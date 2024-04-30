健康的餵食份量其實比您想像中的要來得小
許多寵物主人其實都過度餵食自己的狗狗。也就是說，許多狗狗都吃得太多，而這可能導致牠們體重增加，進而引發其他健康問題。
適合我家狗狗的餵食份量是多少？
要維持健康體重，就必須在能量攝取和消耗之間取得平衡。因此，即使是相同的品種，您的愛犬所需的餵食份量也會與所有其他同品種的狗狗不同。
首先，建議您依照所選食物的餵食指南，因為這與您的愛犬最相關。但是，在決定食物份量時，有幾個其他因素也需您一併考量，貓咪的餵食份量建議通常只是指導原則而已。
首先，請考量狗狗的體型大小。像是吉娃娃之類的小型品種，所需的熱量與聖伯納犬截然不同。請嘗試選擇專為您愛犬品種或體型大小設計的產品。
接下來，想想牠們的運動量；牠們是工作犬嗎，還是一天中大多數時間都待在室內、只有出去短短散步幾次而已？如果您對於愛犬的餵食份量有任何疑慮，請聯絡您所在當地的獸醫師以取得專業建議。
健康餵食份量的重要性
狗狗的餵食份量在維持健康良好生活型態中扮演著很重要的角色。不論牠們的運動量是多少，如果狗狗的食物份量過多，牠們的體重仍然可能會增加。
提醒您，狗狗的餵食份量建議通常只是指導原則。狗狗所需的餵食份量可能會在牠們的一生中不斷改變。舉例來說，如果狗狗體重增加，那麼您可能會希望透過改變牠們每日的卡路里攝取量來解決這個問題。隨著狗狗的年紀越來越大、精力變得越來越低，牠們的餵食份量就可能會因為能量需求降低而減少。
如果您對於狗狗的餵食份量有疑慮，請務必諮詢獸醫師。
健康餵食份量的重要性
狗狗的餵食份量在維持健康良好生活型態中扮演著很重要的角色。不論牠們的運動量是多少，如果狗狗的食物份量過多，牠們的體重仍然可能會增加。
提醒您，狗狗的餵食份量建議通常只是指導原則。狗狗所需的餵食份量可能會在牠們的一生中不斷改變。舉例來說，如果狗狗體重增加，那麼您可能會希望透過改變牠們每日的卡路里攝取量來解決這個問題。隨著狗狗的年紀越來越大、精力變得越來越低，牠們的餵食份量就可能會因為能量需求降低而減少。
如果您對於狗狗的餵食份量有疑慮，請務必諮詢獸醫師。
為什麼我家狗狗會乞食？
如果您的狗狗不斷地向您討食物，其實並不一定代表牠們肚子餓了。這種總是想吃零食的行為實際上可能是一種習慣，也可能是覺得無聊或想要尋求注意。如果因為乞食就給予食物或零食，就會強化這種行為。
話雖如此，如果您的狗狗仍然出現尋找食物的行為，也可能是生病的跡象。這可能代表牠們沒有從食物中吸收到所需的營養。蠕蟲等寄生蟲可能引起食慾增加、飢餓感持續的症狀，有時還會有體重減輕的情況。
如果乞食或總是感到飢餓的現象持續發生，請務必諮詢您的獸醫師以排除所有可能的問題。
維持狗狗食物份量的秘訣
維持狗狗健康良好的餵食份量也許感覺並不容易，但有幾個部分您可以注意，確保自己不會過度餵食愛犬。確認適合自己愛犬的餵食份量之後，使用磅秤測量每一餐的重量，就可以確保每次都餵食正確的份量。很多人經常會低估自己實際餵食狗狗的食物份量。
不要在狗狗的食物中加入人類的食物，因為這可能會打亂牠們的營養均衡，以及牠們所需的熱量。
如果要給狗狗吃零食，請記下每份零食的卡路里，然後從牠們的日常主餐中扣除，確保牠們不會攝取過多熱量。零食的攝取量不應超過狗狗每日飲食份量的 10％。另外，您也可以從每日份量中拿取一些乾糧來做為狗狗零食，這樣您就不用擔心愛犬的營養是否均衡，還可以讓牠們保持攝取適量的熱量。