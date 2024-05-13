品種飼養須知



電影和媒體經常將羅威那描述為具有攻擊性或危險性的狗，但羅威那的個性在現實生活中簡直天差地別。雖然牠們確實很強壯、充滿力量並且可以在需要時接受訓練來對付罪犯，但牠們通常很容易心軟。在經驗豐富的飼主的正確指導下，牠們是溫和、尊重和非常溫順的狗，很快就會成為忠實的陪伴犬。

這種品種天生保護心強，羅威那能夠與牠們的人類家人形成非常牢固的連結。但是，正如現有飼主所證明的那樣，牠們也有很強的愛玩耍個性。牠們喜歡和牠們偏愛的人類依偎在一起，如果您允許的話，牠們甚至會試著坐在您的腿上。

作為世界上最古老的品種之一，羅威那的歷史可以回溯到羅馬時代，當時牠們被用於放牧牛群。今日，除了作為備受喜愛的家庭寵物外，羅威那力量強大、龐大的體格和天生的智慧讓牠們經常被用作護衛犬。牠們總是關注周遭發生的情況，對工作環境有充分的反應。

除了是警察部門的熱門選擇之外，牠們也經常出現在搜救人員的身邊，也被用作搜救犬。毫無疑問，這讓牠們的美名錦上添花。

羅威那雕像般的身型無疑是令人生畏的景象。身為肌肉發達而精力充沛大型犬，羅威那也是非常漂亮的動物。牠們有著光滑的深色毛髮，上面佈滿鐵鏽色斑紋，牠們深褐色的眼睛充滿表現力，並且會用力地搖擺尾巴。

飼養羅威那要記住的另一件事就是牠們需要大量的運動。理想情況下，牠們應該每天至少進行兩小時的體育活動。沒錯，至少兩小時。但只要牠們有充分運動，再加上正確的訓練和交際，牠們一定會成為您家庭中不可或缺的一員。