BASES Y CONDICIONES DE LOS JUEGOS “PLINKO EUKANUBA” Y “RULETA ROYAL CANIN”





1.- Organizador:

1.1 Los presentes juegos denominados “PLINKO EUKANUBA” y “Ruleta ROYAL CANIN”(en

adelante los “Juegos”), los cuales quedarán sujetos a las siguientes Bases y Condiciones (en

adelante las “Bases”) son organizados por ROYAL CANIN ARGENTINA S.A. (el “Organizador”) y

se regirán por las presentes bases y condiciones (en adelante, las “Bases”). La participación de

es sin obligación de compra.

2.- Plazo de Vigencia y Ámbito Geográfico:

2.1 Los presentes Juegos tendrán vigencia en el stand corporativo del Organizador en la Expo

FCA 2024 sita en Estadio Mary Terán de Weiss. Av. Coronel Roca 3490, C1437 Cdad. Autónoma

de Buenos Aires(el “Ámbito Geográfico”), la cualse llevará a cabo desde el día 06/04/2024 hasta

el día 07/04/2024 de 09:00 y las 18:00 horas o hasta agotar el stock de los premios que se

detallan en la cláusula 6 de estas Bases.(en adelante el “Plazo de Vigencia”),

3.- Aceptación de Bases y Condiciones:

3.1Las personas intervinientes en estos Juegos por su sola participación aceptan de pleno

derecho todas y cada una de las disposiciones descriptas en estas Bases.

4.- Participantes:

4.1 Podrán participar en los Juegos todas las personas humanas que al momento del inicio del

Plazo de Vigencia de los Juegos: i) sean mayores de 18 (dieciocho) años; ii) cumplan con los

requisitos definidos en el punto 5 “Mecánicas de los Juegos”; (iii) se encuentren dentro del

Ámbito Geográfico.

4.2 Quedan excluidos de participar en los Juegos: (i) aquellas personas que durante el Plazo de

Vigencia se encuentren fuera del Ámbito Geográfico; (ii) el personal del Organizador y de FCA,

de sus agencias de publicidad y promoción, como sus familiares en segundo grado de

consanguinidad; (iii) los exempleados del Organizador y FCA que se hubiesen desvinculado hasta

30 (TREINTA) días antes del inicio del Plazo de Vigencia y (iv) los clientes directos del Organizador

y FCA.

5.- Mecánica de los Juegos:

5.1 Juego “RULETA ROYAL CANIN”:

Aquellos interesados en participar del Juego, que cumplan con los requisitos detallados en la

cláusula precedente podrán hacerlo durante el Plazo de Vigencia, debiendo cumplir con los

siguientes pasos (el/los “Participantes"):

· Apersonarse en elstand del Organizador y esperar el turno que será asignado por orden

de llegada.

▪ Un/una promotor/promotora tomará los datos personales (conforme se define más

adelante) del Participante.

▪ El Participante debe hacer girar la ruleta 1 (una) vez

▪ Obtiene diferentes premios de acuerdo con el triángulo donde se detiene la ruleta.

La ruleta podrá detenerse en algunas de las siguientes opciones:

(i) En caso de que la ruleta se detenga en la opción “GANASTE”, el Participante recibirá

de parte del Organizador el primer premio, el cual será determinado por el Organizador

de acuerdo al stock disponible que se indica en la Cláusula 6 de estas Bases.



(ii) En caso de que la ruleta se detenga en la opción “PREMIO SORPESA” el Participante

recibirá de parte del Organizador el premio, el cual será determinado por el Organizador

de acuerdo al stock disponible que se indica en la Cláusula 6 de estas Bases.

(iii)En caso de que la ruleta se detenga en la opción “GRACIAS POR PARTICIPAR” el

Participante no podrá efectuar una nueva girada a la ruleta, quedando inhabilitado a

continuar con el juego

5.2 Juego “PLINKO EUKANUBA”:

Aquellosinteresados en participar del Juego podrán hacerlo cumpliendo con lossiguientes pasos

durante el plazo de vigencia:

▪ Apersonarse en el stand del Organizador y esperar el turno que será asignado por

orden de llegada

▪ Un/una promotor/promotora tomará los datos personales (conforme se define más

adelante) del Participante.

▪ El Participante ya podrá usar una tirada en el Plinko. El Plinko es un juego de azar que se

juega con una tabla vertical llena de clavos o pasadores, por los que una ficha o disco se

deja caer desde la parte superior. A medida que la ficha desciende, rebota y se desliza

entre los pasadores, hasta que cae en una de varias ranuras numeradas dispuestas en

la parte inferior de la tabla.

5.2.1 Cada ranura tendrá un premio asociado conforme se describe a continuación:

5.2.2 En caso de caer en la ranura “TENES OTRA OPORTUNIDAD”, el Participante podrá efectuar

una nueva tirada en el Plinko.

5.2.3 En caso de caer en la ranura “SEGUI PARTICIPANDO”, el Participante no podrá efectuar una

nueva tirada en el Plinko, quedando inhabilitado a continuar con el juego

5.2.4 En caso de caer en la ranura “GANASTE EL 1ER PREMIO”, el Participante recibirá de parte

del Organizador el primer premio, el cual será determinado por el Organizador de acuerdo al

stock disponible que se indica en la Cláusula 6 de estas Bases.

5.2.5 En caso de caer en la ranura “TE LLEVAS UN REGALO ESPECIAL”, el Participante recibirá de

parte del Organizador el segundo premio, el cual será determinado por el Organizador de

acuerdo al stock disponible que se indica en la Cláusula 6 de estas Bases

5.3 La participación de los Juegos es sin obligación de compra de producto o contratación de

servicio alguno, siendo suficiente para participar, cumplir con los requisitos de estas Bases y

acceder a cualquiera de los Juegos, los cuales resultan gratuitos.

5.4 Los Participantes solo podrán participar una única vez por Juego, y solo podrán optar por un

Premio en total.

5.5 En caso de que se compruebe que un Participante haya participado más de una vez por

Juego, este será descalificado por incumplimiento de los requisitos descriptos en las presentes



Bases y no tendrá derecho a reclamar ningún premio (conforme se define más adelante) por

ningún motivo. Esta decisión será inapelable.

6.- Premios:

6.1 Los ganadores de los Juegos bajo las condiciones establecidas en el punto 5 de estas, recibirá

1 (un) premio asignado según stock disponible: (el/los “Premio/s”)

Stock Disponible:



Premio Cantidad

Cinta Llavero RC 500

Cinta llavero EUK 500

Porta Celu Madera RC 100

Botella plástica EUK 100

6.2 Los Premios mencionados en la Cláusula 6.1. no son los exhibidos en las fotografías de los

Juegos, siendo estos meramente ilustrativos y quedando a disponibilidad del Organizador.



7. Asignación de Premios:

7.1 Se asignarán Premios hasta agotarse el stock o hasta que venza el Plazo de Vigencia, lo que

ocurra primero.

7.2Cada participante ganador, podrá acceder a unmáximo de 1 (un) premio por persona durante

todo el Plazo de Vigencia. El premio no podrá ser canjeado por dinero en efectivo, ni por otro

producto.

7.3 La asignación de los Premios a los Ganadores queda supeditada al cumplimiento de todos

los requisitos de participación establecidos en estas Bases. La falta de cumplimiento de alguno

de los requisitos aquí establecidos hará perder al potencial ganador, en forma automática, el

derecho a la adjudicación del premio, sin posibilidad de reclamo alguno.

7.4 El Ganador que se comporte de manera indecorosa o inadecuada durante el transcurso de

los Juegos perderá inmediatamente la calidad de Ganador y no podrá reclamar el Premio por

ningún motivo. Se considerará conducta indecorosa o inadecuada, toda aquella de la cual resulte

un agravio directo o indirecto hacia el Organizador; los demás Participantes, y/o a los encargados

de realizar dichos Juegos. Esta decisión será inapelable.



8.- Entrega del premio:

8.1 El Premio será entregado al Participante en el momento de resultar ganador si cumple con

todos los requisitos de estas Bases, en especial los requisitos de asignación dispuestos en la

Cláusula 5 de acuerdo con el juego elegido, debiendo a su vez suscribir el recibo de Premio

correspondiente y acreditarsu identidad. Si el Premio no fuera recibido, por cualquier causa que

fuere, quedará bajo propiedad y a disposición del Organizador, sin tener el Ganador derecho a

reclamo alguno.

9.- Canje e impuestos.



9.1 El Premio no podrá ser canjeado por dinero u otros bienes o servicios distintos de los

indicados. Asimismo, el derecho a la asignación de este es intransferible. El Organizador no dará

a los Participantes y/o Ganador ningún otro pago, prestación, bien o servicio distinto a los

detallados en las presentes Bases. Todos los gastos en que incurran los Participantes y/o el

Ganador con relación a los Juegos y al Premio serán por su exclusiva cuenta. Todo impuesto,

tasa y/o arancel que deba tributarse con relación al Premio y/o a los Juegos, que no estén

expresamente previstos a cargo del Organizador, serán a exclusivo cargo de los Participantes y/o

del Ganador, en su caso.



10.- Cesión de fotos y publicaciones.

10.1 Los Participantes autorizan irrevocablemente al Organizador, sus afiliadas y subsidiarias en

los términos requeridos por los Artículos 5 y 11 de la Ley Nacional de Protección de Datos

Personales N°25.326, su decreto reglamentario 1558/2001 y normas de la Agencia de Acceso a

la Información Pública (AAIP) (la “LPDP”) al uso de su nombre y apellido, edad, correo electrónico

y demás datos que compartan con el Organizador al momento de completar el formulario

respectivo previo a su participación en los Juegos -como asimismo a las fotografías que el

Organizador tome de su participación en los Juegos-, (los “Datos” y/o “Datos Personales”), que

podrán ser utilizadas por éste para promocionar su marca, utilizarlas en gráficas o Internet y en

sus campañas, por cualquier medio de difusión y forma que el Organizador responda, sin

derecho a compensación alguno, durante el Plazo de Vigencia y hasta los 12 (DOCE) meses

posteriores a su finalización, como así también para que el Organizador remita a los

Participantes publicaciones y/o se les formulen ofertas publicitarias de bienes y/o servicios.

10.2 El Organizador podrá hacer uso de la imagen, editarla, cederla, modificarla, utilizarla en

todo o en parte, incluyendo la publicación con los fotomontajes y aditamentos artísticos que el

Organizador considere adecuado a su exclusivo criterio, y todos aquellos actos tendientes a

promocionar una campaña.

10.3 Asimismo, los Participantes reconocen y aceptan que el Organizador, su casa matriz, filiales

y empresas relacionadas podrán efectuar el tratamiento de los Datos proporcionados por los

Participantes en virtud de su partición en los Juegos, en registros o bancos de Datos propios.

10.4 Los Participantes exoneran de responsabilidad al Organizador por el uso indebido por parte

de Terceros de los Datos.

10.5 El Organizador no comercializará o cederá los Datos sin autorización expresa de los

Participantes, conforme lo exige la normativa aplicable.



11.1- Exención de Responsabilidades:

11.1El Organizador no será responsable por los daños o perjuicios que pudiere sufrir el

Participante ganador, o los terceros, o las personas que hagan uso del Premio con motivo o en

ocasión de la participación en los presentes Juegos y/o en ocasión de la utilización del Premio.

11.2 Tampoco será el Organizador responsable del destino que el ganador le dé a su Premio,

declinando todo tipo de responsabilidad contractual y/o extracontractual frente al participante

ganador y/o sus sucesores y/o familiares, lo que es aceptado incondicionalmente por cada

Participante. La responsabilidad del Organizador finalizará con la entrega del Premio al ganador.

11.3 El/Los Participante/s al aceptar estas Bases exoneran de responsabilidad alguna al

Organizador por cualquier imprevisto que pueda surgir, incluyendo, - pero no limitándose- a i)

Cambio de Premios; (ii) Cambio en las condiciones de participación en los Juegos etc. no

pudiendo El/Los Participantes entablar reclamo judicial y/o extrajudicial alguno contra el

Organizador.

11.4 El/Los Participante/s reconocen y aceptan que cualquier reclamo sobre el Premio debe ser

dirigido exclusivamente al fabricante del mismo.

12.- Derecho de acceso a los Datos Personales.

12.1 El Titular de los Datos Personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los

mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses,salvo que se acredite un interés

legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 LPDP. La AGENCIA DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Órgano de Control de la LPDP, tiene la atribución de

atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las

normas sobre protección de Datos Personales.

12.2 El Organizador podrá utilizar sus Datos Personales para los fines de estos Juegos o para

proveer el servicio que usted solicite, e invitarlo a futuros eventos relacionados con productos

o servicios del Organizador y/o enviarle información relevante en forma personalizada.

12.3 El Organizador no vende, renta o arrienda a terceros la información proporcionada por los

Participantes. Ocasionalmente la información puede ser proporcionada a otras compañías que

trabajan en nombre y representación del Organizador. Al participar de los Juegos, usted acepta

y autoriza expresamente alOrganizador a utilizarsus Datos Personales con los alcancesreferidos

previamente.

13-. Suspensión, modificaciones, cancelación:

13.1 El Organizador podrá, a su solo criterio: (i) ampliar o disminuir la nómina de Premios o

reemplazarlos por otros; (ii) modificar las fechas de comienzo y finalización del Plazo de Vigencia;

(iii) modificar estas Bases; y (iv) desistir de llevar a cabo los Juegos, comunicándolo en la misma

forma en la que se han comunicado estas Bases y sin que ello otorgue derecho alguno a los

Participantes. La decisión tomada por el Organizador será inapelable.

14.- Disponibilidad:

14.1 Las presentes Bases podrán ser consultadas escaneando el Código QR que se encuentra

dispuesto en el Stand del Organizador y deberán escanearlo al iniciar el Juego o consultando en

el siguiente enlace www.royalcanin.com/ar/basesycondicionesfca2024



Ciudad de Buenos Aires, abril de 2024.