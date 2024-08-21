Laisser son chaton seul à la maison
Article
Laisser son chat ou chaton seul pour la première fois
Il est important que votre chat ou chaton apprenne à se sentir bien même lorsqu’il est seul. Vous avez adopté un chat adulte ? Les chats plus âgés apprécient souvent ces moments de tranquillité seuls. Mais les jeunes chats et les chatons ont besoin de beaucoup plus d’attention, de jeux et de contact. De plus, il est particulièrement important pour eux de recevoir régulièrement des portions de nourriture pour soutenir une croissance saine.
Vous partez toute la journée ou plusieurs jours ? Faire appel à un pet-sitter peut être une bonne idée. De préférence, choisissez quelqu’un qui a de l’expérience et qui a une bonne relation avec votre chat ou chaton."
Combien de temps peut-on laisser son chaton seul ?
Pendant les premiers mois (jusqu’à six mois), vous pouvez laisser votre chaton seul seulement quelques heures. Commencez par de courts moments et augmentez progressivement la durée. Cela lui apprend à faire confiance au fait que vous reviendrez. Une fois que votre chaton est plus âgé et bien adapté, vous pouvez le laisser seul une journée entière. Assurez-vous alors qu’il ait toujours de l’eau fraîche et des portions adaptées d'alimentation pour chatons.
Évitez de laisser votre chat seul plus longtemps, car les chats ont besoin de compagnie et d’attention pour se sentir bien.
Vous hésitez sur la durée pendant laquelle votre chat peut rester seul ? Votre vétérinaire peut vous donner des conseils personnalisés en fonction de la race, de l’âge, du mode de vie et de la santé de votre chat, tout en tenant compte de votre situation à la maison.
Comment reconnaître si votre chat ou chaton se sent seul ?
Comme les humains, les chats sont des animaux d’habitude. Ils aiment avoir un rythme quotidien, avec des moments pour jouer, manger et recevoir des câlins. Si les chats sont soudainement laissés seuls trop longtemps, ils peuvent perdre leur rythme et se sentir seuls et stressés.
Avant d’aborder comment préparer votre chat ou chaton à rester seul, il est utile de connaître les signes de stress chez les chats :
- Votre chat semble collé à vous. Un chat très affectueux qui vous suit partout dans la maison peut souffrir de solitude.
- Votre chat devient soudainement agressif. Cela peut notamment être dû à la frustration si votre chat est souvent ou longtemps seul à la maison.
- Votre chat urine soudainement sur vos affaires. Uriner sur des objets portant votre odeur peut être un signe que votre chat n’aime pas être laissé seul.
- Toilettage excessif. Si votre chat ou chaton se toilette de manière excessive, c’est un signe courant de stress chez les chats, ce qui peut même entraîner des zones sans poils.
Comment laisser son chaton seul en toute sécurité ?
Tôt ou tard, il faudra laisser votre chaton seul pour la première fois. Cette liste de contrôle vous donne des conseils pour le faire de la manière la plus sûre et la plus adaptée aux chats.
Vérifiez que toutes les fenêtres et portes sont fermées à clé avant de quitter la maison. Ne laissez jamais une fenêtre oscillo-battante ouverte si votre chat est seul à la maison. Il pourrait rester coincé en essayant de sortir.
Une litière propre est indispensable pour votre chat ou chaton. Veillez à ce que la ou les litières soient propres avant de partir. De plus, votre chat a besoin d’eau fraîche et de nourriture. Vous pouvez les préparer dans des gamelles, mais un distributeur automatique de nourriture et une fontaine à eau peuvent aussi être très pratiques.
Veillez à ce que votre chat ait plusieurs endroits confortables pour se reposer. Pensez à des paniers doux ou une couverture qu’il peut pétrir et sur laquelle il peut s’allonger ou se cacher. Un objet portant votre odeur sera rassurant, même en votre absence. Laissez la radio allumée doucement, car un bruit de fond peut aussi aider votre chat à se sentir moins seul.
Jouez un peu plus avec votre chat ou chaton avant de partir. Cela lui apporte de l’attention et le fatigue un peu. Il se sentira ainsi moins seul pendant votre absence. Laissez quelques jouets préférés pour qu’il puisse s’amuser en votre absence. Choisissez des jouets sûrs pour jouer seul.
N’hésitez pas à demander à un voisin ou à un membre de la famille de surveiller votre chaton pendant votre absence. Il est préférable que ce soit quelqu’un que votre chaton connaît déjà, qui pourra venir lui faire des câlins et jouer avec lui.
Restez calme lorsque vous laissez votre chat ou chaton seul. Les chats ressentent votre état d’esprit. Si vous restez calme, cela aidera aussi votre chat ou chaton à se sentir serein. Faites comme si c’était tout à fait normal de partir un moment. Et aussi lorsque vous rentrez. Trop d’agitation ou des câlins exagérés peuvent au contraire provoquer de l’anxiété et du stress.
Les avantages de la socialisation de votre chaton
Vous adoptez un chaton en refuge ? Il est alors important de discuter de sa socialisation. Parlez de ce à quoi le chaton est déjà habitué et de ce qui lui est encore inconnu. Si le chaton n’est pas encore bien socialisé, il lui faudra peut-être plus de temps pour s’adapter à ses nouveaux compagnons et à son nouvel environnement.
Il est important de socialiser progressivement, par petites étapes. Il ne faut pas aller trop vite et risquer d’effrayer votre chaton.
Surveillez les enfants et les animaux domestiques
Comme vous, les enfants qui vivent chez vous ou viennent vous rendre visite sont enthousiastes à l’arrivée d’un nouveau chaton ! Prenez le temps de leur apprendre à être doux et calmes avec le nouvel animal. Apprenez-leur aussi qu’ils ne doivent pas courir après le chat. Ainsi, le chaton pourra se retirer quand il en aura assez.
Il en va de même pour le porter et le reposer. Apprenez-leur à le faire doucement, et à reposer le chaton dès qu’il ne veut plus être porté. De cette façon, cela reste agréable pour le chaton. Et il y aura sûrement un autre moment pour câliner le chaton. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec les animaux domestiques.
Présenter le chaton aux autres animaux de la maison
Faire connaissance avec les autres animaux domestiques est une étape importante dans la socialisation des chatons. Si vous avez un chien, veillez à ce qu’il accueille le chaton le plus calmement possible. Assurez-vous que votre chaton puisse se retirer dans un endroit sûr si besoin. Les endroits en hauteur sont aussi idéaux pour les chats.
Vous avez de petits animaux, comme des lapins, des cochons d’Inde ou des hamsters ? Gardez-les à l’écart de votre chat ou chaton. Un chat ou chaton pourrait les considérer comme des proies. Et les lapins, cochons d’Inde ou hamsters pourraient être stressés.
Comment aider votre chaton à se sentir à l’aise lorsqu’il est seul
1. Faites de votre maison un foyer adapté aux chats
Que faut-il pour préparer votre maison à l’arrivée d’un nouveau chaton ou chat ? Les chats apprécient que leur nourriture, leur eau et leur(s) litière(s) soient placées à différents endroits dans la maison. Prévoyez un ou plusieurs endroits d’où ils peuvent observer leur environnement (par exemple près d’une fenêtre). Et un endroit ou une pièce où votre chaton peut se retirer. Votre chaton a besoin chaque jour de moments avec vous et de moments seul. Un rythme aussi régulier que possible pour les repas, les jeux, les câlins et le repos aide beaucoup.
De plus, les phéromones peuvent aider à rassurer votre chaton. Ce sont des substances odorantes spéciales que nous ne pouvons pas sentir, mais que les chats perçoivent très bien. Les phéromones sont disponibles sous forme de diffuseur à brancher ou de spray pour la maison.
2. Offrez un environnement calme
Votre nouveau chaton arrive dans une maison nouvelle et excitante. Donnez-lui le temps de s’habituer en douceur. Il est important que tout le monde à la maison reste calme. Cela aide votre nouveau compagnon à se sentir en sécurité. Laissez votre chaton explorer et renifler à son rythme. Il n’est pas nécessaire de le caresser ou de jouer tout de suite — attendez tranquillement que votre chaton curieux vienne vers vous de lui-même.
3. Donnez de l’espace à votre chaton
Aussi mignon que soit votre chaton, il ou elle ne veut pas être câliné 24 heures sur 24. Accordez-lui suffisamment de repos. Les jeunes chatons ont besoin de beaucoup de sommeil, car grandir et découvrir de nouvelles choses est très fatigant ! De plus, les chats aiment leur intimité. Ne les dérangez donc pas pendant qu’ils mangent ou lorsqu’ils vont à la litière. Votre chaton viendra vers vous pour des moments de jeu et d’attention prévisibles, mais pas trop longs.
Ces étapes peuvent vous aider à créer un environnement de vie agréable pour votre chat chez vous. Ainsi, vous pouvez aider votre chaton à se sentir à l’aise dans sa nouvelle maison et réduire au maximum les risques de problèmes comme l’anxiété de séparation et la solitude lorsque vous partez.
Vous avez des questions sur le fait de laisser votre chaton seul ou sur la socialisation ? Ou vous remarquez des signes de stress chez votre chaton ? Consultez alors votre vétérinaire ou un comportementaliste félin. Ils pourront vous donner des conseils et des astuces pratiques pour aider votre chaton à s’adapter chez vous.
