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Gastrointestinal Hydrolysed Protein Feline
Gastrointestinal Hydrolysed Protein Feline
Gastrointestinal Hydrolysed Protein Feline
Gastrointestinal Hydrolysed Protein Feline
Gastrointestinal Hydrolysed Protein Feline
Gastrointestinal Hydrolysed Protein Feline
Gastrointestinal Hydrolysed Protein Feline
Gastrointestinal Hydrolysed Protein Feline
Gastrointestinal Hydrolysed Protein Feline
Gastrointestinal Hydrolysed Protein Feline
Gastrointestinal Hydrolysed Protein Feline

Gastrointestinal Hydrolysed Protein Feline

Alimento seco para gatos

Gastrointestinal Hydrolised Protein Feline es un alimento seco para gatos, formulado para compensar la mala digestión y reducir las intolerancias a ingredientes y nutrientes. Un alimento altamente digestible con fuentes de proteína hidrolizadas y de carbohidratos seleccionados.

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Tamaños disponibles

1.5 kgkg 1.5

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DISPONIBILIDAD

Este producto cuenta con una fórmula veterinaria exclusiva. Consultá a tu veterinario para comprobar si se trata del producto adecuado para tu mascota.

DETALLES DEL PRODUCTO

Gastrointestinal Hydrolised Protein Feline es un alimento seco para gatos, formulado para compensar la mala digestión y reducir las intolerancias a ingredientes y nutrientes. Un alimento altamente digestible con fuentes de proteína hidrolizadas y de carbohidratos seleccionados.

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BENEFICIOS

PROTEÍNA HIDROLIZADA

Formulado con proteína hidrolizada altamente digestible para ayudar a reducir el riesgo de sensibilidades alimentarias que pueden causar signos gastrointestinales recurrentes.

ALTA ENERGÍA

Un alto contenido de energía para ayudar a reducir el volumen de la ración y disminuir la carga intestinal.

SOPORTE DIGESTIVO

Una fórmula altamente digestible con fibras balanceadas, incluyendo prebióticos, para favorecer una digestión y un tránsito intestinal saludables.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL