幼犬換牙全指南：從飲食到日常照護重點一次看
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幼犬換牙期除了頻繁啃咬東西以外，常常會出現食慾下降，甚至會有幼犬換牙不吃飼料的情況，這些都是幼犬換牙期常見的症狀，也是幼犬成長中必經的階段。本文指南將幫助飼主了解幼犬換牙過程中典型行為，並提供幼犬換牙期間的照護建議，幫助幼犬順利度過這個重要的成長階段。
目錄：
一、幼犬換牙時間是什麼時候？幼犬在出生20天會陸續長出乳齒，3個月乳齒逐漸被恆牙取代，直到6~7個月大時，乳牙也會逐漸脫落，並被恆齒所替換，然而，不同品種或體型的幼犬換牙時間可能有所不同，飼主應密切觀察，並諮詢專業獸醫，確保能及時發現幼犬換牙的徵兆。
二、幼犬換牙常見的行為
1. 幼犬頻繁啃咬東西在幼犬換牙階段，會因牙齦感到癢痛，尋找各種物體來咀嚼以緩解不適，屬於換牙期最典型的行為之一，特別是家中的鞋子、家具或是電線等，都可能成為幼犬的目標。為了避免危險，飼主應及時提供軟硬適中的咬物或玩具，幫助幼犬舒緩不適並防止潛在的危險。
2. 幼犬換牙不吃飼料幼犬換牙期間，咀嚼可能會引起牙齦不適，導致幼犬不願吃乾飼料。飼主可以諮詢獸醫，並嘗試軟化乾飼料或餵食幼犬專用主食濕糧，提高幼犬進食意願，解決幼犬換牙不吃飼料問題。
三、幼犬換牙期間照護建議
1. 提供適合的咬物換牙期間的幼犬常藉助咬東西來緩解牙齦癢痛，建議飼主選擇堅固且不傷牙的玩具供其咀嚼。此外，將玩具冰鎮過後給幼犬使用，低溫也能稍微幫助幼犬適應換牙期的不適感。
2. 整理家中環境與物品將不想被破壞的任何東西收拾好，確保藥物、垃圾、電池、口香糖、 清潔用品和食物等危險物品遠離您的幼犬。如果您有室內或室外植物，請確保它們對狗狗無毒。留意電線位置或使用電線盒收納，避免幼犬可以隨意啃咬；使用狗門阻擋樓梯或任何其他您不希望幼犬進入的空間。
3. 正確清潔及照護幼犬換牙期間，建立正確的口腔衛生習慣至關重要，飼主應選用適合幼犬的牙刷及牙膏，並從小訓練刷牙清潔，不僅能減少細菌滋生和牙垢堆積，也能給予新牙健康的生長環境。
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4. 濕軟的飼料幫助幼犬進食若幼犬因為換牙不吃飼料，可能會影響幼犬發育成長。飼主可諮詢獸醫，並嘗試調整飲食，除了將乾飼料泡軟外，餵食較軟的主食濕糧也能幫助進食，解決幼犬換牙不吃飼料的問題，還能確保幼犬攝取足夠的營養素。 幼犬換牙是成長必經且重要的階段，儘管幼犬會出現啃咬的行為，以及幼犬換牙不吃飼料等等問題，飼主可透過調整飲食，正確的口腔清潔，幫助減少幼犬換牙期間的不適。除此之外，更需要飼主細心照顧及陪伴，確保幼犬順利度過這個重要階段。當然，若幼犬換牙時出現持續不吃東西的情況，或是伴隨其他症狀，也應即時尋求專業獸醫師建議。
參考文獻資料：
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