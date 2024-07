So bereitest du deinen Welpen auf den ersten Spaziergang vor

Der nächste Schritt bei der Erziehung deines Welpen zum Laufen an der Leine besteht darin, ihm beizubringen, dass er bei dir bleibt. Belohne ihn jedes Mal, wenn er neben dir steht oder sitzt. Verwende die Geste, die du bevorzugst, aber verwende sie konsequent. Dadurch lernt dein Welpe, den Hinweis mit dem Verbleib an deiner Seite zu verbinden. Wenn du deinem Welpen die Hinweise und das gewünschte Verhalten deutlich machst, lernt er schneller.

Sobald er versteht, dass er eine Belohnung und ein Lob dafür erhält, dass er in deiner Nähe bleibt, gehe einen Schritt. Wenn er mit dir Schritt geht und an deiner Seite bleibt, belohne ihn mit viel Lob und Anerkennung. Mach das so oft, bis dein Welpe weiß, dass er am besten in deiner Nähe bleibt.