Términos y Condiciones de uso

Royal Canin Academy

ROYAL CANIN ARGENTINA S.A., con sede principal en Ruta Panamericana 27961, Don Torcuato, Buenos Aires, Argentina (en adelante, «Royal Canin») proporciona una plataforma digital multiservicio llamada “Royal Canin Academy” diseñada para Profesionales y accesible desde internet en el sitio web: academy.royalcanin.com (en adelante, la «Plataforma»).

La Plataforma está diseñada para proporcionar ciertas Capacitaciones (según se define más adelante), ya sea en línea o presenciales, con el fin de apoyar a los Profesionales (según se define más adelante) en su práctica cotidiana, con especial enfoque en recomendaciones nutricionales y contenido científico. Algunas Capacitaciones pueden incluir contenidos relacionados con productos Royal Canin.

AL creaR UNA cuEntA Y usAR LA PlatAformA, USTED ACEPTA EXPRESAMENTE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES:

DEFINICIONES:

Cuenta significa la cuenta individual que permite al Usuario acceder a la Plataforma después de aceptar los presentes Términos.

Criador significa una persona que cría selectivamente a parejas cuidadosamente seleccionadas (de perros o gatos) para que se reproduzcan sexualmente y tengan crías con cualidades y características específicas que se puedan replicar en forma sistemática.

Términos significa estas condiciones generales aplicables a toda la Plataforma. Los Términos rigen todas las Capacitaciones proporcionadas a través de la Plataforma.

Evento de fuerza mayor significa cualquier acto, evento o circunstancia que sea imprevisible, esté fuera del control de la Parte afectada y haga que dicha Parte no pueda cumplir plenamente con sus obligaciones en virtud de este Acuerdo.

Propietario de animal de compañía significa un propietario de gato y/o perro que es cliente del Profesional.

Profesional puede referirse individualmente a un Criador, un Veterinario, un Revendedor minorista, un Trabajador de refugio o a todos los anteriores.

Usuario Registrado significa un Usuario que se ha registrado en una Capacitación.

Revendedor minorista significa un distribuidor autorizado de productos Royal Canin.

Trabajador de refugio se refiere a cualquier persona que trabaja en un refugio de animales.

Capacitación significa todas las capacitaciones y los cursos, sean en línea o presenciales, proporcionados por Royal Canin, a los cuales el Usuario puede acceder y para los cuales puede registrarse en la Plataforma.

Material de Capacitación significa documentación, sea impresa o disponible en línea, proporcionada por Royal Canin en relación con la Capacitación.

Usuario significa un Profesional que tiene derecho a usar la Plataforma mediante las credenciales de ingreso enviadas por Royal Canin (las “Credenciales”) y acepte los presentes Términos conforme se indica en el Artículo 1. Cuando corresponde, el Usuario puede designar también a Estudiantes de veterinaria.

Veterinario significa una persona física que se desempeña como veterinario o tiene un Consultorio veterinario, debidamente registrada y licenciada por el organismo profesional de reglamentación competente, practicando medicina y cirugía animal, según se define en las leyes, normas y reglamentaciones aplicables.

Estudiante de veterinaria significa un Estudiante de veterinaria autorizado a usar la Plataforma bajo la supervisión de un Usuario que esté inscripto como alumno regular de la carrera de ciencias veterinarias ya sea de una facultad pública o privada reconocida por la autoridad gubernamental correspondiente la República Argentina.

Artículo 1 – Aceptación de los Términos

El Usuario puede usar la Plataforma y las Capacitaciones bajo su exclusiva responsabilidad, siempre y cuando, acepte estos Términos de forma expresa y las Políticas de Privacidad disponibles en: https://www.mars.com/privacy-policy-argentina.

El registro y la navegación en la Plataforma están sujetos a la aceptación total de los Términos generales por parte del Usuario y a las Políticas de Privacidad antes mencionadas.

Los Términos conforman un contrato entre Royal Canin y el Usuario. Si el Usuario se niega a quedar obligado contractualmente por los Términos, el Usuario no podrá usar la Plataforma y las Capacitaciones.

Los Términos están disponibles en cualquier momento en la Plataforma.

Artículo 2 – Registro en la Plataforma

2.1 Condiciones para registro de Usuario

Los Usuarios elegibles para registrarse en la Plataforma deben ser Profesionales que se comprometan a usar la Plataforma estrictamente para fines profesionales.

Los Profesionales solo pueden ser autorizados a acceder a la Plataforma directamente por Royal Canin y solo pueden acceder a la Plataforma a través de una Cuenta.

Para que el Profesional tenga una Cuenta, Royal Canin enviará una invitación por correo electrónico al Profesional con las Credenciales, solicitándole que complete un formulario digital con su información personal (nombre completo, dirección de correo electrónico personal, profesión/rol, país de residencia, zona horaria e idioma de preferencia). El Profesional deberá proporcionar información veraz, correcta y completa acerca de su identidad. Después de la verificación de la información por parte de Royal Canin, Royal Canin crea la Cuenta para el Profesional y le envía un mensaje de correo electrónico con un enlace a la Plataforma, su nombre de usuario y una contraseña temporaria. Luego el Profesional tendrá un período limitado, especificado en el mensaje de correo electrónico, para activar su Cuenta haciendo clic en el enlace y creando una nueva contraseña. Si el Profesional no activa su Cuenta dentro de ese período, Royal Canin le enviará un recordatorio para que realice la activación de la Cuenta dentro de un período que se indicará en dicho recordatorio. En caso de inactividad por parte del Profesional en dicho período, su cuenta será eliminada.

Los Estudiantes de veterinaria solo pueden ser autorizados a acceder a la Plataforma directamente por Royal Canin o en virtud de la autorización de un Usuario y bajo la supervisión de un Usuario, por ejemplo, un Profesional. Los Estudiantes de veterinaria solo podrán usar la plataforma para su uso personal y para fines informativos y educativos. El Estudiante de veterinaria será exclusivamente responsable por su uso de la Plataforma junto con el Usuario que lo autorizó. Royal Canin no tendrá responsabilidad alguna por ninguna recomendación proporcionada por el Estudiante de veterinaria como consecuencia del uso de la Plataforma.

El Usuario (a) garantiza la veracidad, precisión y completitud de la información proporcionada a Royal Canin y será exclusivamente responsable por cualquier error, omisión y actualización; (b) se compromete a actualizar inmediatamente los datos y la información proporcionada cuando sea necesario; y (c) deberá, cuando deje de ejercer como Profesional: (i) notificar a Royal Canin por correo electrónico; y (ii) dejar de usar la Plataforma inmediatamente.

Acceso a la Plataforma a través de la Cuenta

En cuanto el Usuario acepte los Términos: (a) podrá acceder a la Plataforma a través de la Cuenta, usando el nombre de usuario y contraseña proporcionados por Royal Canin, que son personales y permanecerán bajo la custodia del Usuario; (b) deberá tomar todas las precauciones necesarias para garantizar la confidencialidad, la seguridad y el uso correcto del nombre de usuario y la contraseña del Usuario, con el fin de evitar que sean divulgados o usados por terceros no autorizados; y (c) será exclusivamente responsable por el uso por parte de cualquier otra persona del nombre de usuario y la contraseña del Usuario así como de cualquier operación realizada a través de la Cuenta del Usuario. Se considerará que cualquier conexión a la Cuenta y/o transmisión de datos mediante la Cuenta fue realizada por el titular de dicha cuenta y bajo exclusiva responsabilidad del Usuario. En caso de uso fraudulento de la contraseña del Usuario y/o su nombre de usuario, el Usuario se compromete a informar a Royal Canin por escrito a la brevedad posible.

El titular de la Cuenta es totalmente responsable por cualquier uso de la Cuenta y garantiza y declara que el Usuario se compromete a usar la Plataforma adecuadamente y respetar los presentes Términos.

Artículo 3 – Capacitaciones

3.1 Registro

El Usuario podrá registrarse en una Capacitación haciendo clic en el enlace correspondiente publicado dentro de la Plataforma y deberá proporcionar la información solicitada registrarse en la misma. De esta forma, el Usuario se transformará en Usuario Registrado.

3.2 Cancelación de la Capacitación

3.2.1 Cancelación por parte del Usuario

Los Usuarios Registrados podrán cancelar su participación en una Capacitación en línea en cualquier momento.

3.2.2 Cancelación por parte de Royal Canin



Royal Canin se reserva el derecho de cancelar Capacitaciones, modificar la Plataforma (diseño visual, descripciones, widgets interactivos, entre otras cuestiones), cambiar instructores, o cambiar, actualizar o eliminar contenido de Capacitaciones. En caso de que se deba cancelar una Capacitación, se notificará a los Usuarios Registrados por lo menos siete (7) días antes de su fecha de inicio. Se notificará a los Usuarios Registrados por correo electrónico. Royal Canin hará todo lo posible por evitar cancelaciones.

Royal Canin no será responsable por ninguna cancelación, modificación o eliminación de la totalidad o parte de las Capacitaciones.

3.3. Participación adecuada en las Capacitaciones

El Usuario deberá participar en las Capacitaciones solo para fines profesionales, en estricto cumplimiento de las leyes, normas y reglamentaciones aplicables que rigen la práctica profesional (en particular, las normas aplicables de ética y responsabilidad profesional).

El Usuario se compromete a:

asistir a las Capacitaciones bajo condiciones normales y razonables.

- no ejercer actos o conductas de ninguna naturaleza (en particular, en forma no taxativa, descargar, enviar, difundir, editar, emitir, publicar) que sean contrarios a las leyes o reglamentaciones locales, violen el orden público local, los derechos de terceros, las normas de ética profesional o la imagen o los derechos de Royal Canin.

- no: (a) descargar, subir, diseminar o reenviar deliberadamente información o datos que incluyan o constituyan un virus informático o cualquier otro código o programa de computadora concebido para interrumpir, destruir, distorsionar o limitar las funciones de cualquier software, computadora, servicio o herramienta de comunicación en línea; (b) descargar, subir, diseminar o reenviar deliberadamente información falsa o contenidos ilegales, inadecuados o indebidos; (c) interrumpir, ralentizar, bloquear o alterar el flujo de datos normal intercambiado a través de la Plataforma; y (d) reproducir, copiar, vender, intercambiar, revender o usar para fines comerciales cualquier parte de la Plataforma y las Capacitaciones.

cumplir con todas las normas y reglamentaciones de seguridad y cualquier otro requisito de seguridad razonable relativo a las instalaciones donde se proporcionan las Capacitaciones. Royal Canin se reserva el derecho de eliminar a cualquier Usuario Registrado de una Capacitación si Royal Canin o los instructores consideran que su conducta es inadecuada.

Artículo 4 – Contenidos

4.1 Naturaleza - Los contenidos propuestos al Usuario en la Plataforma dependerán de su profesión (por ej., Veterinario, Criador, Revendedor minorista, etc.). Los Contenidos serán de naturaleza educativa y de dos tipos:

contenido editorial: contenidos no relacionados con productos de Royal Canin (por ej., información neutral sobre cuidado de la salud o nutrición de animales de compañía);

contenido promocional: contenidos relacionados con productos Royal Canin.

Es posible que algunos contenidos estén disponibles por un período de tiempo limitado. Se proporcionará información sobre dicha disponibilidad por tiempo limitado en la Plataforma al lado de cada contenido.

4.2 Criterio de organización - El contenido de las Capacitaciones que se le proponga al Usuario en la Plataforma podrá estar organizado según los siguientes criterios:

fecha de creación o última modificación del contenido;

intereses del Usuario por ciertos contenidos o datos. 4.3 Descuentos - Royal Canin podrá, a su exclusivo criterio, ofrecer descuentos en productos Royal Canin a Usuarios que reciban Capacitaciones que incluyan algún contenido Promocional sin que esto implique una obligación de ningún tipo para Royal Canin. El beneficio de dichos descuentos estará sujeto a las condiciones establecidas en los Términos de la promoción correspondiente. Artículo 5 – Garantía y descargo de responsabilidad de Royal Canin Royal Canin garantiza que todas las Capacitaciones se proporcionarán diligentemente y en forma adecuada, eficiente, oportuna y profesional, en conformidad con los estándares de la industria. Las Capacitaciones se realizarán en la forma que se describe en las agendas de clases individuales que estarán informadas en la Plataforma. Royal Canin proporcionará instructores para que presenten el curso de Capacitación en la forma que Royal Canin considere adecuada, a su exclusiva discreción, y Royal Canin tendrá derecho a sustituir en cualquier momento a cualquier instructor por cualquier otra persona que Royal Canin considere, a su exclusiva discreción, que está debidamente cualificada para presentar la Capacitación relevante. Royal Canin no garantiza que el suministro de contenidos en línea estará siempre disponible ni que será ininterrumpido y puntual y estará libre de errores, que los defectos serán corregidos o que dichos contenidos son seguros o están libres de bugs, virus, errores y omisiones. Las Capacitaciones y los Materiales de Capacitación se proporcionan únicamente en la forma en la cuales se encuentran presentados en la Plataforma. No se otorgan garantías, expresas o implícitas, en virtud de la ley o de ningún otro tipo por el uso o los resultados del curso y los materiales, de que el Usuario completará exitosamente el curso, o de que el Usuario alcanzará algún nivel particular de conocimiento. Por lo tanto, el Usuario será exclusivamente responsable de determinar si las horas de Capacitación que haya completado a través de la Plataforma cumplen con los requisitos para obtener algún reconocimiento oficial por parte de las autoridades locales en carácter de educación continua.

Royal Canin niega cualquier garantía implícita, por ejemplo, garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud para un fin particular. Artículo 6 – Duración y Rescisión Los Términos entrarán en vigor por un período indefinido desde el momento de su aceptación por parte del Usuario. Ambas partes tendrán derecho a rescindir los presentes Términos sin la necesidad de expresar causa (salvo en caso de incumplimiento de los Términos) mediante notificación escrita a la otra parte, que puede ser enviada por correo electrónico, con 30 días de antelación. En caso de incumplimiento de los Términos por parte del Usuario, Royal Canin podrá decidir rescindir los Términos inmediatamente. En caso de rescisión de alguna de las partes por cualquier razón, Royal Canin cancelará el acceso del Usuario a la Plataforma. Artículo 7 – Desactivación y eliminación de la Cuenta 7.1 Desactivación de la Cuenta El Usuario podrá desactivar su Cuenta en cualquier momento. La desactivación de la Cuenta no conlleva su eliminación. El Usuario podrá solicitarle a Royal Canin que reactive su Cuenta. Royal Canin también podrá desactivar la Cuenta del Usuario en los siguientes casos:

si no se activa la Cuenta dentro del período limitado establecido en el recordatorio enviado por correo electrónico por Royal Canin;

inactividad: si el Usuario no inicia sesión en su Cuenta activa luego de un período de 12 meses, se enviará un recordatorio por correo electrónico para incentivar la actividad con el fin de mantener la Cuenta activa dentro de los siguientes 30 días. Si no hubiera actividad dentro de ese plazo de 30 días, la Cuenta se inactivará;

incumplimiento de los Términos o no aceptación de las actualizaciones de los Términos. 7.2 Eliminación de la cuenta El Usuario podrá decidir eliminar su Cuenta por cualquier motivo enviando la solicitud a Royal Canin. Royal Canin eliminará la Cuenta del Usuario en los siguientes casos:

A pedido del Usuario;

Bajo las condiciones expresadas en el Artículo 2.1, si el Usuario no activa su Cuenta luego de recibir el correo electrónico recordatorio enviado por Royal Canin;

Luego de 18 meses de inactivación de la Cuenta;

Por incumplimiento de los Términos Generales o negativa a aceptar nuevas versiones de estos Términos.

Artículo 8 – Condiciones financieras

Royal Canin no le cobrará al Usuario aranceles por el uso de la Plataforma o por registrarse en las Capacitaciones. No obstante, es posible que Royal Canin le cobre aranceles al Usuario por ciertas Capacitaciones existentes o futuras.

Artículo 9 – Responsabilidad

9.1 Responsabilidad de Royal Canin

Royal Canin no garantiza la accesibilidad ni el funcionamiento permanente y adecuado de la Plataforma y las Capacitaciones, lo cual es reconocido y aceptado por el Usuario. Por razones técnicas puede haber interrupciones en la Plataforma y las Capacitaciones.

Royal Canin no tendrá ninguna responsabilidad en caso de que no esté disponible la Plataforma y/o la totalidad o una parte de las Capacitaciones debido a un defecto o problema técnico u otra razón, por ejemplo (en forma no taxativa), congestión de tráfico de Internet, falla de los proveedores del servicio de Internet, error humano o eléctrico, intervención maliciosa, fallas de software o hardware y/o fuerza mayor.

Royal Canin no aceptará la responsabilidad por ninguna acción resultante de la información proporcionada o las ideas expresadas en su Capacitación. Royal Canin proporciona información relacionada especialmente con la nutrición y el estado de salud de los Animales de compañía a través de las Capacitaciones. Dicha información no reemplazará, en ningún caso, la pericia y el criterio y, si corresponde, el diagnóstico de un Profesional independiente. Royal Canin no será responsable si la información parece ser inadecuada o si el estado de salud de un animal de compañía no coincide con la información proporcionada en la Plataforma.

Royal Canin no será responsable por ningún daño directo, indirecto o especial (pérdida de datos, pérdida financiera, lucro cesante, pérdida de oportunidad) que el Usuario y los Propietarios de animales de compañía puedan sufrir como resultado del uso de la Plataforma y las Capacitaciones, por cualquier razón, por ejemplo (en forma no taxativa), por acceder o no poder acceder a la Plataforma o las Capacitaciones, por usar o no poder usar la Plataforma o cualquier Capacitación específica, o por el funcionamiento o mal funcionamiento de la totalidad o una parte de las Capacitaciones. Esto es aplicable especialmente a los daños que puedan derivar de contenidos inadecuados, en particular, errores, lentitud o interrupción en la transmisión, pérdida, desaparición o alteración de datos, virus informático, sea cual sea su origen, intrusiones por parte de terceros, etc.

Royal Canin no tendrá ninguna responsabilidad en relación con los Contenidos que el Usuario incluya en la Plataforma, los cuales son proporcionados por el Usuario bajo su exclusiva responsabilidad, con pleno conocimiento de las condiciones expresadas en estos Términos.

9.2 Responsabilidad del Usuario

El Usuario es exclusivamente responsable de (a) cumplir con las normas aplicables y jurídicamente vinculantes que rigen su profesión; (b) la decisión de registrarse en la Plataforma y participar en las Capacitaciones; (c) si corresponde, el diagnóstico y tratamiento de la condición médica y el estado de salud de los animales de compañía (solo los Veterinarios pueden examinar físicamente a los animales de compañía y tratarlos); (d) la elección de compartir con los Propietarios de animales de compañía cierta información o las recomendaciones proporcionadas por la Plataforma como parte de las Capacitaciones; y (e) cualquier daño directo y/o indirecto sufrido por un Propietario de animal de compañía o un tercero como resultado de cualquier información proporcionada por la Plataforma o las Capacitaciones.

El Usuario (a) deberá indemnizar, mantener indemne y defender a Royal Canin contra cualquier acción, procedimiento, reclamo, queja o demanda, por parte de cualquier persona (incluidos los Propietarios de animales de compañía) que surja o derive de la actividad del Usuario o del uso de la Plataforma o las Capacitaciones; y (b) se compromete a cubrir todos los costos, los honorarios de abogados y expertos y todos los daños que Royal Canin se pueda ver obligada a pagar en este contexto como resultado de una decisión judicial relativa a la formación, el cumplimiento y/o la rescisión de un contrato concluido entre el Usuario y un Propietario de animal de compañía, sin perjuicio de cualquier indemnización por daños que Royal Canin pueda reclamar por parte del Usuario.

Artículo 10 – Propiedad intelectual

Plataforma Todos los derechos de propiedad intelectual en relación con la Plataforma, las Capacitaciones y sus contenidos (textos, imágenes, videos, bases de datos, sonidos, fotografías, nombres comerciales, logos, marcas comerciales, etc.), excluyendo el Contenido de usuario, son y serán propiedad de Royal Canin y/o sus filiales, o están sujetos a licencias y/o autorizaciones otorgadas a Royal Canin por parte de terceros. El Usuario solo está autorizado a usar la Plataforma y sus contenidos en conformidad con los Términos. El Usuario no puede reproducir, poner a disposición del público, ejecutar, publicar o modificar ninguna parte de la Plataforma y su contenido sin consentimiento previo por escrito de Royal Canin. Material de Capacitación

Los Materiales de Capacitación son propiedad exclusiva de Royal Canin. Todos los derechos de propiedad intelectual sobre todos los Materiales de Capacitación disponibles, entre ellos, el diseño, los gráficos y el texto de todos los materiales impresos y los audios y videos de todos los webinars y podcasts, son propiedad de Royal Canin o están sujetos a licencias y/o autorizaciones otorgadas a Royal Canin por terceros.

Cuando se le concede al Usuario acceso al Material de Capacitación, se le otorga al Usuario una licencia no exclusiva, no transferible y revocable para usar el Material de Capacitación. Ningún Material de Capacitación podrá ser copiado, reproducido, subido, publicado, exhibido o compartido mediante enlaces, en forma total o parcial, sin autorización previa de Royal Canin. Cualquier uso de esa naturaleza queda estrictamente prohibido y constituirá una violación de los derechos de propiedad intelectual de Royal Canin.

Artículo 11 – Protección de datos personales

Podremos recopilar o procesar varias categorías de datos personales que usted nos proporcione y mantendremos sus datos personales seguros. Para obtener más información, consulte nuestra Política de Privacidad https://www.mars.com/privacy-policy-argentina. En la Política de Privacidad, también se describe cómo ejercer su derecho a la privacidad.

Nuestros Sitios podrán usar cookies para una variedad de fines, en base a las preferencias y el consentimiento brindados por el Usuario. Consulte nuestro Aviso sobre cookies https://www.mars.com/cookies-spain para obtener más información sobre qué cookies usamos y cómo las usamos.

Artículo 12 – Seguro

El Usuario reconoce que ha suscripto una póliza de seguro con una compañía aseguradora de reconocida solvencia y que el Usuario continuará siendo, durante la totalidad del plazo de los Términos, titular de una póliza de seguro que cubre sus riesgos de responsabilidad civil profesional hasta el monto de capital suficiente. La póliza debe cubrir todos los tipos de daños (físicos, materiales, intangibles, contingentes o no).

En caso de que Royal Canin lo requiera, el Usuario deberá proporcionar una copia del certificado de seguro en cualquier momento.

Artículo 13 – Confidencialidad

El Usuario se compromete a mantener estrictamente la confidencialidad de toda la información relativa a Royal Canin y la Plataforma, salvo la información que sea apropiadamente de dominio público sin mediar acción o culpa del Usuario. El Usuario tomará las medidas necesarias para garantizar que esta obligación sea respetada por cualquier persona que pueda estar autorizada a acceder a dicha información confidencial.

Las obligaciones de confidencialidad del Usuario se aplicarán durante el uso de la Plataforma y se mantendrán vigentes durante un período de 5 años desde la rescisión de los Términos.

Artículo 14 – Modificación de los Términos

El Usuario reconoce y acepta que la Plataforma desarrollada por Royal Canin es una herramienta innovadora y evolucionará para agregar, reemplazar o eliminar ciertas funciones.

Royal Canin se reserva el derecho de modificar estos Términos en cualquier momento, notificando a los Usuarios activos de los nuevos Términos.

En caso de enmienda del Artículo 8, cuando el Usuario inicie sesión por primera vez en la Plataforma, se le dará al Usuario la oportunidad de leer y revisar los nuevos Términos, y podrá (i) aceptarlos; o (ii) rechazarlos. Si el Usuario rechaza los nuevos Términos, se inhabilitará el acceso del Usuario a la Plataforma tras 30 días y el Usuario no podrá seguir utilizando las Capacitaciones.

Artículo 15 – Disposiciones finales

15.1 Renuncia

Si Royal Canin no saca provecho o no exige el cumplimiento de algunas de las disposiciones de los Términos, esto no deberá ser interpretado por el Usuario como una renuncia a dichas disposiciones.

15.2 Acuerdo total y divisibilidad

El presente Acuerdo constituye el acuerdo total entre el Usuario y Royal Canin en relación con la Capacitación y reemplaza a todas las comunicaciones, propuestas y declaraciones orales o escritas, sean previas o contemporáneas, con respecto a las Capacitaciones o cualquier otro objeto cubierto por estos Términos. Si alguna disposición de estos Términos se declara nula, inválida, inejecutable o ilegal, las demás disposiciones continuarán en plena vigencia.

15.3 Independencia de las Partes

Royal Canin y el Usuario son entidades independientes, que actúan en su propio nombre y bajo su exclusiva responsabilidad. Se especifica que el Usuario desempeña su actividad en la Plataforma con total autonomía y bajo su propio riesgo.

La Plataforma no debe reemplazar de modo alguno la pericia, la revisión, el criterio y/o el diagnóstico individual e independiente de un Profesional.

En cuanto a los Veterinarios, Royal Canin se compromete a permitir que los Usuarios respeten las normas que rigen la profesión del Veterinario en cuanto a la práctica de la medicina veterinaria y la ética profesional, particularmente, que mantengan su criterio profesional independiente y objetivo.

15.4 Ley aplicable y jurisdicción

Los Términos se rigen e interpretan en conformidad con las leyes del país en que el Profesional está acreditado para ejercer su profesión, y cuando no se requiera acreditación, del lugar donde el Profesional ejerce su profesión.

Cualquier controversia entre Royal Canin y el Usuario que surja de la interpretación, implementación o rescisión de los Términos y no se pueda resolver amigablemente deberá ser dirimida por los tribunales competentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin perjuicio de cualquier reclamo incidental o garantía, o en caso de que haya múltiples demandados.