幼犬可以吃成犬的飼料嗎？一次看懂幼犬和成犬的營養差異

家裡新養了一隻幼犬，可以直接拿成犬飼料給牠吃嗎？NO! NO! 千萬不可！ 就如同我們通常不會按照成人食譜替嬰兒準備飲食，為了健康地發展及強化各器官組織功能，發育中幼犬的營養需求也與成犬大不相同，本文將帶您了解為什麼幼犬不能吃成犬飼料。
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幼犬與成犬

3 個幼犬不建議吃成犬飼料的理由

理由1. 幼犬需要的營養素與成犬不同

在我們人類眼中，狗狗成長的速度非常快，真的是一眠大一吋。在這個高速成長過程其實可細分為新生期、離乳期、成長期三個階段，此時幼犬全身的器官、組織都正全力生長，因此需要能幫助牠們發育的營養成分 ¹。

「蛋白質」和組成蛋白質的最小單位「胺基酸」能組織肌肉、骨骼，對幼犬的成長有著關鍵作用。尤其是狗狗無法自行合成的必需胺基酸（例如：精胺酸、色胺酸），一定要從食物中攝取，也因此幼犬對蛋白質的需求比成犬來得嚴格 ²。

此外，「脂肪」「礦物質」也是幼犬重要的營養來源！「脂肪」除了能提供蛋白質、碳水化合物的 2 倍熱量，也能幫助吸收脂溶性維生素，以利身體各機能生長。「礦物質」雖然不提供熱量，但適量攝取對幼犬來說也是很重要的，尤其幼犬需要更精準的鈣和磷，以發展強壯的骨骼及牙齒 ² ³

深入了解幼犬健康的關鍵營養：https://www.royalcanin.com/tw/dogs/puppy/puppy-feeding-and-nutrition/key-nutrients-for-puppies

 

理由2. 幼犬需要的熱量需求與成犬不同

來到這個世界的幼犬，有著旺盛精力、對世界充滿好奇心，每天睜開眼就是活力滿滿地探索周圍環境因此在成長階段的幼犬，需要比成犬、高齡犬更多的熱量來支持牠們的發育；不只如此，因為幼犬的胃口比成犬小，也需要較高能量密度的飼料，以滿足牠們每日的活動量。

另外要注意的是，雖然幼犬水汪汪大眼、抬腳討食的萌讓我們忍不住想多餵一點，我們仍要堅持住，要過度餵食飼料或零食幼犬一天該吃多少取決於幼犬的品種體型、飼料包裝的餵食指南及獸醫建議進行餵食。一般來說不建議餵幼犬零食，可使用少量乾糧或濕糧作為獎勵，但必須與正餐的熱量合併計算，避免幼犬過度攝取熱量造成肥胖相關的健康問題 ⁴。

 

理由3. 幼犬的口腔大小、咬合力與成犬不同

發育中的幼犬，口腔大小、咬合力都還不及成犬，如果幼犬直接吃成犬飼料，可能會造成進食、消化困難，甚至受傷！因此選擇為幼犬口腔大小、牙齒結構所設計的寵物飼料（例如：較小顆粒、口感較軟的飼料），才能讓幼犬吃得心又心。

為什麼不能給幼犬吃成犬的飼料?

理由一：幼犬需要的營養素與成犬不同

幼犬成長為新生期、離乳期和成長期三階段，在免疫力發展、大腦發育和腸道菌叢平衡上，需要給予特定且充足的營養素。
理由一：幼犬需要的營養素與成犬不同

理由三：幼犬的口腔大小與咬合力與成犬不同

幼犬口腔較成犬小，牙齒也尚未發育完全，適合較小顆粒、口感較軟的飼料。
理由三：幼犬的口腔大小與咬合力與成犬不同

理由二：幼犬的熱量需求與成犬不同

幼犬時期發育快速，能量需求大，但胃口卻比成犬小，因此給予的飼料需有較高的能量密度。
理由二：幼犬的熱量需求與成犬不同

幼犬幾個月可以吃成犬飼料

我們都知道，不同品種、體型狗狗的發育期長度不同，而整體來說，幼犬從出生到成年約需花上 8-18 個月，體型越大所需的成長時間越長，所以不同狗狗從幼犬糧改吃成犬糧的時間不能一概而論。

那麼一定要成年後才能吃成犬飼料嗎？答案是肯定的！前面提過，為了因應身體各機能的發育，幼犬的營養需求和成犬不一樣，為了讓幼犬頭好壯壯地長大，建議幼犬要持續以幼犬飼料為主食直到完全成年。

飼主們也可以和獸醫師討論幼犬改餵食成犬飼料的時機，並採漸進式換食避免消化不良。此外，幼犬的消化系統還未發育完全，因此建議以一日多餐的方式餵食，並隨著成長過程逐漸過渡為一日兩餐 ⁵。

 迷你型犬小型犬中型犬大型犬巨型犬
平均成年體重不超過 4 公斤不超過 10 公斤11-25 公斤26-44 公斤45 公斤以上
成長期間(出生至成年)8/10 個月8/10 個月12 個月15 個月18/12 個月


如何挑選適合幼犬飼料

綜合文章前段所述，幼犬所需要的營養比例、熱量、顆粒大小及口感皆與成犬不同，因此符合規範的寵物食品外包裝，應清楚標示該食品是專為「幼犬」所調配的營養，或是為了「成犬」所設計的營養配方 ⁶。

更甚者，品種之間的體型、成長曲線各有差異，飼料是否有標籤進一步說明針對特定品種、幼犬成長期間，也是飼主在選購幼犬飼料時的可以參考的重要因素。

幼犬發育期需要與成犬不同的特定營養，才能讓大腦、身體的骨骼、器官、消化系統等身體機能健康發育，建議讓吃幼犬專屬飼料直至成年。在幼犬期的營養攝取，是為成年期打下良好健康根基的關鍵，才能讓愛犬健康陪伴我們更長久！

 

參考資料：

¹ https://www.royalcanin.com/tw/dogs/puppy/neonatal-period

² https://www.petmd.com/dog/nutrition/can-puppies-eat-adult-dog-food

³ https://www.royalcanin.com/tw/dogs/puppy/puppy-feeding-and-nutrition/key-nutrients-for-puppies

⁴ https://www.royalcanin.com/tw/dogs/weight-management/healthy-portioning

⁵ https://www.royalcanin.com/tw/dogs/puppy/puppy-feeding-and-nutrition

⁶ https://www.akc.org/expert-advice/nutrition/best-dog-food-choosing-whats-right-for-your-dog/

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