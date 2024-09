2. Gran (no) Danés

El Gran Danés, con una lógica impecable, en realidad no es danés en absoluto: el origen de la raza está en Alemania, donde en 1878, un comité de jueces y criadores se reunió en Berlín para clasificar varios perros similares conocidos por diferentes nombres bajo uno solo: Deutsche Dogge. La traducción literal de esa expresión al inglés era German Dog, en español, Perro alemán. En consecuencia, la raza empezó a conocerse como Gran Danés. No me digáis que no tiene sentido.