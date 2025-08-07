為什麼狗狗會一直抓癢？2 大狗狗抓癢原因解析

如果您發現狗狗多天以來一直抓癢，或者發現牠們皮膚發炎，那就表示可能出現了問題，以下為大家解析常見狗狗抓癢原因。

狗抓癢原因 1：狗狗身上有昆蟲和跳蚤而引起的抓搔

狗狗抓癢頻率變高的最常見原因之一，就是狗狗身上有寄生蟲。這些寄生蟲包括跳蚤、虱子和其他昆蟲或蟎蟲，因而導致狗狗皮膚不適。飼主必須定期為牠們除蚤以降低感染的風險。如果您的家中有塵蟎和其他寄生蟲，建議定期使用吸塵器清理家中，避免狗狗的皮膚因刺激而出現問題，並為牠們提供防螨睡墊。

狗抓癢原因 2：狗狗皮膚過敏

有些狗狗的皮膚過敏是遺傳疾病，稱為「異位性皮膚炎」。部分國家／地區有許多狗狗都有這種疾病，其中部分品種如：法國鬥牛犬、德國牧羊犬或拉布拉多犬等，比其他品種的風險更高。

異位性皮膚炎的發生原因，是由於狗狗的免疫系統對不正常環境或飲食過度反應所引起，牠們為了減輕這種不適感才會劇烈抓搔。這種行為會導致皮膚破皮或潰爛進而出現問題，並使您的愛犬更容易受到其他感染。