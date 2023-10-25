幼犬可以吃成犬的飼料嗎？一次看懂幼犬和成犬的營養差異

3 個幼犬不建議吃成犬飼料的理由

理由1. 幼犬需要的營養素與成犬不同

在我們人類眼中，狗狗成長的速度非常快，真的是一眠大一吋。在這個高速成長的過程中，其實可細分為新生期、離乳期、成長期三個階段，此時幼犬全身的器官、組織都正全力生長，因此需要能幫助牠們發育的營養成分 ¹。

「蛋白質」和組成蛋白質的最小單位「胺基酸」能組織肌肉、骨骼，對幼犬的成長有著關鍵作用。尤其是狗狗無法自行合成的必需胺基酸（例如：精胺酸、色胺酸），一定要從食物中攝取，也因此幼犬對蛋白質的需求比成犬來得嚴格 ²。

此外，「脂肪」和「礦物質」也是幼犬重要的營養來源！「脂肪」除了能提供蛋白質、碳水化合物的 2 倍熱量，也能幫助吸收脂溶性維生素，以利身體各機能生長。「礦物質」雖然不提供熱量，但適量攝取對幼犬來說也是很重要的，尤其幼犬需要更精準的鈣和磷，以發展強壯的骨骼及牙齒 ² ³。

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理由2. 幼犬需要的熱量需求與成犬不同

初來到這個世界的幼犬，有著旺盛精力、對世界充滿好奇心，每天睜開眼就是活力滿滿地探索周圍環境，因此在成長階段的幼犬，需要比成犬、高齡犬更多的熱量來支持牠們的發育；不只如此，因為幼犬的胃口比成犬小，也需要較高能量密度的飼料，以滿足牠們每日的活動量。

另外要注意的是，雖然幼犬水汪汪的大眼、抬腳討食的萌樣會讓我們忍不住想多餵一點，我們仍要堅持住，不要過度餵食飼料或零食。幼犬一天該吃多少取決於幼犬的品種體型、飼料包裝的餵食指南及獸醫建議進行餵食。一般來說不建議餵幼犬零食，可使用少量乾糧或濕糧作為獎勵，但必須與正餐的熱量合併計算，避免幼犬過度攝取熱量，造成肥胖相關的健康問題 ⁴。

理由3. 幼犬的口腔大小、咬合力與成犬不同

發育中的幼犬，口腔大小、咬合力都還不及成犬，如果幼犬直接吃成犬飼料，可能會造成進食、消化困難，甚至受傷！因此選擇專為幼犬口腔大小、牙齒結構所設計的寵物飼料（例如：較小顆粒、口感較軟的飼料），才能讓幼犬吃得開心又安心。