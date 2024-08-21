Laisser son chaton seul à la maison

"Vous venez d’accueillir un nouveau chat ou chaton chez vous, quelle joie ! Vous profitez ensemble et vous vous habituez à cette nouvelle vie. Mais que faire si votre chaton doit rester seul à la maison ?Il est important que votre chat ou chaton apprenne à se sentir bien même lorsqu’il est seul. Vous avez adopté un chat adulte ? Les chats plus âgés apprécient souvent ces moments de tranquillité seuls. Mais les jeunes chats et les chatons ont besoin de beaucoup plus d’attention, de jeux et de contact. De plus, il est particulièrement important pour eux de recevoir régulièrement des portions de nourriture pour soutenir une croissance saine.Vous partez toute la journée ou plusieurs jours ? Faire appel à un pet-sitter peut être une bonne idée. De préférence, choisissez quelqu’un qui a de l’expérience et qui a une bonne relation avec votre chat ou chaton."