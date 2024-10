Veel hondenrassen van een middelgrootte zijn gevoelig voor heupdysplasie. Hierbij past de heupkogel niet lekker meer in de kom, wat de hond veel pijn oplevert. Om de botten en gewrichten van je hond zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen is het heel belangrijk dat je matig beweegt met een pup van een middelgrote hond, tot hij rond de 12 maanden volgroeid is. Dus ga liever niet lang rennen op het strand, vanwege het rulle zand. Laat je pup ook niet te lang en vooral niet te wild met soortgenoten spelen en blijf het liefst even weg van balspelletjes, vanwege de abrupte bewegingen. Geef tot 12 maanden leeftijd een geschikte pupvoeding aan je pup van een middelgroot ras en voorkom te snel groeien en overgewicht. Bekijk voor je een bepaald ras kiest of heupdysplasie veel voorkomt bij het ras en vraag de fokker er specifiek naar.