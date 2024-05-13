認識羅威那
官方名稱：羅威那
其他名稱：羅威那、羅威那屠夫犬，羅特韋爾的屠夫犬
起源：德國
流口水傾向2 out of 5
整理毛髮需求1 out of 5
掉毛程度3 out of 5
吠叫傾向3 out of 5
精力充沛程度 (高、低、中)*5 out of 5
接受得了其他寵物3 out of 5
適合溫暖氣候？2 out of 5
天氣寒冷？3 out of 5
適合住在公寓1 out of 5
能否獨處？*2 out of 5
家庭寵物？*3 out of 5
|公
|母
|身高
|身高
|61 - 68.5 cm
|56 - 63.5 cm
|體重
|體重
|43 - 61 kg
|36 - 45 kg
|幼犬年齡
|成犬年齡
|2 至 8 個月大
|8 個月到 2 歲大
|熟齡年齡
|老犬年齡
|2 歲至 5 歲
|5 到 16 歲
|寶寶年齡
|出生到 2 個月大
認識羅威那
品種飼養須知
電影和媒體經常將羅威那描述為具有攻擊性或危險性的狗，但羅威那的個性在現實生活中簡直天差地別。雖然牠們確實很強壯、充滿力量並且可以在需要時接受訓練來對付罪犯，但牠們通常很容易心軟。在經驗豐富的飼主的正確指導下，牠們是溫和、尊重和非常溫順的狗，很快就會成為忠實的陪伴犬。
這種品種天生保護心強，羅威那能夠與牠們的人類家人形成非常牢固的連結。但是，正如現有飼主所證明的那樣，牠們也有很強的愛玩耍個性。牠們喜歡和牠們偏愛的人類依偎在一起，如果您允許的話，牠們甚至會試著坐在您的腿上。
作為世界上最古老的品種之一，羅威那的歷史可以回溯到羅馬時代，當時牠們被用於放牧牛群。今日，除了作為備受喜愛的家庭寵物外，羅威那力量強大、龐大的體格和天生的智慧讓牠們經常被用作護衛犬。牠們總是關注周遭發生的情況，對工作環境有充分的反應。
除了是警察部門的熱門選擇之外，牠們也經常出現在搜救人員的身邊，也被用作搜救犬。毫無疑問，這讓牠們的美名錦上添花。
羅威那雕像般的身型無疑是令人生畏的景象。身為肌肉發達而精力充沛大型犬，羅威那也是非常漂亮的動物。牠們有著光滑的深色毛髮，上面佈滿鐵鏽色斑紋，牠們深褐色的眼睛充滿表現力，並且會用力地搖擺尾巴。
飼養羅威那要記住的另一件事就是牠們需要大量的運動。理想情況下，牠們應該每天至少進行兩小時的體育活動。沒錯，至少兩小時。但只要牠們有充分運動，再加上正確的訓練和交際，牠們一定會成為您家庭中不可或缺的一員。
羅威那的 2 個小常識
1.打破神話
羅威那的任何潛在的危險行為，幾乎總是源自糟糕的飼主或缺乏交際和訓練。因此，飼養這種品種必須考慮這些重要因素，尤其要考慮到牠們的強大力量。有關訓練您的羅威那的更多資訊，請參閱以下內容。
2. 重點就在育種
在 1990 年代，羅威那成為美國最受歡迎的狗品種之一，這導致出現許多不道德的育種者 - 造成羅威那出現健康問題和/或性情不好。花時間尋找受人尊敬和信任的育種者總是值得的。
品種歷史沿革
作為世界上最古老的狗品種之一，羅威那最初是馬魯索斯犬的後裔，一種獒犬。早在羅馬時代，這種健壯的狗就被用來放牧和看守。後來，牠們陪同羅馬軍團踏上了穿越阿爾卑斯山的史詩般的旅程。當羅馬人到達德國建立殖民地時，他們的狗遇到並與當地的品種混種。導致產生了我們今天所知道的羅威那。
以小鎮羅特韋爾命名，該鎮成為牛隻貿易中心，這種狗繼續擔任放牧動物的工作。不過，當地屠夫也將牠們用作為可靠的牽引犬 - 甚至被稱為羅威那屠夫犬。
後來，在 1900 年代初期，羅威那成為警察部門的首選 – 奠定牠們成為護衛犬的名聲。牠們在 1931 年受到美國育犬協會正式認可，但直到第二次世界大戰之後，牠們才真正開始流行。當然，牠們繼續成為同樣出名的家庭寵物。
有趣的是，羅威那也是首批盲人導盲犬之一 – 最近，牠們因搜救工作而受到讚譽。現在，儘管媒體經常對牠們有相當負面的描述，但牠們卻是全世界愛狗人士的最愛。
全身面面觀
羅威那的身體特徵
1.頭部
2.眼睛
3.體型
4.毛皮
5.尾巴
注意事項
以下說明羅威那的有趣小常識，包括品種具體特徵以及一般健康概述
留意牠們四肢的磨損
羅威那最常見的健康問題之一是一種遺傳性健康狀況，稱為「髖關節發育不良」 – 一種關節畸形。當此健康問題發生時，羅威那通常會在一條或兩條後腿上出現疼痛或跛足，雖然症狀並非總是如此。在晚年的生活中，這種健康狀況經常會導致關節炎。不過，信譽良好的育種者會對所有親代犬的臀部和肘部進行 X 光檢查，進而將風險降至最低。提供羅威那優質營養、定期運動和維持良好體重，都有助於維護健康良好的關節。
牠們也可能容易出現特定的胃病
像其他大型犬一樣，羅威那可能有罹患胃擴張-腸扭轉 (或「脹氣」) 的風險。這是一個潛在的嚴重健康狀況，由胃中累積過多的氣體引起。值得慶幸的是，可以採取很多預防措施。例如，由於這種情況往往是一次吃太多和/或喝太多引起的，因此牠們的食物份量應該分成一日多餐。此外，特別設計的碗可以幫助牠們放慢進食速度。重要的是，您的羅威那也應在用餐後盡可能地進行長時間運動。症狀可能包括腹部脹氣、流口水過多和乾嘔 – 而且，由於立即治療至關重要，因此應立即諮詢您的獸醫師。
留意是否出現任何意料之外的囊腫或腫塊
像所有的狗一樣，羅威那有時會在身體上長出贅肉或腫塊。雖然這些通常不用擔心，例如疣、囊腫或脂肪塊，但在某些情況下，它們可能是「肥大細胞腫瘤」 – 一種應該盡快治療的癌症類型。羅威那也容易罹患一種稱為骨肉瘤的骨癌，這在大型犬品種中更為常見。由於骨肉瘤最常發生在肩部、腕部或膝部區域，因此最初的症狀之一通常是跛行。因此與往常一樣，務必要留意愛犬身上任何意料之外的變化 – 而且，由於早期檢測是關鍵，越早帶愛犬去看獸醫師就越好。
飲食健康，狗狗更康健
為羅威那選擇食物時，需要考慮許多因素：牠們的年齡、生活方式、運動量、生理健康狀況 (包括可能的疾病或敏感度)。食物是狗狗生理機能重要的能量來源，而完整的營養配方應該包含均衡的營養，避免任何不足或過量的飲食，因為這兩者都可能對狗狗帶來不利的影響。由於巨型品種的狗狗更容易罹患稱為胃擴張扭轉症 (GDV) 的疾病，這種症狀是胃因過多氣體而過度拉伸和扭轉，通常是由於進食期間過度餵食所引起，因此建議將幼犬每日進食量分成三餐，並盡量保持這個規律直到牠們成年。 請隨時提供乾淨的飲水 隨時可用。在炎熱的天氣和尤其是在戶外運動時， 一定要帶足飲水，讓狗狗可以經常攝取。 提供以下建議叮嚀，讓動物常保健康。如果狗狗出現健康問題，請諮詢獸醫師的意見，取得獨家的獸醫處方糧。
羅威那的幼犬需要多多攝取能量、蛋白質、礦物質和維生素，高於成犬所需攝取量。幼犬需要能量和各種營養素來維持身體所需，同時也要讓身體成長健壯。在成長期，羅威那幼犬的免疫系統會逐漸發育。在這個轉變巨大的成長期，幼犬會摸索新事物，展開新鮮的冒險，所以使用抗氧化複合物 (包括維生素 E)，有益於幼犬形成自然抵抗力。羅威那幼犬的消化功能也不同於成犬：消化系統尚未成熟，因此必須餵食易消化的蛋白質，才能有效吸收，以發展骨頭、組織和器官。益生元，比如果寡糖 (FOS)，也能平衡腸內菌叢，有助於維持消化道健康。在飼料的選擇上，請務必挑選飼料顆粒大小、形狀和質地都適當的款式，讓狗狗更加適口。 成長期長、成長快速的巨型犬幼犬特別容易出現骨骼和關節問題，包括肢體缺陷、骨骼畸形和關節病變。
成長的第一部分 (8 個月大以前) 主要與骨骼發育有關，不過此時肌肉也會開始生長。狗糧需具有適當的熱量含量，以促進快速成長，同時避免體重過度增加的狗糧將有助於盡可能地降低體重過重的風險。請注意，絕育也是導致狗狗過重的一個因素。在成長的第一個階段提供均衡的能量和礦物質 (鈣和磷) 將有助於骨礦化，促進鞏固骨骼及發育健康的關節。雖然需要增加食物中的鈣含量，但巨型犬的幼犬若攝取過量鈣質，會較為敏感。請一定要留意，在專為成長階段制訂配方的食物中，添加任何成份其實沒有必要，而且對狗狗來說並不安全，除非是獸醫師開立的處方才可以。
在第二個成長階段，從 8 個月大開始，經過調整的蛋白質和左旋肉鹼含量也將有助於支持肌肉發育。 羅威那不能餵食人類的食物或高脂肪零食，因此攝取的食物對牠們一生而言無比重要。若要犒賞牠們，不妨餵點平時正餐的飼料顆粒，同時嚴格遵守飼料包裝上的餵食指南。
與許多巨型犬品種一樣，羅威那的消化系統容易敏感，且牠們的體重終其一生都會對關節造成壓力。因此，羅威那的營養需求應包括優質蛋白質和均衡的膳食纖維供應量，幫助促進最佳消化率，另外還需要葡萄糖胺、軟骨素和抗氧化劑，幫助促進骨骼和關節的健康。
富含 omega-3 脂肪酸 (如 EPA-DHA) 的配方將有助於維持健康良好的皮膚，而適當的牛磺酸含量對於支持健康良好的心臟功能很重要。
照顧羅威那
梳毛、訓練和運動叮嚀
作為高度肌肉發達和敏捷矯健的狗，羅威那成犬需要大量的運動和互動，才能讓牠們在精神上和身體上維持巔峰健康狀況。為了幫助燃燒掉一些多餘的能量，並維持精神上的平靜，牠們每天至少需要運動兩個小時。理想情況下，牠們也會受益於廣闊的安全空間，在那樣的空間可以全速恢復精神並釋放一些壓力。由於羅威那甚至在成年後也會像幼犬一樣愛玩耍，所以牠們也會喜歡在花園裡玩遊戲。如果有安全的地方可以游泳，牠們也喜歡游泳。
羅威那具有中等長度的雙層毛髮，需要每週刷毛以維持皮毛處於巔峰健康狀況。在一年中的大部分時間裡，環毛為中等程度 – 儘管羅威那在春季和秋季的季節性掉毛時間可能更明顯。另外也會流口水。定期洗澡對羅威那有益 – 不過，鑑於羅威那的龐大身材，許多飼主選擇為牠們預訂專業的整理毛髮服務。羅威那的指甲應根據需要修剪，定期檢查耳朵並盡可能經常刷牙 – 每週至少兩到三次，但如果可能的話每天一次。關鍵是讓牠們在年輕的時候養成習慣，這樣牠們就知道沒什麼好害怕的。
從很小的時候開始，務必要讓您的羅威那將您視為「群體領導者」。否則，牠會認為自己是「領頭犬」。出於這個原因，羅威那並非首次擔任飼主者的好選擇。不過，善良但堅定的飼主，以及正確的訓練，可以讓羅威那幼犬將成長為快樂而充滿自信的成犬。此外，由於羅威那的本能是天生保護心強，因此盡早與牠們交際很重要，這樣牠們才能與其他人和動物相處融洽。非常聰明，牠們學得很快，並將享受訓練課程的精神刺激。為了獲得最佳訓練成果，請務必使用積極強化和獎勵性質的訓練技術。
7/7
羅威那小常識
雖然對此主題的看法可能會有所不同，但一般認為母羅威那通常比公羅威那更溫和，比較不會喧鬧。但只要接受了正確的訓練 – 重要的是正確的飼主 - 無論公母都可以成為忠誠的寵物。順道一提，也值得考慮絕育的利與弊。例如，絕育可以降低公狗和母狗的攻擊性，但如果不監控飲食，則增加體重的風險會更大。最後，選擇飼養母狗的另一個好處是牠們通常可以多活幾年。
擁有厚厚的雙層毛髮的羅威那，對冬季天氣的耐受性還不錯，但牠們對寒冷的敏感度仍然比您想像中高。高溫的天氣也會讓牠們感到掙扎，所以牠們的運動時間應該相應地調整。必須提供羅威那陰涼處和充足的水份補給。因此，儘管有硬漢的威名，但羅威那對極端天氣情況的敏感度比您想像中高。
資料來源
- 美國獸醫中心 (Veterinary Centers of America) https://vcahospitals.com/
- 法國皇家犬百科全書。2010 版和 2020 版
- 班菲爾德寵物醫院 (Banfield Pet Hospital) https://www.banfield.com/
- 法國皇家 BHN 產品手冊
- 美國育犬協會 (American Kennel Club) https://www.akc.org/
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