Un chat à poils longs a forcément… des longs poils. Et au moment de la mue, vous en trouverez partout dans la maison ! Les chats qui sortent beaucoup perdent principalement leurs poils au moment de la mue, au printemps et à l’automne, tandis que les chats qui restent souvent ou tout le temps à l’intérieur peuvent perdre leurs poils tout au long de l’année.



Est-ce que les chats à poils longs perdent plus souvent leurs poils que les autres ? C’est un mythe ! Comme leurs poils sont plus longs, vous les verrez plus rapidement.