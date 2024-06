La leptospirose du chien

Qu'est-ce que la leptospirose ?

La leptospirose est une infection bactérienne zoonotique qui se transmet par les rats, souvent par le biais d’une eau contaminée. Il s'agit d'une maladie extrêmement grave et très souvent mortelle chez les chiens.

Quels sont les symptômes de la leptospirose ?

Les signes cliniques vont de l’infection modérée à la défaillance de plusieurs organes et la mort. En réalité, ces dernières années, la leptospirose canine s'est principalement manifestée par des insuffisances rénales aiguës. Les chiens atteints de cette maladie peuvent présenter les signes cliniques suivants :

Fièvre et maladie

Douleurs musculaires et réticence à bouger

Faiblesse

Abattement

Perte d’appétit

Vomissements

Diarrhée

Toux

Écoulement nasal

Qu'est-ce qui provoque la leptospirose ?

La leptospirose provient d'une bactérie présente dans l'urine des rongeurs qui peut être transmise à l'homme et certains animaux, dont le chien (cette maladie est une « zoonose », c'est-à-dire qu'elle peut être transmise du chien à l'homme). Elle est le plus souvent présente dans les environnements humides, comme les eaux stagnantes et les endroits marécageux ou boueux. En général, le contact avec la leptospirose se par l'intermédiaire d'une eau infectée, en la buvant, en s'y baignant ou en y passant.

Puis-je faire vacciner mon chiot contre la leptospirose ?

La vaccination permet de protéger votre animal contre la leptospirose. Il est donc important de vacciner votre chiot au bon moment et de ne pas oublier les rappels.

Les vaccins sont plus efficaces lorsqu'ils sont administrés à dates fixes avec des vaccins de rappel. Le programme de vaccination des chiots commence généralement à l'âge de 6 à 8 semaines. La vaccination contre la leptospirose est le plus souvent effectuée entre 11 et 13 semaines, avec un rappel entre 15 et 17 semaines.

Votre chiot ne sera considéré vacciné contre la leptospirose qu'après sa deuxième série d'injections.

Comment savoir si mon chiot a besoin d’être vacciné ?

Il existe deux types de vaccins administrés aux chiots : les vaccins obligatoires et les vaccins recommandés. Le vaccin contre la leptospirose fait partie des vaccins obligatoires. Il sera donc toujours administré à votre chiot dans le cadre du calendrier de vaccination mis en place par votre vétérinaire.

La vaccination protège-t-elle toujours mon chiot contre la leptospirose ?

Dans le cas de certaines maladies, dont la leptospirose, un grand nombre d'agents sont impliqués. La vaccination constitue une protection contre les agents considérés comme les plus importants, mais pas contre tous.

Une fois vacciné, votre chiot peut encore développer la maladie s'il entre en contact avec des souches différentes de la maladie contre lesquelles le vaccin n'a aucun effet. Prévoyez des injections de rappel annuelles pour garantir une bonne immunité contre les nouvelles souches les plus courantes.

Que faire si je suspecte mon chiot d'être atteint de cette maladie ?

Si votre chiot commence à présenter un des symptômes de la leptospirose, consultez immédiatement un vétérinaire. Cette maladie étant une zoonose, c'est-à-dire qu'elle peut se transmettre entre les espèces, y compris du chien et d'autres animaux à l'homme, tous les animaux susceptibles d'être atteints de leptospirose doivent être manipulés avec précaution. Des gants de protection sont recommandés à tout moment.

Votre vétérinaire aura besoin de connaître précisément les antécédents médicaux et le mode de vie de votre chiot. Il effectuera un certain nombre d'examens, dont des analyses sanguines et des analyses d'urine, afin non seulement de déterminer si votre chiot a contracté la leptospirose, mais également de vous conseiller le meilleur traitement.

Quelle que soit la probabilité que votre chien contracte certaines maladies, veillez toujours à ce qu'on lui administre l'ensemble des vaccins obligatoires et n'oubliez pas d'expliquer son mode de vie à votre vétérinaire pour vous assurer qu'il dispose également des vaccins recommandés.