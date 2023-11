Als uw kitten elke dag meer calorieën eet dan hij nodig heeft, zal hij te veel aankomen in gewicht. Zwaarlijvigheid bij kittens kan leiden tot een hele reeks gezondheidsproblemen in hun latere leven. Om dergelijke gezondheidsrisico's voor uw jonge huisdier te voorkomen, is het van vitaal belang dat u van bij het begin gezonde gewoonten in zijn dagelijkse leven introduceert.

Zo is het beter voor uw kitten om veel kleine hoeveelheden te eten, dan twee grote maaltijden per dag. Probeer uw kitten dus meerdere kleine maaltijden per dag voor te schotelen. Om overvoeding te voorkomen, kunt u het best elke dag de dagelijkse portie voeding van uw kitten wegen en dat rantsoen verspreid over de dag aanbieden.

Kittens houden van korte momenten van intensieve activiteit en spel. Zo helpt u uw huisdier gezond en fit te blijven. Als u dat dan ook nog eens combineert met gezonde porties voeding, kunt u van bij het begin overgewicht voorkomen. Als u al tijdens de groeiperiode van uw huisdier goede gewoontes aanneemt op het gebied van lichaamsbeweging en voedingsporties, helpt u uw kat een gezond gewicht te behouden, haar hele volwassen leven lang.