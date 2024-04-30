在決定要多久帶狗狗運動一次的時候，您有許多因素要考量。狗狗是愛玩耍的動物，牠們喜歡在戶外，因為這樣牠們才有機會可以散步、探索、奔跑，甚至是游泳。定期運動，就可以讓狗狗保持健康體態、精力充沛並感到快樂。

在決定正確的運動頻率時，狗狗的年齡和健康是重要的考量因素。年齡較小的狗狗與體型較大的品種，也許會喜歡一天運動超過兩次，而年紀較大及體型較小品種的狗狗，可能只需要早晚各出去散步一次就夠了。

你可能認為幼犬有用不完的精力，但過多的運動和過少一樣有害無益。隨著幼犬的成長，它們的需求也會發生變化。對很年輕的幼犬，目標是一整天有幾個短散步和幾個遊戲時段。到了 6 到 8 個月，您的幼犬將能夠進行更長時間的散步。關鍵是逐漸建立你的幼犬習慣一段較長的運動時間，所以一定要多休息 (並預留時間給牠們小睡！)。

您的日常生活習慣對您每天可以帶成犬出去散步的次數有很大的影響。把在庭院裡丟球做為額外的運動，可以讓您和愛犬享受非常歡樂的時光。一般來說，您提供給牠們的活動一定要是有規律且有趣的，這是要讓您的寵物保持快樂健康最重要的關鍵。