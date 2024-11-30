巴哥犬大小事
官方名稱：巴哥犬
其他名稱：巴哥犬，中文巴哥犬
起源：中國
流口水傾向1 out of 5
整理毛髮需求2 out of 5
掉毛程度4 out of 5
吠叫傾向1 out of 5
精力充沛程度 (高、低、中)*1 out of 5
接受得了其他寵物4 out of 5
天氣暖和？1 out of 5
天氣寒冷？2 out of 5
適合住在公寓5 out of 5
能否獨處？*1 out of 5
家庭寵物？*4 out of 5
|公
|母
|身高
|身高
|25.5 - 33 cm
|25.5 - 33 cm
|體重
|體重
|6.3 - 8.1 kg
|6.3 - 8.1 kg
|幼犬年齡
|成犬年齡
|2 到 10 個月大
|10 個月到 8 歲
|熟齡年齡
|老犬年齡
|8 到 12 歲
|12 到 20 歲
|寶寶年齡
|出生到 2 個月大
流口水傾向1 out of 5
整理毛髮需求2 out of 5
掉毛程度4 out of 5
吠叫傾向1 out of 5
精力充沛程度 (高、低、中)*1 out of 5
接受得了其他寵物4 out of 5
天氣暖和？1 out of 5
天氣寒冷？2 out of 5
適合住在公寓5 out of 5
能否獨處？*1 out of 5
家庭寵物？*4 out of 5
|公
|母
|身高
|身高
|25.5 - 33 cm
|25.5 - 33 cm
|體重
|體重
|6.3 - 8.1 kg
|6.3 - 8.1 kg
|幼犬年齡
|成犬年齡
|2 到 10 個月大
|10 個月到 8 歲
|熟齡年齡
|老犬年齡
|8 到 12 歲
|12 到 20 歲
|寶寶年齡
|出生到 2 個月大
認識巴哥犬
品種飼養須知
可愛、古怪、有個性，巴哥犬看起來幾乎就像現實生活中的 “新生尤達" (星際大戰的虛擬角色)。非常受人歡迎，尤其是家庭，牠們以脾氣溫順的性格出名。一旦受過訓練，牠們對孩子和其他寵物非常好 - 尤其是它們的個性有愛玩耍的一面 - 而且巴哥犬也是相當聰明的狗。
它們也有品種維護成本相當低的優點。牠們短而光滑的皮毛使得它們照顧起來輕鬆自在，牠們只需要適度的運動量。巴哥犬也是一個相當安靜的品種，不傾向時常吠叫。
巴哥犬原先在中國飼養，深受愛狗人士喜愛也不過是 2,000 年的時間，中國當時一直很流行扁鼻犬。16 世紀被帶到歐洲，自此之後，牠們就一直是世界各地的流行寵物狗。
儘管身屬小型犬的一種，巴哥犬卻有獒犬血統，這點是讓牠獨一無二的關鍵因素。值得注意的是，這兩個品種的皺紋是共通特色。
身型小卻很紮實，巴哥犬柔軟光滑的皮毛顏色繁多 - 從銀色、杏色到小鹿色和黑色。牠們也有一張表情特別豐富的臉。牠們也以桶形身材出名，獨具特色的捲尾勾勒出全身樣貌。
需要牢記的是牠們的短胖身形和沙發馬鈴薯傾向會讓巴哥犬體重不斷增加。但是請放心；只要他們正確飲食和有足夠的運動量，您的巴哥犬保持巔峰狀態不難。就這方面來說，巴哥犬的平均預期壽命 12 到 15 年，壽命也很長。
巴哥犬狗品種是電影和電視的常勝軍，時常出現螢幕上。也許最值得注意的是就是《MIB星際戰警》裡的加盟商虛構角色 K 探員 – 會講話的巴哥犬。此外，電視劇《Spin City》中，卡特的寵物巴哥犬 Rags 搶盡風頭 – 以及名為 Bess 的巴哥犬也出現在《白宮風雲》。每隻巴哥犬都是明星！
巴哥犬 2 個小常識
1. 不要讓牠對著您打噴嚏
如果巴哥犬過於興奮，容易出現所謂的 '逆向打噴嚏'，造成牠們喘氣和噴鼻息。然而這通常無害，而按摩喉嚨並用舒緩的話語使它們平靜下來有助於縮短發作的時間。
2. 法國的關聯性
拿破崙的妻子約瑟芬·波拿巴 (Joséphine Bonaparte) 本人也是巴哥犬品種的粉絲，她有自己的狗，名字是 'Fortune'。更甚者，當她被關押在巴黎時，她偷偷將訊息藏在她的狗的領圈下方夾帶出來。更多巴哥犬的更多歷史事實，請參閱下方...
品種歷史沿革
據說我們可以追溯到至少 2,000 年前 – 也有可能更久 – 巴哥犬是我們最古老的狗品種之一。他們也有傑出的犬科遺產。自從 1860 年北京故宮遭到外國入侵襲擊以來，巴哥犬粉絲人數在英國大舉攀升。
英國人返抵家門時，他們帶來一些在那裡找到的狗。這個品種隨後也在美國聲名大噪，巴哥犬在 1885 年獲得美國養犬俱樂部認同。最近，這個品種仍持續流行，現在儼然成為最令人垂涎的玩具品種。
全身面面觀
巴哥犬的身體特徵
1.頭部
2.鼻子和嘴巴
3.體型
4.皮毛
5.尾巴
注意事項
以下是巴哥犬的有趣小常識，包括品種具體特徵和一般健康狀況概觀
牠們容易有呼吸方面的問題
巴哥犬就是所謂的 ‘短頭症‘ 品種，表示因為頭形、鼻子和嘴部與喉嚨形狀緣故，牠們容易有呼吸困難的情況。其他例子包括法國和英國鬥牛犬、獅子狗和波士頓㹴犬。以巴哥犬而言，牠們的呼吸道特別窄。這也表示巴哥犬在炎熱的天氣裡活動力不佳，容易中暑，因此應該適時安排牠們外出行走。一如既往，預防勝於治療，因此向負責任的育種者購買很重要，他們會盡可能瞄準健康的狗。
眼部問題是另一個關注的部份
巴哥犬如球般的大眼是人類最喜歡牠們的特色之一。但牠們也容易發生一些潛伏性的問題。包括白內障、角膜潰瘍和眼瞼/睫毛疾病及一種短頭犬很常見，稱為色素性角膜病變的狀況。早期發現往往可以幫忙阻止更嚴重的問題，因此定期檢查牠們的眼睛有無任何警告跡象是不錯的作法。趁您的巴哥犬每週整理毛髮帶去檢查再適當也不過。另外，您可以和獸醫預約定期光學檢查，好讓您長期安心。
最好把育種問題留給專業人士
其中一個罕見，可能影響您的巴哥犬的問題 – 只有母犬才會發生 – 是一個稱為 '難產' 的健康狀況。基本層面來看，這是指分娩困難，表示巴哥犬往往需要剖腹產才能確保牠們平安分娩幼犬。由於這對您的狗很危險，因此強烈建議您幫巴哥犬結紮。不管怎麼說，最好把育種問題留給知道如何確保母犬和幼犬安全的專業人士較為妥當。有負責感的育種者也會選擇性地篩選各種遺傳健康狀況和品種，確認清楚牠們的特色不會變得太過的情況。
飲食健康，狗狗更健康
為巴哥犬選擇食物時，需要考慮下列許多因素：牠們的年齡、生活方式、運動量、生理健康狀況 (包括可能的疾病或敏感度)。食物是狗的生理機能重要能量來源，而完整的營養配方應該包含均衡營養，避免飲食有任何不足或過量情況，因為這兩者都可能對狗狗帶來負面影響。 隨時準備乾淨的飲用水，讓狗狗的泌尿系統保持健康。天氣炎熱的時候，尤其是外出運動，水量一定要帶足，讓您的狗可以休息喝水。 提供以下建議叮嚀，讓動物常保健康。如果您的狗有健康問題，請諮詢獸醫師意見，他們會開立專門的獸醫處方糧。
巴哥犬幼犬需要攝取的能量、蛋白質、礦物質和維生素遠高於成犬的攝取量。牠們需要能量和各種營養素維持身體機能，同時讓身體成長茁壯。巴哥犬幼犬的免疫系統需等到 10 個月大之後，才會逐漸發育。轉變巨大的時期，幼犬會發掘新機遇，所以攝取抗氧化複合物 (包括維生素 E) 有助於幼犬形成自然抵抗力。巴哥犬幼犬的消化功能也與成犬不同：牠們的消化系統尚未成熟，因此必須餵食極易消化的蛋白質，才能有效吸收。益生菌如果寡糖 (FOS) 等，有助於平衡腸內菌叢，排便順暢。
巴哥犬的短顎性質是選擇飼料顆粒大小和形狀時需要考慮的重要因素，飼料顆粒必須能讓牠們更容易揀食，也要鼓勵牠們咀嚼。這段成長密集的階段也代表著高能量需求，因此專門調理的食物務必富含高能量 (以食物 Kcal/100g 表示)，同時其他所有營養素的濃度也會高於一般食物。建議您先將平日食物的份量分成三餐，等到牠們 6 個月大之後，再改為每日兩餐
避開餵食人類的食物或高脂肪零食對牠們一生很重要。獎賞牠們的時候，不妨餵點平時正餐的乾飼料，同時嚴格遵守飼料包裝袋上的餵食準則，以免發生體重過重情形。
巴哥犬成犬的主要營養目標：
富含必要脂肪酸 (尤其是 EPA-DHA)、必要胺基酸和維生素 B 群，藉此支撐皮膚的屏障，保持皮膚健康
維持肌肉張力 的秘訣是調整過的蛋白質含量和抗氧化劑
餵食極易消化的成份，合理限制脂肪含量，維持理想體重。
屆滿成犬年齡時，小型狗容易罹患口腔和牙齒疾病，精準說法是牙菌斑和牙垢的累積。巴哥犬的牙齒和下顎需要多加保護。含鈣螯合劑配方將有助於減少牙垢形成，有助於每天維持口腔衛生。飼料顆粒的形狀和大小應設計成讓您的短顱犬更容易揀食，質地也應設計成鼓勵牠們吞嚥前先咀嚼。 小型品種犬愛挑食的毛病眾所皆知。獨家配方和調味，及質地特殊的飼料顆粒尺寸，將刺激牠們的食慾。小型品種犬容易罹患泌尿系統結石；建議為牠們準備可維持泌尿系統健康的飲食。 以主要室內生活的巴哥犬而言，極易消化的蛋白質、適當纖維含量和高優質碳水化合物來源的食物將有助於減少排泄臭味和排泄量。因為室內生活作息往往表示運動量較少，因此調適符合少能量需求的卡路里含量，以及內含促進脂肪健康代謝的左旋肉鹼飲食，有助於維持理想體重。須留意的是，除了室內的生活作息以外，結紮也是狗體重過重的因素。
巴哥犬 8 歲之後會開始出現老化跡象。富含抗氧化成份的配方將有助於維持牠們的活力，調適的磷含量將有助於維持腎臟系統的健康。老化也會伴隨消化能力和特殊營養需求的修正，因此年紀較大的巴哥犬食物應有下列特性：
較高含量的維生素 C 和 E。這些營養素具有抗氧化性，有助於防止身體細胞因老化相關氧化壓力，受到有害的影響。
優質蛋白質。 與普遍的誤解相反，降低食物中蛋白質的含量 對限制腎衰竭方面幾乎沒有好處。此外，年紀較大的狗 吸收膳食中蛋白質的效率不如年紀較輕的狗。減少 磷含量是減緩腎功能惡化 的好辦法
拉高鐵元素、 鐵、鋅和鎂的攝取比例有助於維持皮膚 和毛髮的良好狀態
更高數量的 不飽和脂肪酸 (omega-3 和 omega-6 脂肪酸) 攝取量可保持 皮毛的品質。狗正常會自然產生這些脂肪酸，但老化 卻會影響這段生理過程
隨著年齡增長，狗愈來愈 有牙齒問題。為了確保牠們保持足夠的食用量， 飼料顆粒量、大小、形狀和質地需要專門按照 牠們的下顎打造。
照顧您的巴哥犬
整理毛髮、訓練和鍛鍊訣竅
由於這個品種最喜歡在沙發上與主人舒適相處，牠們也很喜愛自己的食物，所以每天鍛鍊巴哥犬很重要。不論步行或在狗公園，最長一小時應該能搞定牠們，牠們也樂於在花園裡嬉戲。
要記住的是，巴哥犬不太適合跑步，因為這可能導致牠們過度換氣。而且天氣炎熱下，最好早晚帶牠們出去，避開正午的日晒。由於牠們一般不會游泳，因此也應該避開水。
有一隻巴哥犬的好處很多，其中一個就是不需要一直整理毛髮。牠們短又光滑的皮毛幾乎可以讓牠們自行打理，真的。牠們需要的是每週一次使用中長度毛刷或整理毛髮手套輕柔打理。巴哥犬甚至不必洗澡，除非牠們在泥濘裡打滾過。還有一點特別提醒：巴哥犬在毛髮脫落季節會大量換毛，因此需要另外刷毛，去除任何已經打結的毛髮。指甲應該定期剪短，檢查耳朵和眼睛是否有任何異常。最後，經常刷牙很重要，定期檢查牙齒也是。
儘管巴哥犬確實是完美的同伴型動物，但這些小型犬偶爾有點固執 – 尤其是室內訓練方面。因此，巴哥犬將受惠於幼犬訓練班早期的學習過程。一旦牠們掌握竅門，就是相當聰明的動物而且學得很快。訓練班讓牠們提早社會化也對牠們有益。最好借助獎勵型的訓練和積極加強模式進行，因為巴哥犬會相當敏感，鼓勵和表揚會讓牠們不斷精進。之後，巴哥犬就能在服從等活動中表現出色。
由於這個品種最喜歡在沙發上與主人舒適相處，牠們也很喜愛自己的食物，所以每天鍛鍊巴哥犬很重要。不論步行或在狗公園，最長一小時應該能搞定牠們，牠們也樂於在花園裡嬉戲。
要記住的是，巴哥犬不太適合跑步，因為這可能導致牠們過度換氣。而且天氣炎熱下，最好早晚帶牠們出去，避開正午的日晒。由於牠們一般不會游泳，因此也應該避開水。
有一隻巴哥犬的好處很多，其中一個就是不需要一直整理毛髮。牠們短又光滑的皮毛幾乎可以讓牠們自行打理，真的。牠們需要的是每週一次使用中長度毛刷或整理毛髮手套輕柔打理。巴哥犬甚至不必洗澡，除非牠們在泥濘裡打滾過。還有一點特別提醒：巴哥犬在毛髮脫落季節會大量換毛，因此需要另外刷毛，去除任何已經打結的毛髮。指甲應該定期剪短，檢查耳朵和眼睛是否有任何異常。最後，經常刷牙很重要，定期檢查牙齒也是。
儘管巴哥犬確實是完美的同伴型動物，但這些小型犬偶爾有點固執 – 尤其是室內訓練方面。因此，巴哥犬將受惠於幼犬訓練班早期的學習過程。一旦牠們掌握竅門，就是相當聰明的動物而且學得很快。訓練班讓牠們提早社會化也對牠們有益。最好借助獎勵型的訓練和積極加強模式進行，因為巴哥犬會相當敏感，鼓勵和表揚會讓牠們不斷精進。之後，巴哥犬就能在服從等活動中表現出色。
7/7
巴哥犬基本常識
不，以您可以選擇的所有不同犬種中，巴哥犬算是最簡單的一種。不只個性隨和，牠們的短皮毛也很容易打理。而且因為身型大小以及不是特別精力充沛的品種，巴哥犬只需要適度的運動量。
是的，巴哥犬是家庭的絕佳選擇，因為牠們平生愛玩耍而且情感豐富。牠們與任何狗一樣，訓練是不可或缺的要素，可能的話，與孩子一起訓練。另外也因為牠們的嘴形非常特殊，實際上不具攻擊性咬傷能力。有鑒於此，人們認為巴哥犬是最理想的居家犬。
資料來源
- 美國獸醫中心 (Veterinary Centers of America) https://vcahospitals.com/
- 法國皇家犬百科全書。2010 版和 2020 版
- 班菲爾德寵物醫院 (Banfield Pet Hospital) https://www.banfield.com/
- 法國皇家 BHN 產品手冊
- 美國育犬協會 (American Kennel Club) https://www.akc.org/
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