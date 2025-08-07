狗抓癢抓不停是為什麼？2大狗狗一直抓癢原因、皮膚護理方式解析
為什麼狗狗會一直抓癢？2 大狗狗抓癢原因解析
如果您發現狗狗多天以來一直抓癢，或者發現牠們皮膚發炎，那就表示可能出現了問題，以下為大家解析常見狗狗抓癢原因。
狗抓癢原因 1：狗狗身上有昆蟲和跳蚤而引起的抓搔
狗狗抓癢頻率變高的最常見原因之一，就是狗狗身上有寄生蟲。這些寄生蟲包括跳蚤、虱子和其他昆蟲或蟎蟲，因而導致狗狗皮膚不適。飼主必須定期為牠們除蚤以降低感染的風險。如果您的家中有塵蟎和其他寄生蟲，建議定期使用吸塵器清理家中，避免狗狗的皮膚因刺激而出現問題，並為牠們提供防螨睡墊。
狗抓癢原因 2：狗狗皮膚過敏
有些狗狗的皮膚過敏是遺傳疾病，稱為「異位性皮膚炎」。部分國家／地區有許多狗狗都有這種疾病，其中部分品種如：法國鬥牛犬、德國牧羊犬或拉布拉多犬等，比其他品種的風險更高。
異位性皮膚炎的發生原因，是由於狗狗的免疫系統對不正常環境或飲食過度反應所引起，牠們為了減輕這種不適感才會劇烈抓搔。這種行為會導致皮膚破皮或潰爛進而出現問題，並使您的愛犬更容易受到其他感染。
狗狗會對什麼東西過敏？
狗狗可能會對很多東西過敏。包括環境因素，如羽毛、黴菌或蟎蟲等，或是季節性的草花粉或樹木花粉。除此之外還有些特定食物也會造成狗狗的過敏，如某些乳製品、牛肉、雞肉、雞蛋、大豆和一些穀物 等。當您的愛犬在幼年時就開始對某些東西特別敏感，並產生不良反應時，這就是發生了過敏反應。若能及早發現過敏反應的早期跡象，便能掌握先機，替這個影響終身健康的狀況找到最佳療法。
如何判斷狗狗是否有過敏問題？
如果您懷疑狗狗對某些東西過敏，請務必諮詢您的獸醫師；獸醫師會詢問一系列的問題，以了解更多有關您愛犬的症狀，接著進行不同的測試以找出過敏原。
測試可能包括皮膚刮屑檢查和驗血，如果獸醫師懷疑狗狗有食物過敏，會需要進行 8 到 12 週的食物排除試驗療法，透過觀察狗狗過敏症狀來幫助您的愛犬。常見方式為透過餵食一種全新的食物，然後每次都重新加入一種舊有的食品成分並觀察結果，以幫助獸醫師確認哪些特定的食物會引發犬的過敏反應。
狗狗的皮膚護理
定期用專業洗毛精幫狗狗洗澡不但能照顧愛犬的皮膚、緩解過敏反應，幫助皮膚維持良好的健康狀態。還能使牠們保持清潔與乾爽，對於舒緩皮膚不適很有幫助。其他像是使用凝膠和乳霜等局部治療方法也可用於醫療護理。
此外，多餵食一些食物富含對皮膚健康有益的營養素，也可以幫助來維持愛犬的皮膚健康度。包括 omega 3 和 omega 6 必需脂肪酸，有助於維持健康的皮膚屏障，另外也可讓愛犬食用抗氧化物以及對管理皮膚狀況有幫助的蘆薈。
如果您的愛犬已經搔癢或抓搔好幾天，請務必諮詢您的獸醫師，您也可隨時與您的獸醫師聯繫，以了解更多關於狗狗皮膚護理的方法。
尋找一位獸醫師
如果您對愛犬的健康有任何疑慮，不妨參考獸醫師的專業建議。
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