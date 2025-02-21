認識法國鬥牛犬
官方名稱：法國鬥牛犬
其他名稱：法鬥
起源：英國、法國
流口水傾向1 out of 5
整理毛髮需求1 out of 5
掉毛程度3 out of 5
吠叫傾向2 out of 5
精力充沛程度 (高、低、中)*3 out of 5
接受得了其他寵物5 out of 5
天氣暖和？1 out of 5
天氣寒冷？2 out of 5
適合住在公寓5 out of 5
能否獨處？*1 out of 5
家庭寵物？*5 out of 5
|公
|母
|身高
|身高
|27 - 34 cm
|24 - 32 cm
|體重
|體重
|9 - 14 kg
|8 - 13 kg
|幼犬年齡
|成犬年齡
|2 至 10 個月
|10 個月到 8 歲
|熟齡年齡
|老犬年齡
|8 歲至 12 歲
|12 歲以上
|寶寶年齡
|出生到 2 個月大
流口水傾向1 out of 5
整理毛髮需求1 out of 5
掉毛程度3 out of 5
吠叫傾向2 out of 5
精力充沛程度 (高、低、中)*3 out of 5
接受得了其他寵物5 out of 5
天氣暖和？1 out of 5
天氣寒冷？2 out of 5
適合住在公寓5 out of 5
能否獨處？*1 out of 5
家庭寵物？*5 out of 5
|公
|母
|身高
|身高
|27 - 34 cm
|24 - 32 cm
|體重
|體重
|9 - 14 kg
|8 - 13 kg
|幼犬年齡
|成犬年齡
|2 至 10 個月
|10 個月到 8 歲
|熟齡年齡
|老犬年齡
|8 歲至 12 歲
|12 歲以上
|寶寶年齡
|出生到 2 個月大
認識法國鬥牛犬
育種須知
法國鬥牛犬！這來自巴黎的甜心世界知名，並成為最受歡迎的品種之一。牠們在英國犬業俱樂部最新的排名是第七，並且在美國育犬協會排名第四。法國鬥牛犬的小型體型使得牠們非常適合城市生活，不過卻是因為牠們親人親狗的個性才成為大家如此喜愛的品種。
坦白說，法國鬥牛犬是非常好的寵物，尤其是對於第一次飼養寵物的人來說更是如此。牠們喜歡在人身邊打盹 (這是牠們最喜歡的活動之一)，也喜歡在外面玩一整天，而且經過訓練之後，牠們喜歡跟兒童一起相處，跟大人也能相處融洽。
這個品種引人注目的大耳朵和牠們看起來「厭世」的表情，與牠們樂天的性格完全相反。只要有牠們在，您就不缺樂子；法國鬥牛犬很愛搞怪。
把玩笑放一邊，對法國鬥牛犬進行服從訓練其實是沒問題的。這個品種與飼主的關係可以非常緊密，因此交際不可或缺。法國鬥牛犬的嬌小身材確實是主因，讓牠們傾向依賴強大的夥伴。牠們不是用於救援或守衛的狗；陪伴是他們最擅長的事。
關於法國鬥牛犬的 2 個小常識
1.可愛但沉重
法國鬥牛犬確實是很可愛的陪伴犬，不過也要注意牠們粗壯的身形：這表示這種狗狗可以運動，但絕對不能游泳，因為牠們體型粗壯、肌肉厚實，所以在水中幾乎沒有浮力。維持良好的餵食習慣，確保法國鬥牛犬的體重不會過重。
2. 小心牠們的調皮
法國鬥牛犬的行為雖然動作搞笑可愛，但也需要學會規矩。牠們確實是很愛玩耍，但這種愛玩耍的個性可能會讓牠們變得任性，甚至是不服從。牠們有時甚至看起來很滑稽。訓練牠們時，建議利用獎勵的方式，也就是牠們完成每個命令就給牠們零食。只是要注意零食包含在牠們的每日食物份量之中！
品種歷史沿革
法國鬥牛犬有悠久而引人入勝的歷史。這個品種被認為是古希臘部族莫洛西亞人使用的犬隻的後裔，這支部族最後進入了英格蘭。莫洛西亞犬據說後來發展成為英國獒犬及其子品種德國鬥牛犬。這個品種最初用於鬥牛運動，而在 1835 年法律正式禁止這項運動後，牠們就變得越來越像陪伴犬。
在英格蘭廣泛發現的㹴犬隨後與法國鬥牛犬的祖先混種交配，培育出迷你版或玩具英國鬥牛犬，在那裡牠們繼續發揮捕鼠犬和守衛犬的功用。早期的法國鬥牛犬品種在英格蘭中部的諾丁罕地區非常流行，特別是對蕾絲製造業來說，牠們因為能夠追捕囓齒動物而備受重視。
到了 1860 年代，這種新型的法國鬥牛犬品種在英國的寵物展中首次亮相，並大受歡迎。當蕾絲製造業在英國逐漸沒落而轉移到法國時，蕾絲製造商遷移到了諾曼第並帶著他們的狗。
法國鬥牛犬在全法國廣受歡迎，逐漸成為我們今天所知道的品種。這種狗非常時尚，深受社會歡迎，尤其是皇室和貴族。牠們在巴黎極受推崇，並且廣泛融入那裡的咖啡館生活中。法國著名藝術家土魯斯-羅特列克和竇加就經常在畫作中描繪法國鬥牛犬。
這個品種在 20 世紀的美國同樣受歡迎。牠們分別於 1898 年和 1905 年受到美國育犬協會和英國育犬協會的認可。
全身面面觀
法國鬥牛犬的身體特徵
1.耳朵
2.頭部
3.尾巴
4.尾巴
5.皮毛
注意事項
以下說明法國鬥牛犬的有趣小常識，包括品種具體特徵以及一般健康概述
那張可愛的臉可能會造成問題
法國鬥牛犬健康的問題很少，但牠們的臉部結構可能會造成呼吸方面的問題。法國鬥牛犬的臉部結構特殊，這稱為扁鼻狗症候群，特徵是扁平的鼻子和鼻孔，因此很容易出現呼吸系統問題。牠們可能常會出現呼吸困難，尤其是在天氣過熱或過冷，或是運動過於劇烈的時候。因此在天氣非常炎熱或寒冷時要小心。千萬別把狗留在悶熱的車子裡，只能安置在有空調的地方。牠們也經常出現消化問題：許多患有短吻犬呼吸道阻塞症候群的狗也會表現出胃腸道不適的跡象。
體格強壯但容易肥胖
法國鬥牛犬矮矮壯壯的身體再可愛不過了，但牠們還是需要保持苗條。如果不妥善控制膳食和零食，這個品種很容易變胖。牠們頗具份量的胸部和結實的腿造就了強壯的肌肉，但因為體型嬌小，牠們需要的監督幾乎比更大型的狗狗還要多。而且除非你緊緊抓住牠們，否則不能讓牠們在海洋、湖泊或游泳池中游泳：牠們高密度的桶狀身材缺乏在水中所需的浮力，因此經常讓牠們不能游泳，而只能「滾動」。所以，讓牠們在乾燥的土地上進行規律運動是最適合的。
可能罹患櫻桃眼
這不會危及生命，只是看起來很糟糕：櫻桃眼。這種健康狀況是指法國鬥牛犬第三眼瞼 (所有狗都有) 發生淚腺外翻時，眼睛看起來略微凸出，且外緣泛紅。當第三眼瞼內固定腺體的纖維變弱時，就會發生櫻桃眼。沒有辦法避免這種狀況：只能密切關注狗狗是否有任何健康狀況的徵兆。如果發生這種情況，請盡快帶您的法國鬥牛犬去獸醫處治療。在為您的家庭新增狗狗夥伴時，請確保只與負責任的育種者接洽。
飲食健康，狗狗更康健
為法國鬥牛犬選擇食物時，需要考慮許多因素：牠們的年齡、生活方式、運動量、生理狀況和健康狀況，包括潛在的疾病或敏感度。食物是狗狗生理機能重要的能量來源，而完整的營養配方應該包含均衡的營養，避免任何不足或過量的飲食，因為這兩者都可能對狗狗帶來不利的影響。 請隨時提供乾淨新鮮的飲水，讓狗保持良好的排尿習慣。天氣炎熱的時候，尤其是外出運動當中，一定要帶足飲水，讓狗狗可以經常攝取水份。 能量攝取一定要依照氣候條件而定。冬季在戶外生活的狗狗需要有更多的能量。 提供以下建議叮嚀，讓動物常保健康。如果狗狗出現健康問題，請諮詢獸醫師的意見，取得獨家的獸醫處方糧。
法國鬥牛犬的幼犬需要多多攝取能量、蛋白質、礦物質和維生素，遠高於成犬所需攝取量。幼犬需要能量和各種營養素來維持身體所需，同時也要讓身體成長健壯。法國鬥牛犬的幼犬直到 12 個月大以後，免疫系統才會逐漸發育。在這個出現重大變化、發現和新機遇的時期，包括維生素 E 在內的抗氧化複合物有助於支援牠們形成自然抵抗力。法國鬥牛犬幼犬的消化功能也不同於成犬：消化系統尚未成熟，因此必須餵食易消化的蛋白質，才能有效吸收。益生菌，像是果寡糖等，能透過幫助平衡腸內菌叢而促進消化道健康，進而有助於健康排便。
法國鬥牛犬的短顱性質是選擇飼料顆粒大小、形狀和質地時需要考慮的重要因素，飼料顆粒必須能讓牠們更容易揀食並鼓勵牠們咀嚼。狗狗的皮膚和毛髮狀態可以反映出牠們的健康，而維持法國鬥牛犬的皮膚和毛髮健康，需要如 omega 3 脂肪酸 (EPA-DHA)、必需胺基酸和維生素 B 群以強化皮膚的「防護」功能。在這個短暫的成長階段中，會有高能量的需求，因此，為了促進成長而特製的食物，必須富含高能量 (以食物 Kcal/100g 表示)，而且所有其他營養素的濃度也會比一般食物要來得高。建議您先將每日食物的份量分為三餐餵食，到了 6 個月大以後，再改為每日兩餐。
法國鬥牛犬成犬的主要營養目標：
維持法國鬥牛犬的的肌肉量，需要有最佳的蛋白質含量及可促進脂肪燃燒的左旋肉鹼
富含必需脂肪酸 (尤其是 EPA-DHA)、必需胺基酸和維生素 B 群，可保持皮膚健康、毛髮亮麗
供應優質蛋白質和均衡的膳食纖維可促進消化，減少可能因食物在腸道中發酵而產生的消化障礙、腸胃脹氣和大便異味等問題。
若要讓狗狗體內形成自然抵抗力，建議使用富含抗氧化複合物，同時含有甘露聚寡糖的營養配方。
法國鬥牛犬 7 歲之後，就會開始出現老化的跡象。富含抗氧化劑的配方，有助於保持狗狗活力，而特定的營養素，例如軟骨素和葡萄糖胺，也有益於維持骨骼和關節健康。老化也會伴隨消化能力改變，需要特殊營養素，因此老年法國鬥牛犬的食物應具有以下特徵：
維生素 C 和 E 的含量較高。這些營養素具有抗氧化性，有助於保護身體細胞不被老化有關的氧化壓力，形成有害的影響。
優質蛋白質。打破迷思，降低食物中的蛋白質含量，對於防止腎衰竭並沒有多大的益處。此外，年長狗狗從膳食中吸引蛋白質的效率不如年輕狗狗。所以減少磷含量，才是減緩腎功能惡化的好辦法。
多多攝取鐵、鋅、錳等微量元素，有助於保持皮膚健康，毛髮亮麗
增加不飽和脂肪酸 (例如：琉璃苣油、魚油) 的攝取量，有益保持毛髮健康亮麗。通常狗狗的身體會自行製造出這些脂肪酸，但是老化會影響製造的過程。
隨著年齡的增長，狗狗的牙齒問題會逐漸浮現出來。為了確保狗狗能攝取足夠的食物量，飼料顆粒的形狀、大小和硬度必須依照牠們的下顎量身訂製。
照顧法國鬥牛犬
梳毛、訓練和運動叮嚀
說到運動，法國鬥牛犬不需要大量運動來保持健康良好。每天散步就足夠了，牠們喜歡在房子或院子裡玩耍。不過鬥牛犬不擅長應對高溫，所以夏天的運動應該溫和一點。法國鬥牛犬非常聰明，從不畏懼挑戰，所以益智遊戲也很有益處。
短毛皮是使牠們更具吸引力的特徵之一，但法國鬥牛犬確實會掉毛。建議每週使用中長毛刷或橡膠理毛手套刷毛。牠們臉上的皺紋和褶皺也應保持乾燥清潔，以防止細菌聚積。請每個月 (或視需要而定) 幫您的法國鬥牛犬洗澡，並確保在洗完後讓皮膚的褶皺完全乾燥。每週修剪指甲也可以幫助牠們強壯的身體保持平衡。
法國鬥牛犬最棒的特徵之一是智慧。從牠們幼年開始就保持堅定很重要，因為法國鬥牛犬會在想要的時候耍任性。耐心也是關鍵，在訓練過程中可能需要重複指令。這個品種易於訓練，並且對有獎勵的命令反應良好——這表示在完成「坐下！」指令時可以時享受獎勵。只要是您的寵物喜歡的任何東西——乾糧、零食、關注或撫摸、有趣的玩具、玩一會兒遊戲，都可以是獎勵。不過，使用食物獎勵一定要有所節制，否則容易導致過重。如果狗狗當天吃過零食，請適度調整牠們的每日食物份量。
說到運動，法國鬥牛犬不需要大量運動來保持健康良好。每天散步就足夠了，牠們喜歡在房子或院子裡玩耍。不過鬥牛犬不擅長應對高溫，所以夏天的運動應該溫和一點。法國鬥牛犬非常聰明，從不畏懼挑戰，所以益智遊戲也很有益處。
短毛皮是使牠們更具吸引力的特徵之一，但法國鬥牛犬確實會掉毛。建議每週使用中長毛刷或橡膠理毛手套刷毛。牠們臉上的皺紋和褶皺也應保持乾燥清潔，以防止細菌聚積。請每個月 (或視需要而定) 幫您的法國鬥牛犬洗澡，並確保在洗完後讓皮膚的褶皺完全乾燥。每週修剪指甲也可以幫助牠們強壯的身體保持平衡。
法國鬥牛犬最棒的特徵之一是智慧。從牠們幼年開始就保持堅定很重要，因為法國鬥牛犬會在想要的時候耍任性。耐心也是關鍵，在訓練過程中可能需要重複指令。這個品種易於訓練，並且對有獎勵的命令反應良好——這表示在完成「坐下！」指令時可以時享受獎勵。只要是您的寵物喜歡的任何東西——乾糧、零食、關注或撫摸、有趣的玩具、玩一會兒遊戲，都可以是獎勵。不過，使用食物獎勵一定要有所節制，否則容易導致過重。如果狗狗當天吃過零食，請適度調整牠們的每日食物份量。
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法國鬥牛犬小常識
法國鬥牛犬是很受歡迎的品種，也是優秀的寵物和陪伴犬，適合城市或鄉間的家庭或單身人士。牠們情感豐富、低調而且平衡，這個優秀的品種因其溫和可親的個性而受到重視。牠們喜歡散步，但也喜歡偷懶放鬆。
法國鬥牛犬天性溫和，而且充滿好奇心、愛玩耍且有趣。雖然有些法國鬥牛犬更為精力充沛，但牠們的共同點是熱愛享受美好時光！
資料來源
- 美國獸醫中心 (Veterinary Centers of America) https://vcahospitals.com/
- 法國皇家犬百科全書。2010 版和 2020 版
- 班菲爾德寵物醫院 (Banfield Pet Hospital) https://www.banfield.com/
- 法國皇家 BHN 產品手冊
- 美國育犬協會 (American Kennel Club) https://www.akc.org/
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