育種須知



法國鬥牛犬！這來自巴黎的甜心世界知名，並成為最受歡迎的品種之一。牠們在英國犬業俱樂部最新的排名是第七，並且在美國育犬協會排名第四。法國鬥牛犬的小型體型使得牠們非常適合城市生活，不過卻是因為牠們親人親狗的個性才成為大家如此喜愛的品種。

坦白說，法國鬥牛犬是非常好的寵物，尤其是對於第一次飼養寵物的人來說更是如此。牠們喜歡在人身邊打盹 (這是牠們最喜歡的活動之一)，也喜歡在外面玩一整天，而且經過訓練之後，牠們喜歡跟兒童一起相處，跟大人也能相處融洽。

這個品種引人注目的大耳朵和牠們看起來「厭世」的表情，與牠們樂天的性格完全相反。只要有牠們在，您就不缺樂子；法國鬥牛犬很愛搞怪。

把玩笑放一邊，對法國鬥牛犬進行服從訓練其實是沒問題的。這個品種與飼主的關係可以非常緊密，因此交際不可或缺。法國鬥牛犬的嬌小身材確實是主因，讓牠們傾向依賴強大的夥伴。牠們不是用於救援或守衛的狗；陪伴是他們最擅長的事。