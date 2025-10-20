Gastrointestinal Kitten Mousse
Alimento húmedo para gatos
Alimento completo para el manejo nutricional de gatitos formulado para ayudar a reducir los trastornos agudos de la absorción intestinal, y ayudar a favorecer la restauración nutricional y la convalecencia.
DETALLES DEL PRODUCTO
Alimento completo para el manejo nutricional de gatitos formulado para ayudar a reducir los trastornos agudos de la absorción intestinal, y ayudar a favorecer la restauración nutricional y la convalecencia.
BENEFICIOS
SOPORTE DIGESTIVO
Una fórmula altamente digestible, con contenido balanceado de fibras, incluyendo prebióticos, para favorecer una digestión y tránsito intestinal saludables.
ÓPTIMO CRECIMIENTO
Fórmula de alta energía con niveles adaptados de nutrientes (incluyendo proteínas y calcio) para satisfacer las necesidades de ungatito en crecimiento.
SOPORTE DEL MICROBIOMA
Fórmula con prebióticos seleccionados para ayudar a mantener el intestino y su microbioma saludables.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
|Peso adulto esperado (kg)
|2 meses
|4 meses
|6 meses
|8 meses
|10 meses
|12 meses
|3
|3/4 lata/día
|1 lata/día
|1 lata/día
|1 lata/día
|1 lata/día
|3/4 lata/día
|5
|1 lata/día
|1 + 1/2 latas/día
|1 + 1/2 latas/día
|1 + 1/2 latas/día
|1 +1/4 latas/día
|1 +1/4 latas/día