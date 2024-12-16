如何正確保存飼料？五大飼料保存要點及常見問題

隨著對寵物健康的重視提升，選擇適合的飼料是第一步，但如何正確保存飼料卻是許多飼主忽略的細節。飼料保存不當，可能導致飼料受潮、營養流失或滋生黴菌，本文將幫助飼主了解「飼料保存」的常見問題，並分享五大飼料保存要點，讓飼料沒吃完的情況下，也能確保新鮮營養及安全。

一、飼料會受潮的原因及影響

飼料受潮主要原因是空氣中水分含量較高，當飼料長時間暴露於潮濕環境中，便會吸收水分出現結塊、發霉，當飼料受潮後，可能會有以下3種影響：

黴菌滋生：飼料受潮後，容易讓黴菌繁殖，進而產生毒素，對寵物健康構成威脅。 營養流失：飼料受潮往往會失去一些重要的營養成分，長期餵食可能導致寵物營養不良。 氣味改變：潮濕的飼料會變得有異味，影響寵物食慾。

二、飼料保存的五大要點

為了避免飼料受潮或變質，讓寵物可以吃進新鮮營養的飼料，有5大飼料保存要點

密封保存：使用密封罐或夾鏈袋等密封容器，將飼料儲存在空氣和水分較少的環境中，尤其是飼料沒吃完的情況下，密封隔絕水分至關重要。 存放於陰涼乾燥的地方：選擇不受陽光直射的環境，例如櫥櫃中，並避免放置於浴室、廚房等潮濕空間。 分裝小包：對於大包裝飼料沒吃完的狀況下，建議分裝成小包，減少每次打開主袋的次數，保持未開封部分的飼料新鮮。 使用食品級乾燥劑：在飼料容器內放置食品級乾燥劑，以減少濕氣滲入，但要確保乾燥劑不會被寵物誤食。 避免冷凍保存：許多人認為冷凍可以保鮮，但事實上冷凍會使飼料結冰，解凍後易吸收空氣中的水分，反而加速受潮風險。

三、常見的飼料保存問題與解答

Q：如何知道飼料是否已受潮？

A：受潮的飼料會變得結塊或變軟，且可能出現異味或霉點，這時應該立即停止餵食。

Q：是否可以將飼料置於冰箱中保存？

A：乾糧不建議放入冰箱，因為冷凍環境會影響飼料的質地，若放置於冷藏則會有水蒸氣接觸飼料，讓飼料受潮而增加發霉的機會。

Q：打開包裝後，乾糧和濕糧能保鮮多長時間？

A：乾糧在理想情況下，應妥善保存在飼料的保鮮袋中，每次餵食後，請擠壓排出保鮮袋內多餘的空氣並密封好，並在 4至6禮拜內食用完畢。濕糧在開封後當下是最新鮮的，建議立即食用。 如果濕糧當下沒有吃完，應以蓋子乾淨的容器盛裝、存放在冰箱裡，並盡快在三天內食用完畢。

Q：法國皇家的飼料為何看起來比較油亮？甚至有時摸起來油油的？是飼料保存不當嗎？

A：因為法國皇家的飼料製程在最後一步才噴油，避免高溫烘烤破壞不飽和脂肪酸的營養價值。而台灣屬於亞熱帶氣候，如果飼料儲存環境溫度過高，飼料表面的油脂可能會溶解析出，導致外觀油亮的季節性現象，因此容易會有視覺上的油膩感。只要妥善將飼料放置在陰涼、乾燥、通風良好的地方，避免暴露在陽光直射的環境，便不容易有油油亮亮的現象產生。

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正確的飼料保存方式不僅能延長飼料的使用期限，還能保證寵物享受到新鮮安全的食物，避免因受潮或氧化導致的健康風險。建議在飼料沒吃完的情況下，盡快將飼料密封、存放於乾燥陰涼處，防止飼料受潮。掌握五大飼料保存要點，讓您的寵物能享有更健康、安心的飼料飲食。



參考文獻資料：

https://www.royalcanin.com/tw/about-us/faqs

https://www.royalcanin.com/tw/dogs/health-and-wellbeing/break-the-myths-of-using-oil-in-pet-food

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