幼犬零食怎麼餵才健康？獸醫師揭秘兼顧美味與營養的餵食技巧
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一、可以餵幼犬零食嗎？給狗狗零食前必知的 3 大重點
（一）幼犬可以吃零食嗎？餵食狗狗零食 3 大注意事項
幼犬從 4 到 5 週開始就會開始逐漸離乳，從奶水逐漸轉換至乾糧，以供應此階段成長及活動所需之營養支持。為確保幼犬健康成長，一般會建議不要餵食幼犬主食營養配方以外的食物，以免造成營養不均衡的狀況，影響幼犬發育。
然而在幼犬成長階段，飼主會需要訓練幼犬學習基本規矩，訓練期間建議採用行動式獎勵（例如口頭稱讚、撫摸或一起玩玩具。）若飼主真的想透過適量餵食零食來做為鼓勵，切記不可過量，以免造成幼犬腸胃負擔，甚至導致體重過重等健康問題。餵食幼犬零食時，飼主們應留意以下 3 點：
1. 總卡路里
幼犬的主要營養來源應來自於可以滿足牠們健康發育需求的營養配方，零食僅能作為訓練用的額外獎勵，因此不建議每日餵食的零食超過總卡路里的 10%，且需將零食熱量從總卡路里中做減量，以免過度餵食造成寵物營養不均與體重過重問題。
若對於餵食幼犬的每日總熱量有疑慮，請務必諮詢獸醫師，以了解愛寵的卡路里攝取量。
2. 幼犬零食是否好消化
幼犬的胃很小，且消化系統尚未成熟，建議選擇體積小、易於消化的食物，以避免對其消化系統造成負擔。
3. 注意零食是否營養均衡
為了避免影響幼犬的營養攝取，建議飼主們可直接使用幼犬專用營養配方乾糧作為零食，讓獎勵幼犬的同時，還能幫助牠們健康成長。
延伸閱讀：探索幼犬的成長歷程與關鍵營養
（二）適時餵食幼犬零食，有助達成這 3 項目的
在適時餵食的情況下，餵食幼犬零食可帶來以下益處：
獎勵良好行為，強化訓練效果
幼犬天性活潑好動，在學習新指令或進行行為矯正的過程中，零食獎勵可以扮演非常重要的角色。當幼犬做出正確的行為時，適時地給予少量零食作為獎勵，可以讓牠們將該行為與正面愉快的感受連結起來，進而強化學習效果。
維持牙齒健康
若是使用乾糧作為零食，在幼犬咀嚼乾糧的過程中，狗狗的牙齒可以得到摩擦，達到類似刷牙的效果，不僅能享受食物獎勵帶來的樂趣，也能幫助維持牙齒健康。
建立雙方信賴關係
零食能作為一種溝通工具，讓幼犬感受到飼主的關愛和重視，這種信任關係能增進主人與幼犬之間的互動，讓幼犬更願意聽從主人的指令，並且在生活中表現得更加安心從容。
二、狗狗零食推薦吃什麼最營養？
市面上的幼犬零食種類琳瑯滿目，如肉乾、餅乾、潔牙骨等，常常讓飼主們產生選擇障礙。然而這些市售零食通常熱量、油脂或鈉含量較高，若單一、長期的使用，可能會造成營養不均衡，對狗狗的健康造成影響。
而部分飼主會選擇在家自製幼犬零食，但製作過程未經過滅菌，食材可能會受到汙染；自製零食的營養成分也過於單一且不易保存，若食材選擇錯誤，甚至可能危害愛寵的健康。
那麼，到底幼犬零食推薦哪一種呢？ 其實，不需要另外購買幼犬零食，使用日常餵食的幼犬專屬營養配方作為獎勵零食就非常足夠。
相較於市售零食，幼犬專屬營養配方的成分皆經過專業獸醫或營養師所調配，含有幼犬成長所需的各種營養素，營養成分比例均衡，作為獎勵零食既不用擔心營養不均，也能讓狗狗吃得開心。
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三、狗狗不吃飯只吃零食怎麼辦？幼犬飲食這樣餵營養最均衡
狗狗如果拒絕正餐只吃零食，可能是因為牠對現在的主食已經感到厭倦。當發生上述情形，飼主可採取一些幼犬照顧措施來調整牠們的飲食習慣：
- 減少餵零食的次數：慢慢減少給予零食的頻率和數量，並改以互動玩具、撫摸、讚美等方式來獎勵狗狗，讓牠們知道除了零食，還有其他更有趣的獎勵。
- 提升主食的吸引力：飼主可以選擇適口性佳又營養的主食乾糧或濕糧，並以乾濕換餵的方式混合餵食，幫助提升狗狗食慾。
若按照上述方法矯正後，狗狗不吃正餐只想吃零食、或是食慾不佳的情況仍舊持續，建議立即帶狗狗到獸醫院檢查，以排除潛在的健康問題。
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