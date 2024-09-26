狗狗舔腳舔不停怎麼辦？狗狗咬腳原因＆6大照護方法報你知！

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一、家中狗狗舔腳舔不停？狗狗一直舔腳是正常的嗎？

發現狗狗有舔腳、咬腳的情況時，您或許會好奇為什麼牠們要這樣做？這是正常的嗎？需要帶去看獸醫嗎？

一般而言，狗狗咬腳、舔腳可能是牠們自我梳理的一種行為，只要次數不頻繁，就不用太擔心。

但若發現狗狗咬腳或舔腳的情況持續了一段時間，那就有可能是其他潛在問題所致。狗狗長期舔咬腳掌不僅可能導致狗狗腳掌的皮膚受損，更可能引發細菌感染、傷口發炎等後續皮膚問題。

因此，若發現狗狗一直咬腳、舔腳，建議儘快至專業獸醫診所尋求協助，找出根本原因對症下藥，才能讓狗狗早日恢復健康。

二、狗狗舔腳原因有哪些？狗狗舔腳 9 大生理、心理因素解析

狗狗之所以會一直舔腳，可能與「生理因素」或「心理因素」有關：

（一）狗狗舔腳生理因素

狗狗舔腳原因 1：狗狗腳掌受傷

狗狗在戶外活動時，可能會不小心被路面上的小碎石割傷腳掌，或是因夏天走在滾燙的柏油路面，導致腳掌被燙傷。一旦腳掌出現外傷，狗狗就會下意識地想要透過舔舐來減輕不適。

因此，當家中毛孩突然開始舔腳，您可以先仔細檢查狗狗的腳掌。若有割傷、紅腫或燙傷的跡象，建議帶至獸醫診所仔細評估與處置。

狗狗舔腳原因 2：指甲過長

查看狗狗腳掌時，可同時檢查狗狗的指甲長度。若指甲過長，可能會倒生彎曲並刺入腳掌，引起不適。此時，為了舒緩不適感，狗狗就有可能出現舔咬腳掌的行為。

狗狗舔腳原因 3：細菌感染

若指甲長度正常且無外傷，但出現腳掌皮膚泛紅、脫毛、結痂等情況，有可能是因細菌、真菌或黴菌感染所引起的皮膚炎。若出現以上症狀，建議及早帶狗狗就醫，以免感染情況繼續惡化。

狗狗舔腳原因 4：長寄生蟲

除了細菌感染，蟎蟲、蝨子等寄生蟲也是引起狗狗皮膚搔癢的常見原因。若發現狗狗腳掌有紅腫、皮屑、脫毛或長紅疹等症狀，也可能是感染寄生蟲，應儘速帶到獸醫院進行檢查。

狗狗舔腳原因 5：過敏反應

狗狗跟人類一樣，可能會因食物或接觸環境中的特定物質，引起皮膚過敏反應。因此，若狗狗舔腳的狀況是在更換狗飼料、更換睡墊或是換飼養環境後突然出現，就有可能是與過敏有關。

治療過敏相對不難，最難的是找出過敏原！過敏的症狀和成因皆須由專業獸醫診斷，才能確定狗狗過敏原因。請諮詢您的獸醫師，釐清並移除過敏原，才能從根本解決問題。

狗狗舔腳原因 6：腿部疼痛

狗狗若因關節炎或腿疾導致腿部疼痛，也可能會想透過舔舐來舒緩不適。因此，如果狗狗除了舔腳，還出現跛腳、運動量減少或不理人等情形，就可能與腿部疾病有關，應儘速帶狗狗就醫，進行更詳細的檢查。

（二）狗狗舔腳心理因素

除了生理因素外，狗狗舔咬腳掌的行為也可能由心理因素引起：

狗狗舔腳原因 7：焦慮、壓力大

狗狗持續舔咬腳是狗狗焦慮行為的表現之一。當狗狗舔舐時，牠們的腦內會分泌「腦內啡」及「多巴胺」2 種特殊物質，能讓狗狗感到快樂、平靜。因此，在面臨焦慮和壓力時，牠們可能會透過舔腳來緩解焦慮。請諮詢專業獸醫協助，倘若經獸醫確認，狗狗舔咬腳是因為感到焦慮，飼主應盡可能找出並解決狗狗的壓力來源，幫助牠們減輕焦慮與壓力。

狗狗舔腳原因 8：感到無聊

狗狗因缺乏陪伴和活動刺激而感到無聊時，也可能會透過舔咬腳來消磨時間。飼主應該確保狗狗獲得充足的互動與陪伴，為狗狗的生活添加更多樂趣。

狗狗舔腳原因 9：強迫性行為

「不斷舔舐」也可能是狗狗因先天遺傳而出現的一種強迫性行為。這種行為需要經過獸醫的專業診斷與指導來治療，包括使用藥物、行為訓練和環境改變等方式。飼主應該配合獸醫的建議，耐心陪伴狗狗，幫助牠們重拾心理、生理的健康。

造成狗狗舔腳背後的可能原因很多，一般飼主較難自行判斷根本問題的所在。因此，當發現狗狗有舔咬腳的情況時，尋求專業獸醫生幫助是最好的方式，才能讓毛小孩早日恢復健康活潑的狀態。