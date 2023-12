Wachstum und Entwicklung Ihres Welpen: So verändert sich das Gehirn Ihres Hundes

In seinen ersten Lebensmonaten durchläuft Ihr Welpe eine erstaunliche Entwicklung. Er verwandelt sich von einem winzigen, zerbrechlichen Fellknäuel mit kaum entwickelten Sinnen und einem rudimentären Nervensystem in einen energiegeladenen, zielstrebigen, intelligenten Welpen. „Erstaunliche Entwicklung“ ist in diesem Fall wohl eher eine Untertreibung.