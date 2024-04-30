要維持健康體重，就必須在能量攝取和消耗之間取得平衡。因此，即使是相同的品種，您的愛犬所需的餵食份量也會與所有其他同品種的狗狗不同。



首先，建議您依照所選食物的餵食指南，因為這與您的愛犬最相關。但是，在決定食物份量時，有幾個其他因素也需您一併考量，貓咪的餵食份量建議通常只是指導原則而已。



首先，請考量狗狗的體型大小。像是吉娃娃之類的小型品種，所需的熱量與聖伯納犬截然不同。請嘗試選擇專為您愛犬品種或體型大小設計的產品。



接下來，想想牠們的運動量；牠們是工作犬嗎，還是一天中大多數時間都待在室內、只有出去短短散步幾次而已？如果您對於愛犬的餵食份量有任何疑慮，請聯絡您所在當地的獸醫師以取得專業建議。