品種飼養須知



可愛、古怪、有個性，巴哥犬看起來幾乎就像現實生活中的 “新生尤達" (星際大戰的虛擬角色)。非常受人歡迎，尤其是家庭，牠們以脾氣溫順的性格出名。一旦受過訓練，牠們對孩子和其他寵物非常好 - 尤其是它們的個性有愛玩耍的一面 - 而且巴哥犬也是相當聰明的狗。

它們也有品種維護成本相當低的優點。牠們短而光滑的皮毛使得它們照顧起來輕鬆自在，牠們只需要適度的運動量。巴哥犬也是一個相當安靜的品種，不傾向時常吠叫。

巴哥犬原先在中國飼養，深受愛狗人士喜愛也不過是 2,000 年的時間，中國當時一直很流行扁鼻犬。16 世紀被帶到歐洲，自此之後，牠們就一直是世界各地的流行寵物狗。

儘管身屬小型犬的一種，巴哥犬卻有獒犬血統，這點是讓牠獨一無二的關鍵因素。值得注意的是，這兩個品種的皺紋是共通特色。

身型小卻很紮實，巴哥犬柔軟光滑的皮毛顏色繁多 - 從銀色、杏色到小鹿色和黑色。牠們也有一張表情特別豐富的臉。牠們也以桶形身材出名，獨具特色的捲尾勾勒出全身樣貌。

需要牢記的是牠們的短胖身形和沙發馬鈴薯傾向會讓巴哥犬體重不斷增加。但是請放心；只要他們正確飲食和有足夠的運動量，您的巴哥犬保持巔峰狀態不難。就這方面來說，巴哥犬的平均預期壽命 12 到 15 年，壽命也很長。

巴哥犬狗品種是電影和電視的常勝軍，時常出現螢幕上。也許最值得注意的是就是《MIB星際戰警》裡的加盟商虛構角色 K 探員 – 會講話的巴哥犬。此外，電視劇《Spin City》中，卡特的寵物巴哥犬 Rags 搶盡風頭 – 以及名為 Bess 的巴哥犬也出現在《白宮風雲》。每隻巴哥犬都是明星！