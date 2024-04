Was Katzen fressen, wie sie fressen und wie sie leben, wirkt sich stark auf ihr Wohlergehen und ihre Gesundheit aus.



Hauskatzen haben deutlich andere Ernährungsgewohnheiten als Menschen oder Hunde. Anstelle von zwei oder drei großen Mahlzeiten ziehen es einige Katzen vor, im Laufe des Tages kleinere Portionen zu essen. Es ist daher wichtig, während dieser Mahlzeiten nicht zu viel zu füttern. Messen Sie stattdessen die richtige Tagesportion für Ihre Katze aus und teilen Sie diese dann entweder in kleinere Mahlzeiten auf oder lassen Sie die Schüssel tagsüber stehen und lassen Sie Ihre Katze immer wieder fressen, je nachdem, was Ihre Katze lieber mag.



Fütterungspuzzles sind eine weitere großartige Möglichkeit, die Jagdinstinkte Ihrer Katze zu nutzen und sie zu ermutigen, während der Mahlzeiten aktiver zu sein.