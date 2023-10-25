幼犬可以吃成犬的飼料嗎？一次看懂幼犬和成犬的營養差異
3 個幼犬不建議吃成犬飼料的理由
理由1. 幼犬需要的營養素與成犬不同
在我們人類眼中，狗狗成長的速度非常快，真的是一眠大一吋。在這個高速成長的過程中，其實可細分為新生期、離乳期、成長期三個階段，此時幼犬全身的器官、組織都正全力生長，因此需要能幫助牠們發育的營養成分 ¹。
「蛋白質」和組成蛋白質的最小單位「胺基酸」能組織肌肉、骨骼，對幼犬的成長有著關鍵作用。尤其是狗狗無法自行合成的必需胺基酸（例如：精胺酸、色胺酸），一定要從食物中攝取，也因此幼犬對蛋白質的需求比成犬來得嚴格 ²。
此外，「脂肪」和「礦物質」也是幼犬重要的營養來源！「脂肪」除了能提供蛋白質、碳水化合物的 2 倍熱量，也能幫助吸收脂溶性維生素，以利身體各機能生長。「礦物質」雖然不提供熱量，但適量攝取對幼犬來說也是很重要的，尤其幼犬需要更精準的鈣和磷，以發展強壯的骨骼及牙齒 ² ³。
深入了解幼犬健康的關鍵營養：https://www.royalcanin.com/tw/dogs/puppy/puppy-feeding-and-nutrition/key-nutrients-for-puppies
理由2. 幼犬需要的熱量需求與成犬不同
初來到這個世界的幼犬，有著旺盛精力、對世界充滿好奇心，每天睜開眼就是活力滿滿地探索周圍環境，因此在成長階段的幼犬，需要比成犬、高齡犬更多的熱量來支持牠們的發育；不只如此，因為幼犬的胃口比成犬小，也需要較高能量密度的飼料，以滿足牠們每日的活動量。
另外要注意的是，雖然幼犬水汪汪的大眼、抬腳討食的萌樣會讓我們忍不住想多餵一點，我們仍要堅持住，不要過度餵食飼料或零食。幼犬一天該吃多少取決於幼犬的品種體型、飼料包裝的餵食指南及獸醫建議進行餵食。一般來說不建議餵幼犬零食，可使用少量乾糧或濕糧作為獎勵，但必須與正餐的熱量合併計算，避免幼犬過度攝取熱量，造成肥胖相關的健康問題 ⁴。
理由3. 幼犬的口腔大小、咬合力與成犬不同
發育中的幼犬，口腔大小、咬合力都還不及成犬，如果幼犬直接吃成犬飼料，可能會造成進食、消化困難，甚至受傷！因此選擇專為幼犬口腔大小、牙齒結構所設計的寵物飼料（例如：較小顆粒、口感較軟的飼料），才能讓幼犬吃得開心又安心。
為什麼不能給幼犬吃成犬的飼料?
理由一：幼犬需要的營養素與成犬不同
理由三：幼犬的口腔大小與咬合力與成犬不同
理由二：幼犬的熱量需求與成犬不同
幼犬幾個月可以吃成犬飼料？
我們都知道，不同品種、體型狗狗的發育期長度不同，而整體來說，幼犬從出生到成年約需花上 8-18 個月，體型越大所需的成長時間越長，所以不同狗狗從幼犬糧改吃成犬糧的時間不能一概而論。
那麼一定要成年後才能吃成犬飼料嗎？答案是肯定的！前面提過，為了因應身體各機能的發育，幼犬的營養需求和成犬不一樣，為了讓幼犬頭好壯壯地長大，建議幼犬要持續以幼犬飼料為主食直到完全成年。
飼主們也可以和獸醫師討論幼犬改餵食成犬飼料的時機，並採漸進式換食避免消化不良。此外，幼犬的消化系統還未發育完全，因此建議以一日多餐的方式餵食，並隨著成長過程逐漸過渡為一日兩餐 ⁵。
|迷你型犬
|小型犬
|中型犬
|大型犬
|巨型犬
|平均成年體重
|不超過 4 公斤
|不超過 10 公斤
|11-25 公斤
|26-44 公斤
|45 公斤以上
|成長期間(出生至成年)
|8/10 個月
|8/10 個月
|12 個月
|15 個月
|18/12 個月
如何挑選適合幼犬的飼料？
綜合文章前段所述，幼犬所需要的營養比例、熱量、顆粒大小及口感皆與成犬不同，因此符合規範的寵物食品外包裝，應清楚標示該食品是專為「幼犬」所調配的營養，或是為了「成犬」所設計的營養配方 ⁶。
更甚者，品種之間的體型、成長曲線各有差異，飼料是否有標籤進一步說明針對特定品種、幼犬成長期間，也是飼主在選購幼犬飼料時的可以參考的重要因素。
幼犬發育期需要與成犬不同的特定營養，才能讓大腦、身體的骨骼、器官、消化系統等身體機能健康發育，建議讓吃幼犬專屬飼料直至成年。在幼犬期的營養攝取，是為成年期打下良好健康根基的關鍵，才能讓愛犬健康陪伴我們更長久！
參考資料：
¹ https://www.royalcanin.com/tw/dogs/puppy/neonatal-period
² https://www.petmd.com/dog/nutrition/can-puppies-eat-adult-dog-food
³ https://www.royalcanin.com/tw/dogs/puppy/puppy-feeding-and-nutrition/key-nutrients-for-puppies
⁴ https://www.royalcanin.com/tw/dogs/weight-management/healthy-portioning
⁵ https://www.royalcanin.com/tw/dogs/puppy/puppy-feeding-and-nutrition
⁶ https://www.akc.org/expert-advice/nutrition/best-dog-food-choosing-whats-right-for-your-dog/
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