Gastrointestinal Hydrolysed Protein Feline
Alimento seco para gatos
Gastrointestinal Hydrolised Protein Feline es un alimento seco para gatos, formulado para compensar la mala digestión y reducir las intolerancias a ingredientes y nutrientes. Un alimento altamente digestible con fuentes de proteína hidrolizadas y de carbohidratos seleccionados.
DETALLES DEL PRODUCTO
Gastrointestinal Hydrolised Protein Feline es un alimento seco para gatos, formulado para compensar la mala digestión y reducir las intolerancias a ingredientes y nutrientes. Un alimento altamente digestible con fuentes de proteína hidrolizadas y de carbohidratos seleccionados.
BENEFICIOS
PROTEÍNA HIDROLIZADA
Formulado con proteína hidrolizada altamente digestible para ayudar a reducir el riesgo de sensibilidades alimentarias que pueden causar signos gastrointestinales recurrentes.
ALTA ENERGÍA
Un alto contenido de energía para ayudar a reducir el volumen de la ración y disminuir la carga intestinal.
SOPORTE DIGESTIVO
Una fórmula altamente digestible con fibras balanceadas, incluyendo prebióticos, para favorecer una digestión y un tránsito intestinal saludables.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
|Peso del gato (kg)
|Delgado-magro (g/día)
|Ideal-Normal (g/día)
|Sobrepeso (g/día)
|2
|37
|31
|25
|3
|50
|42
|33
|4
|61
|51
|41
|6
|82
|68
|54
|8
|100
|84
|67