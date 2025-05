1. Sécurisez votre maison pour qu’il puisse l’explorer en toute confiance

Les chatons commencent à marcher vers l'âge de 3 semaines et leur première envie est d'explorer le monde qui les entoure. Il est bon de les laisser faire, mais vous devez vous assurer qu'ils sont en sécurité. Sécurisez votre intérieur en fermant les accès aux escaliers et mettant les produits de nettoyage, les médicaments, les plantes et autres produits potentiellement toxiques, afin qu'ils puissent profiter au maximum de cette période d'apprentissage et de sociabilisation.