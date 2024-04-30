健康活動幫助維持健康
我的狗狗需要多少的運動量？
無論您的狗狗是幼犬還是成犬，您都必須考量牠們每天需要多少的運動量。只有您最了解自己的寵物，但如果您不確定自己的狗狗是否獲得足夠的運動量，以下有幾個實用的要點可供您參考。
首先需考量狗狗的品種；品種不同，活動力也自然不同，因此需要的運動量也不同。同樣的，狗狗所需的活動量也與牠們的年齡和健康有關。狗狗的體力會隨著年齡增長而慢慢降低，而且有些健康狀況可能也會讓狗狗不像過去那樣喜歡運動，運動有時會讓牠們不舒服，甚至會感到痛苦。
您可以在散步回家後觀察寵物的行為表現，再決定狗狗每天需要的運動量。牠們是否感到平靜放鬆呢？看起來心滿意足了嗎？如果是這樣，而且牠們在您拿起牽繩準備帶牠們出門時非常開心，那麼您就做對了。
我的狗狗應多久運動一次？
在決定要多久帶狗狗運動一次的時候，您有許多因素要考量。狗狗是愛玩耍的動物，牠們喜歡在戶外，因為這樣牠們才有機會可以散步、探索、奔跑，甚至是游泳。定期運動，就可以讓狗狗保持健康體態、精力充沛並感到快樂。
在決定正確的運動頻率時，狗狗的年齡和健康是重要的考量因素。年齡較小的狗狗與體型較大的品種，也許會喜歡一天運動超過兩次，而年紀較大及體型較小品種的狗狗，可能只需要早晚各出去散步一次就夠了。你可能認為幼犬有用不完的精力，但過多的運動和過少一樣有害無益。隨著幼犬的成長，它們的需求也會發生變化。對很年輕的幼犬，目標是一整天有幾個短散步和幾個遊戲時段。到了 6 到 8 個月，您的幼犬將能夠進行更長時間的散步。關鍵是逐漸建立你的幼犬習慣一段較長的運動時間，所以一定要多休息 (並預留時間給牠們小睡！)。
您的日常生活習慣對您每天可以帶成犬出去散步的次數有很大的影響。把在庭院裡丟球做為額外的運動，可以讓您和愛犬享受非常歡樂的時光。一般來說，您提供給牠們的活動一定要是有規律且有趣的，這是要讓您的寵物保持快樂健康最重要的關鍵。
如何找到您和寵物都喜歡的活動
如果要讓狗狗可以運動，很重要的一點是您和牠都要喜歡這項活動。我們知道，有的時候生活和天氣可能會讓您無法帶狗出去好好散步，但其實您還有其他選擇。
比如說，您可以在庭院或甚至在室內一起玩耍，這樣狗狗就有機會探索不同的氣味，而且這也可以是好玩的運動。在公園或沙灘上丟球，您和愛犬都可以一起運動；特別是如果花一點錢購買簡單的發球器或網球拍讓球能丟得更遠，那麼精力更充沛的狗狗就可以獲得更大的運動量。
如果您的愛犬喜歡社交，可詢問其他飼主，或在網路中查看您所在地區是否有狗狗散步群組或犬隻運動相關活動。規劃好的活動可以讓您和狗狗獲得社交和社會化的好機會，認識其他狗狗和新朋友。
適合狗狗的室內遊戲
這裡我們提供兩個簡單但有效的方式，可以快速讓您的愛犬得到所需的運動量，也能讓您感到開心。
捉迷藏是狗狗喜歡的經典兒童遊戲。不論您是要用牠們最喜愛的玩具或是自己躲起來，就算是最無聊的時候，這個遊戲都可以讓牠們的大腦保持活躍，也可以刺激牠們的感官。
除了把玩具藏起來之外，另一個簡單的遊戲是將零食藏起來。若要確定您沒有在牠們的日常飲食中額外加入空熱量，您可以從牠們每天的乾糧份量中拿一些出來，做為零食藏起來，還不是另外給予零食。