Gastrointestinal Kitten Mousse

INGREDIENTES

Subproductos de pollo, subproductos de cerdo, pollo, caseinato de calcio, celulosa purificada, plasma porcino, aceite de girasol, sales minerales, almidón de maíz, hidrolizado de proteína de ave (pollo, pato, pavo, ganso), aceite de pescado, harina de arroz, carragenano, zeolita, manano-oligosacáridos (MOS), taurina, vitaminas, goma guar, metionina, fructo-oligosacáridos (FOS), betaglucano, harina de rosa de la India, betacaroteno, oligoelementos, oligoelementos quelados. Vitaminas: Colina, vitamina E, vitamina C, niacina, pantotenato de calcio, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, ácido fólico, vitamina B12, biotina, vitamina D3. Sales minerales: Carbonato de calcio, politrifosfato de sodio, cloruro de potasio, carbonato de sodio, óxido de magnesio. Oligoelementos: Sulfato de zinc, sulfato de hierro, sulfato de cobre, sulfato de manganeso, iodato de calcio. Oligoelementos quelados: Zinc, cobre, manganeso.