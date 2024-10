De porte altiva, tranquilos y equilibrados, los Eurasier son compañeros guardianes que ladran poco y no se irritan con facilidad. Sienten mucho apego por su familia y no hacen excesivo caso a los extraños, aunque carecen por completo del instinto de caza. Por esta razón, no son buenos como perros guardianes.

Por su predisposición y sensibilidad al refuerzo positivo, son unos perros estupendos para los propietarios novatos. Aunque son un poco ruidosos cuando juegan, son afables y pacientes, por lo que son una gran mascota tanto para los niños pequeños como para los adultos.

Fuente: Datos y características aportados por la Fédération Cynologique Internationale (FCI)