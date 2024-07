À l'arrivée de votre chaton, faites en sorte qu'il se sente protégé et en sécurité. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais votre maison peut abriter un certain nombre de dangers pouvant nuire à la sécurité de votre chaton. Toutefois, en vous préparant et en adoptant quelques habitudes simples, vous pourrez protéger votre chaton dès son arrivée.

Préparer votre foyer pour votre nouveau chaton

Voici quelques conseils simples pour garantir la sécurité de votre chaton :