雙方的地盤意識。
請記住，別強迫貓一定要喜歡對方，但是可以試著讓牠們和平相處。
帶新貓回家與舊貓彼此認識時，建議遵循以下原則：
- 請謹慎處理，確保兩隻貓有足夠的空間可以藏身和避開對方。請選擇一個中立的地盤讓雙方見面，像是一間大房間，這樣牠們就能保持一定的距離。
- 一開始先將新舊貓隔離、每天認識一下下就好，幾天後再逐漸加長相處的時間。
- 之後請記得為每隻貓準備各自的睡窩、食物和水碗，因為牠們不喜歡與別人共享。
- 建議每隻貓至少都有一個貓砂盆，然後再準備一個貓砂盆讓貓可以多一個選擇。
- 如果貓生活在室內，也建議您要確保每隻貓都有足夠的空間來藏身、玩耍和摸索。例如，每隻貓都有自己的跳台，讓牠們擁有自己的空間。
- 如果貓的某個地盤擋住了另一隻貓的正常活動空間，事情就不太妙了，所以請確定每隻貓是否都能正常活動（吃飯、睡覺、喝水、在貓砂盆上廁所），不要讓牠們彼此對立，產生精神壓力。
雖然不能強迫動物一定要喜歡對方，但是可以鼓勵牠們什麼是好的行為，怎樣尊重彼此，讓牠們可以和平共處。
將新來的幼貓帶回家之前，以及讓彼此學會共同生活時，這兩階段期間都非常重要，請注意家中所有動物的需求，確保牠們可以輕鬆自在的生活。
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