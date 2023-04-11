飼料吃起來鹹就是不健康？專業獸醫：別用人類的味覺標準去判斷！

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高鹽、高鈉飲食對人體健康會有負面影響，包括增加高血壓、心臟病或中風等疾病風險，人們因此容易產生「鹹等於不健康」的刻板印象。而為了毛孩的身體健康，飼主也開始關注毛孩的鈉攝入量，甚至「以身試法」試吃飼料，藉此確認飼料會不會太鹹。



但飼料吃起來鹹就是不健康？毛寶貝愛吃是因為飼料加了鹽？飼料鹽分過高會直接導致腎臟疾病？本文就讓太陽動物醫院院長蔡哲獸醫師，帶大家一舉了解飼料含鹽量的真相。

真相一：飼料吃起來有鹹味就是超標？看成分表鈉含量最準！

在均衡飲食中，鹽分是重要的礦物質來源之一，適當的鈉攝入能維持寵物正常生理功能，如果無法從日常飲食中適量獲取，可能會引發其他健康問題。



因此，想要拿捏好鹹度標準，最快又最有把握的方式還是直接檢視是否符合國際營養標準，例如AAFCO（美國飼料管理協會）、FEDIAF（歐洲寵物食品工業協會）、NRC（美國國家研究委員會）...等權威單位的認證。根據FEDIAF資料，犬糧中鈉含量上限應設定為15g/kg（1.5%），成貓糧中鈉的安全上15g/kg（1.5%）。



而法國皇家犬貓飼料所有成分的含量，都是依照犬貓所需的獨特營養需求設計調配，其鈉含量約在0.3至1.2%，處於國際營養標準的安全範圍內。法國皇家遵循全球的營養標準，除了AAFCO和FEDIAF標準以外，也遵循NRC設立的營養需求。飼主們可以安心選擇法國皇家的犬貓飼料。

蔡哲獸醫師小提醒： 想要清楚判斷飼料是否太鹹，還是要檢視成份表的鈉含量，及其是否具有國際認證，而非將人類主觀印象套用到犬貓失之毫釐、差之千里的營養標準。

真相二：飼料有鹹味所以毛孩才愛吃？其實香氣才是重點

熱愛吃香喝辣的人類，容易受到重口味飲食的吸引，甚至罔顧健康「逞一時口舌之快」，也因此很多飼主自然而然便將這套邏輯套用到寵物身上，認為寵物愛吃某款飼料，是因為飼料有鹹味。但事實上，飼料有鹹味對犬貓來說並沒有那麼大的吸引力。



狗狗和貓咪在評斷眼前的食物好不好吃時，「嗅覺」感知的重要性是大於「味覺」感知的，食物鹹味並非主要影響適口性的主要原因。對於犬貓而言，飼料的香味、口感、顆粒設計，以及完整且均衡的營養，才是更需要注重的關鍵因素。



為何鹹味對犬貓的吸引力較弱？原因在於人類與犬貓「味蕾多寡」的差別。根據研究，人類嘴巴裡面大約有9,000個味蕾，但狗狗只有大約1,700個[1]，而貓咪更少，只有大約500個[2]。



根據美國犬業俱樂部（American Kennel Club），狗狗對於鹹味並不如人類敏銳的另一項原因在於，在演化過程中，牠們可透過肉類獲得足夠維持生理機能的鈉含量，不需要從其他地方另外補充鹽分，因此逐漸淡化了這方面的味蕾功能。[3]



有趣的是，雖然狗狗和人類同樣都能辨認出甜味、酸味、鹹味、苦味，但牠們還具有一種特殊的味蕾：專門用來感受「水」的味蕾，位在舌頭尖端、也就是牠們飲水時的接觸區塊。因此狗狗喝水時，其實並不像人類一般淡而無味。[4]

蔡哲獸醫師小提醒： 許多飼主們會為愛寵親身試吃飼料，但其實沒有必要。因人類味覺較敏銳，容易將「鮮味」判斷成鹹味，而產生飼料「重鹹」的錯覺。

真相三：關於鹽份與寵物疾病的刻板印象

重鹹高鈉的飲食當然不好，會對於心臟、腎臟、甚至神經系統帶來負面影響，尤其是若曾患有心臟、腎臟相關疾病的毛小孩，更需要謹慎注意鈉的日常攝取量。



不過，鈉其實沒有那麼可怕，某些刻板印象謠傳鹽巴會引起幾種犬貓常見疾病，讓鹽份被冠上「莫須有」的罪名，以下就讓專業獸醫為您破解錯誤觀念！



（1）掉毛：寵物食品當中的鹽份並不會直接導致掉毛！造成犬貓非正常性脫毛的常見因素為：食物過敏、內分泌問題、環境影響、寄生蟲...等，與鹽份都沒有直接相關。

（2）淚溝：寵物食品當中的鹽份並不會直接導致犬貓產生淚溝！如果發現家中的毛小孩出現淚溝，其實大多與天生品種、環境刺激、鼻淚管阻塞...等因素有關。發現犬貓產生淚溝時，最好馬上就診，讓獸醫師進行評估狀況。

蔡哲獸醫師小提醒： 想預防淚溝，保持日常清潔也很重要，盡量讓眼睛周圍的毛髮修剪整齊，避免堆積污垢；並且平時可以拿沾過溫水的洗布、或眼部清潔液擦拭眼睛周圍。[5]

醫師介紹｜蔡哲 獸醫師 專長：犬貓家醫科、軟組織外科

經歷：尼古拉動物醫院 主治醫師、太陽動物醫院 院長

學歷：嘉義大學 學士 具備賽德克族的韌性及原住民的熱情，將族裡最美好的溫暖帶給動物們，並立志給予主人及動物在生病後依然有良好的生活品質，就憑藉著這些力量及信仰讓蔡醫師在小動物醫療裡不斷進修學習。

資料來源：

[1] https://www.petmd.com/dog/general-health/do-dogs-have-taste-buds

[2] https://www.petmd.com/cat/nutrition/can-cats-taste-sweet-things

[3] https://www.akc.org/expert-advice/nutrition/accounting-taste-probing-mysteries-dogs-find-delicious/

[4] https://www.akc.org/expert-advice/nutrition/accounting-taste-probing-mysteries-dogs-find-delicious/

[5] https://www.petmd.com/dog/treating-and-preventing-dog-tear-stains

每位飼主肯定都想帶給毛小孩最幸福的生活，但別忘了應該根據毛孩的個體需求，適當地調整鈉攝入量、辨別人寵味覺差異，避開刻板印象的陷阱，才能為毛孩打造健康與快樂兼具的幸福生活。