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Gastrointestinal Kitten Mousse

Gastrointestinal Kitten Mousse

Alimento húmedo para gatos

Alimento completo para el manejo nutricional de gatitos formulado para ayudar a reducir los trastornos agudos de la absorción intestinal, y ayudar a favorecer la restauración nutricional y la convalecencia.

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Tamaños disponibles

1 x 195 g

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DISPONIBILIDAD

Este producto cuenta con una fórmula veterinaria exclusiva. Consultá a tu veterinario para comprobar si se trata del producto adecuado para tu mascota.

DETALLES DEL PRODUCTO

Alimento completo para el manejo nutricional de gatitos formulado para ayudar a reducir los trastornos agudos de la absorción intestinal, y ayudar a favorecer la restauración nutricional y la convalecencia.

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BENEFICIOS

SOPORTE DIGESTIVO

Una fórmula altamente digestible, con contenido balanceado de fibras, incluyendo prebióticos, para favorecer una digestión y tránsito intestinal saludables.

ÓPTIMO CRECIMIENTO

Fórmula de alta energía con niveles adaptados de nutrientes (incluyendo proteínas y calcio) para satisfacer las necesidades de ungatito en crecimiento.

SOPORTE DEL MICROBIOMA

Fórmula con prebióticos seleccionados para ayudar a mantener el intestino y su microbioma saludables.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL