BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO “SHERATON Y ROYAL CANIN”

1. Organizador.

1.1 El presente Concurso denominado “SHERATON Y ROYAL CANIN” (el “Concurso”), es organizado por ROYAL CANIN ARGENTINA S.A. (el “Organizador”) y se regirá por las presentes bases y condiciones (en adelante, las “Bases”). La participación de este Concurso es sin obligación de compra.

2. Plazo de Vigencia y Ámbito Geográfico.

2.1 El presente Concurso tendrá vigencia desde el 23/7/2024 hasta el 31/7/2024 a las 23:59h, inclusive (el “Plazo de Vigencia”) y se desarrollará en el territorio del Área Metropolitana de Buenos Aires (“AMBA”) ( “Ámbito Geográfico”).

3. Participantes.

3.1 Podrá participar en el Concurso cualquier persona física que sea: (i) mayor de 18 años; (ii) resida en el Ámbito Geográfico; (iii) sea titular de una cuenta de Instagram y/o Facebook, (es decir el/los “Participante/s”); (iv) sea dueño de un perro cuyo kilaje no exceda los 20 (VEINTE) kilogramos.

3.2 Quedan excluidos de participar en el Concurso: (i) los residentes en lugares ajenos al Ámbito Geográfico del Concurso; (ii) personal del Organizador y del Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center sito en San Martín 1225/1275, CP: 1104, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (el “Hotel Sheraton”), de sus agencias de publicidad y promoción como sus familiares en segundo grado de consanguinidad; (iii) los exempleados del Organizador y del Hotel Sheraton que se hubiesen desvinculado hasta 30 (TREINTA) días antes del inicio del Plazo de Vigencia y (iv) los clientes directos del Organizador. Tampoco podrá ser ganadora una persona cuyo domicilio coincida con el de otra que haya ganado un sorteo de este mismo organizador en los últimos 12 meses.

4. Modo de Participación.

4.1 Para participar en el Concurso, el Participante deberá durante el Plazo de Vigencia:

i) Acceder a su perfil de Instagram y/o Facebook;

ii) Seguir la cuenta de Instagram y/o Facebook del Organizador: Instagram: “@royalcaninar” / Facebook: “Royal Canin Argentina” (la/s “Cuenta/s”);

iii) Comentar la publicación del Concurso etiquetando en los comentarios de la publicación a un usuario con el que le encantaría disfrutar de esa estadía con su perro, debiendo éste cumplir con el kilaje establecido en la Cláusula 3.1 (iv) de estas Bases.

4.2 Los Participantes que no tengan en cuenta lo mencionado en las Cláusulas 3 y 4.1. de las Bases serán descalificados del Concurso. Aquellos Participantes que realicen lo indicado en la Cláusula 4.1 dentro del Plazo de Vigencia y antes del horario tope de las 23:59h del día 23/7/2024 ingresarán al Sorteo indicado en la Cláusula 5.1 que se realizará a las 12h el jueves 1/8/2024.

4.3. El Organizador se reserva el derecho de eliminar y/o no computar respecto del Concurso aquellos comentarios que no cumplan con las condiciones establecidas en el presente y/o que, a su exclusiva interpretación, resulten: ilegales, amenazantes, abusivos, difamatorios, vulgares, obscenos, calumniosos, invasivos de la privacidad de terceros, discriminatorios, violentos, que contengan cualquier connotación religiosa, sexual, política y/o que se consideren que no representen las situaciones previamente indicadas o que de cualquier forma viole derechos de terceros, asumiendo los Participantes la obligación de mantener totalmente indemne al Organizador frente a eventuales reclamos de terceros al respecto. La decisión será tomada por el Organizador a su exclusivo arbitrio y será inapelable.

4.4 Está prohibido y será anulado cualquier intento o método de participación en el Concurso que se realice por cualquier proceso, técnica, mecánica de participación distinta a la detallada en estas Bases, así como también la utilización de técnicas de naturaleza robótica, repetitiva, automática, programada, mecanizada o similar o que, a criterio del Organizador, sea considerada fraudulenta. Asimismo, está prohibido efectuar comentarios en la publicación del Concurso cuyo contenido no sea apropiado a criterio del Organizador, pudiendo el Participante que lo hubiese remitido ser descalificado de este Concurso.

4.5. El/Los Participante/s deberá/n etiquetar a 1 (UN) usuario por cada comentario que realice/n, no existiendo límite respecto de la cantidad de comentarios que el/los Participante/s puede/n realizar durante el Plazo de Vigencia. Cada comentario realizado por el/los Participante/s será computado cada uno como una “Chance de Sorteo” a los efectos de la selección del/los Ganador/es.

5. Sorteo

5.1 De acuerdo con la mecánica indicada en la Cláusula 4 de estas Bases, y cumplido con todos los requisitos mencionados en las Cláusulas 3 y 4 de estas Bases, el Participante ingresará a un sorteo que se llevará a cabo el día 1/8/2024 en el horario de las 12h a través de una herramienta randómica (el “Sorteo”). Los Participantes tendrán como horario tope para participar las 23:59h del día 31/7/2024, de lo contrario no ingresarán al Sorteo antes indicado. Quedará excluida la participación de quienes comenten con posterioridad a las 23:59h del día 31/7/2024.

5.2 El Sorteo se realizará a través de una herramienta randómica, la cual permitirá obtener a 1 (UNA) persona beneficiada entre el universo de Participantes que hayan cumplido con las Bases y que luego de salir sorteada se transformará en ganador/a del Concurso (en adelante el “Ganador Titular”).

5.3 Para el caso de que el Premio quede vacante porque el Ganador Titular no quiera recibir el Premio previsto en la Cláusula 7 o no se lo pueda notificar de su condición de Ganador en un Plazo de 1 (UN) día de realizado el Sorteo, a través de la misma herramienta, se elegirá 1 (un) Participante que podrán acceder a ese Premio de forma suplente (en adelante “Ganadores Suplentes”). Se elegirán 2 (DOS) Ganadores Suplentes. Los Ganadores Suplentes, se transformarán en Ganadores si se los puede notificar de su condición en el Plazo de 1 (UN) día de haber salido sorteados. Si el Ganador Suplente no quiere recibir el Premio y/o no se lo puede notificar de su condición de tal en el Plazo previsto, se procederá a notificar al segundo Ganador Suplente elegido. En caso de que el segundo Ganador Suplente no quiera recibir y/o no se le pueda notificar de su condición de tal en el Plazo previsto, el Premio quedará vacante pudiendo el Organizador retenerlo para sí. Esta decisión será inapelable.

6. Notificación.

6.1 El Ganador Titular será notificado de su condición de tal dentro del Plazo de 1 (UN) día hábil de realizado el Sorteo a través de un mensaje directo desde la Cuenta del Organizador debiendo responder a esta dentro de los 3 (TRES) días de recibida dicha notificación. Para el caso de que el Premio quede vacante porque el Ganador Titular no quiera recibir el Premio previsto en la Cláusula 7 o no se lo pueda notificar de su condición de Ganador en el Plazo indicado, el Organizador procederá a notificar a los potenciales Ganadores Suplentes, debiendo estos responder dentro de los 3 (TRES) días de recibida dicha notificación. En caso de que por cualquier causa que fuere el potencial Ganador Suplente no quiera recibir el premio y/o no se lo pueda notificar de su condición de tal, se procederá a notificar al segundo Ganador Suplente. En caso de que por cualquier causa que fuere el segundo Ganador Suplente no quiera recibir el Premio y/o no se lo pueda notificar de su condición de tal, el Premio será de propiedad del Organizador. Esta decisión será inapelable.

6.2 En caso de no responder en el Plazo indicado por el Organizador y/o no cumplir con cualquiera de los requisitos dispuestos en esta Cláusula y/o cualquiera de los requisitos previstos en las Bases, el potencial Ganador no será considerado Ganador ni se le asistirá derecho a reclamo del premio y/o compensación y/o indemnización alguna. El Organizador procederá a notificar a los potenciales Ganadores Suplentes quienes tendrán tiempo para contestar dentro de los 3 (TRES) días de haber sido notificados. En caso de que por cualquier causa que fuere el/los potencial/es Ganador/es Suplente/s no cumpliera/n con las instrucciones del Organizador, el Premio será de propiedad del Organizador. Esta decisión será inapelable.

7. Premios.

7.1 El Ganador podrá acceder, en caso de cumplirse con la totalidad de estas Bases, al siguiente premio (el “Premio”)

i) 1 (UN) Voucher de estadía Dog Friendly en el Hotel Sheraton. El presente voucher es válido para una noche de alojamiento para 2 (DOS) personas en el Hotel Sheraton (incluyendo hasta 2 (DOS) niños menores de 12 (DOCE) años) en la categoría disponible al momento de hacer uso del Premio. Incluye desayuno tipo buffet y estacionamiento durante la estadía. El presente Voucher no incluye el servicio de room service y solo podrá ser utilizado en el Hotel Sheraton. Asimismo, el huésped deberá brindar una tarjeta a modo de garantía al momento de efectuar el check in en el Hotel Sheraton.

7.2 El Organizador no se hará cargo de ningún tipo de gasto que traiga aparejado la utilización del Premio por parte del ganador del Concurso.

7.3 El Premio mencionado podrá utilizarse dentro del plazo indicado en la Cláusula 11.4 de estas Bases.

7.4 El Premio mencionado en la Cláusula 7.1. no es el exhibido en las fotografías del Concurso, siendo el mismo meramente ilustrativo y quedando a disponibilidad del Organizador.

8. Entrega de Premios.

8.1 El Premio será informado oportunamente a quien resulte Ganador en la fecha indicada por el Organizador en oportunidad de cursar la notificación indicada en la Cláusula 6.1. Será condición obligatoria para la asignación del Premio que el Ganador acredite su identidad presentando su DNI y suscribir el recibo correspondiente por la entrega del Premio. Si el Premio no fuera recibido, por cualquier causa que fuere, quedará bajo propiedad y a disposición del Organizador, sin tener el Ganador derecho a reclamo alguno.



8.2 Para recibir el Premio, el Ganador deberá ponerse en contacto con el Hotel Sheraton llamando al: 4318-9390. Luego, el Ganador deberá concurrir por sus propios medios hacia el Hotel Sheraton y recibirá el voucher para canjearlo, haciéndose el Ganador cargo de los gastos pertinentes conforme la Cláusula 7.2.

8.3 Los Ganadores del Concurso serán anunciados la semana del lunes 5/8/2023 (sujeto a confirmación y verificación de la información de la persona) por medio de una publicación en la historia de las Cuentas del Organizador.

8.4 En caso de que los Ganadores no acrediten su identidad o se comporte de manera indecorosa o inadecuada, inmediatamente perderán la calidad de Ganadores y no podrán reclamar el Premio por ningún motivo. Se considerará conducta indecorosa o inadecuada, toda aquella de la cual resulte un agravio directo o indirecto hacia el Organizador; los demás Participantes, y/o a los encargados de realizar dicho Concurso. Esta decisión será inapelable.

9. Canje e Impuestos.

9.1 El Premio no podrá ser canjeado por dinero u otros bienes o servicios distintos de los indicados. Asimismo, el derecho a la asignación de este es intransferible. El Organizador no dará a los Participantes y/o Ganador ningún otro pago, prestación, bien o servicio distinto a los detallados en las presentes Bases. Todos los gastos en que incurran los Participantes y/o Ganador con relación a la Promoción y al Premio serán por su exclusiva cuenta. Todo impuesto, tasa y/o arancel que deba tributarse con relación al Premio y/o al Concurso, que no estén expresamente previstos a cargo del Organizador, serán a exclusivo cargo de los Participantes y/o Ganadores, en su caso.

10. Cesión de fotos y publicaciones.

10.1 Los Participantes autorizan irrevocablemente al Organizador, sus afiliadas y subsidiarias, en los términos requeridos por los Artículos 5 y 11 de la Ley Nacional de Protección de Datos Personales N°25.326, su decreto reglamentario 1558/2001 y normas de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) (la “LPDP”) al uso de las fotografías, perfiles, posteos y/o publicaciones (los “Datos” y/o “Datos Personales”) que compartan con el Organizador, que podrán ser utilizadas por éste para promocionar su marca, utilizarlas en gráficas o Internet y en sus campañas, por cualquier medio de difusión y forma que el Organizador responda, sin derecho a compensación alguno, durante el Plazo de Vigencia y hasta los 12 (DOCE) meses posteriores a su finalización, como así también para que el Organizador remita a los Participantes publicaciones y/o se les formulen ofertas publicitarias de bienes y/o servicios.

10.2 El Organizador podrá hacer uso de la imagen, editarla, cederla, modificarla, utilizarla en todo o en parte, incluyendo la publicación con los fotomontajes y aditamentos artísticos que el Organizador considere adecuado a su exclusivo criterio, y todos aquellos actos tendientes a promocionar una campaña.

10.3 Asimismo, los Participantes reconocen y aceptan que el Organizador, su casa matriz, filiales y empresas relacionadas podrán efectuar el tratamiento de los Datos proporcionados por los Participantes en virtud de su partición en el presente Concurso, en registros o bancos de Datos propios.

10.4 Los Participantes exoneran de responsabilidad al Organizador por el uso indebido por parte de Terceros de los Datos.

10.5 El Organizador no comercializará o cederá los Datos sin autorización expresa de los Participantes, conforme lo exige la normativa aplicable.

11. Exención de Responsabilidad.

11.1 El Organizador no será responsable por fallas en la red de Internet, en los equipos informáticos, en la herramienta randómica utilizada para elegir a los Ganadores, en la Página Web, ni por desperfectos técnicos, errores humanos o acciones deliberadas de terceros que pudieren interrumpir o alterar el normal desarrollo del Concurso.

11.2 El Organizador no dará a los Participantes y/o los Ganadores ningún otro pago, prestación, bien o servicio distinto al detallado en este Concurso. Todos los gastos en que incurran los Participantes y/o los Ganadores con relación al Concurso y al Premio serán por exclusiva cuenta del Participante que corresponda. Todo impuesto, tasa y/o arancel que deba tributarse en relación con el Premio y/o al Concurso serán a exclusivo cargo de los Participantes y/o los Ganadores.

11.3 Este Concurso no es avalado, patrocinado y/o administrado de modo alguno, por Instagram y/o Facebook. Dichas plataformas tampoco están asociadas al Concurso.

11.4 El Premio detallado en la Cláusula 7.1 de estas Bases se encuentra sujeto a disponibilidad por parte del Hotel Sheraton. La validez del Cupón es desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2024 inclusive, sujeto a disponibilidad de ocupación del Hotel Sheraton. El Cupón no podrá ser utilizado en feriados y/o días festivos. El/Los Participante/s al aceptar estas Bases exoneran de responsabilidad alguna al Organizador por cualquier imprevisto que pueda surgir, incluyendo, - pero no limitándose- a i) Indisponibilidad de utilizar el Premio en determinadas fechas; ii) Pérdida de validez del Premio; iii) Cambios en las condiciones de uso del Premio etc., no pudiendo El/Los Participantes entablar reclamo judicial y/o extrajudicial alguno contra el Organizador.

12. Daños y Perjuicios.

12.1 El Organizador, Instagram y/o Facebook no se responsabilizan por los daños y perjuicios que pudieran sufrir los Participantes, Ganadores y/o terceros en su persona o bienes, con motivo o en ocasión del presente Concurso y/o con motivo de la utilización del Premio, incluyendo, pero sin limitarse a fallas, defectos o mal funcionamiento. Cualquier reclamo deberá ser dirigido a su correspondiente fabricante. El Organizador no otorga ninguna garantía por el Premio.

13. Derecho de acceso a los Datos Personales.

13.1 El Titular de los Datos Personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 LPDP. La AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Órgano de Control de la LPDP, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de Datos Personales.

13.2 El Organizador podrá utilizar sus Datos Personales para los fines de este Concurso o para proveer el servicio que usted solicite, e invitarlo a futuros eventos relacionados con productos o servicios del Organizador y/o enviarle información relevante en forma personalizada.

13.3 El Organizador no vende, renta o arrienda a terceros la información proporcionada por los Participantes. Ocasionalmente la información puede ser proporcionada a otras compañías que trabajan en nombre y representación del Organizador. Al participar del Concurso, usted acepta y autoriza expresamente al Organizador a utilizar sus Datos Personales con los alcances referidos previamente.

14. Modificación, Cancelación o Suspensión.

14.1 El Organizador podrá, a su solo criterio: (i) ampliar o disminuir la nómina de Premios o reemplazarlos por otros; (ii) modificar las fechas de comienzo y finalización del Plazo de Vigencia; (iii) modificar estas Bases; y (iv) desistir de llevar a cabo el presente Concurso, comunicándolo en la misma forma en la que se han comunicado estas Bases y sin que ello otorgue derecho alguno a los Participantes. La decisión tomada por el Organizador será inapelable.

15. Aceptación de las Bases.

15.1 La participación en este Concurso implica el conocimiento y aceptación de las Bases, así como de las decisiones que el Organizador adopte sobre cualquier cuestión no prevista en las mismas.

15.2 El Organizador se reserva el derecho de modificar en forma unilateral, sin mediar previo aviso, ni comunicación, estas Bases, sin que ello genere derecho a reclamo o indemnización alguna en favor de los Participantes.

16. Publicidad de las Bases.

16.1 Las presentes Bases podrán ser consultadas exclusivamente en https://www.royalcanin.com/ar/terminos-y-condiciones-sorteo-sheraton-2023

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de julio de 2024.