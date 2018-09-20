Ayudar a prevenir o aliviar el estrés en los gatos

¿Qué se puede hacer para ayudar a aliviar el estrés y la ansiedad de un gato? Una alternativa es minimizar su exposición a circunstancias desagradables. En lugar de llevar a tu gato cuando viajás, ¿podrías recurrir a un cuidador de mascotas para que el animal pueda quedarse donde se siente seguro?

El "enriquecimiento ambiental" es un término que usan los veterinarios para describir maneras de hacer que tu casa sea un hogar más feliz para tu gato. Los gatos pueden aburrirse, lo que también puede generar problemas de comportamiento. Por naturaleza, a los gatos les encanta cazar, así que hacelos jugar siempre que puedas.

Otra idea para reducir el estrés felino es agregar bandejas sanitarias o estaciones de alimentación adicionales. Esto reduce la competencia en un hogar con varios gatos. Muchos gatos disfrutan los espacios verticales y es posible que les guste un árbol de gatos, desde donde puedan observar las actividades domésticas a una distancia segura. Las fuentes de agua pueden ser buenos antídotos contra el aburrimiento y alentar a tu gato a beber más.

Hay otras formas de ayudar a controlar el estrés de tu gato si no responde a las sugerencias anteriores. Las feromonas felinas (sustancias químicas que se liberan en el ambiente y afectan el comportamiento de un animal) están disponibles en difusores y aerosoles que ayudan a aliviar el estrés. Muchas clínicas veterinarias las utilizan para ayudar a calmar a sus pacientes felinos.

Los medicamentos de prescripción son otra posibilidad que tu veterinario puede recomendar. Y para aquellos dueños que no pueden administrar medicamentos orales a sus gatos, las dietas de prescripción con nutraceúticos antiestrés son tan fáciles de usar como llenar el plato de alimento.

Visitá al veterinario

El veterinario es la mejor fuente de información sobre el estrés en tu gato y podrá aconsejarte sobre cómo facilitar su traslado a la clínica. Una vez que se confirme el diagnóstico de que tu gato está transitando una situación estresante o de cambios, podés evaluar la posibilidad de una dieta de prescripción para esta situación.