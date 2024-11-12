幼犬換牙全指南：從飲食到日常照護重點一次看

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一、幼犬換牙時間是什麼時候？

幼犬在出生20天會陸續長出乳齒，3個月乳齒逐漸被恆牙取代，直到6~7個月大時，乳牙也會逐漸脫落，並被恆齒所替換，然而，不同品種或體型的幼犬換牙時間可能有所不同，飼主應密切觀察，並諮詢專業獸醫，確保能及時發現幼犬換牙的徵兆。

二、幼犬換牙常見的行為

1. 幼犬頻繁啃咬東西

2. 幼犬換牙不吃飼料

三、幼犬換牙期間照護建議

1. 提供適合的咬物

2. 整理家中環境與物品

3. 正確清潔及照護

4. 濕軟的飼料幫助幼犬進食