Six choses à savoir pour prendre soin de votre chat à poils courts

Garder le pelage de votre chat à poils courts exempt de saletés, en veillant à ce qu’il reste sain et brillant, est bénéfique pour le bien-être de votre chat. Si vous l’abordez calmement et correctement, la séance de brossage peut même être accueillie par des ronronnements…



Aider votre chat à prendre soin de son pelage présente bien plus d’avantages que le simple fait de garder son pelage beau et brillant :



● Cela vous permet de passer un moment ensemble

● Cela a un effet positif sur la circulation sanguine de votre chat

● Cela peut l’aider à détendre ses muscles

● Cela vous permet de bien examiner votre chat et de vérifier l’éventuelle présence de parasites ou autres soucis