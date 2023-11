Dierenartsen gebruiken de lichaamsconditiescore om snel te kunnen bepalen of een kat netjes op gewicht is, misschien te zwaar of zelfs te licht is. Om te bepalen of een kat in topconditie is, is het immers niet altijd voldoende om uw kat te wegen. Met behulp van de score is het mogelijk het gezonde gewicht van een kat vast te stellen op basis van hoe ze aanvoelt en eruitziet.



De lichaamsconditiescore kent negen gradaties, van uitgemergeld (1) tot extreem zwaarlijvig (9). De drie belangrijkste beoordelingsfactoren zijn de ribben, de taille en de buikomvang van uw kat. Een kat met een score van 4 of 5 verkeert in topconditie. Hierbij zijn de ribben goed voelbaar, is de taille van bovenaf goed te zien en is de buik van opzij gezien mooi ingetrokken.”



Uw dierenarts kan u helpen de lichaamsconditiescore zelf toe te passen op uw kat. Het blijft belangrijk regelmatig een bezoek te brengen aan de dierenarts zodat zij de algemene conditie van de kat goed in de gaten kan houden.