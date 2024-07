Plus gros que la moyenne, le maine coon est l'une des plus grandes races de chats domestiques. Sa croissance est lente et dure plus longtemps que celle de la plupart des autres races. C'est peut-être de là que vient la taille imposante du maine coon. Et sa personnalité impressionnante. Intelligent, doux et gentil, le maine coon contredit tous les clichés : il est amical et s'entend bien avec les humains et les autres animaux de compagnie.

Nom officiel : Maine coon

Autres noms : Maine Shag, chat Shag

Origines : États-Unis