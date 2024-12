Resultados comprovados

Os produtos ROYAL CANIN® da linha Nutrição Saúde para Sensibilidades de Gatos, são certificados com o selo Carbono Neutro e contribuem para a melhoria da ação climática global. A neutralidade de carbono de cada produto é certificada pela SCS Global Services, de acordo com a norma de neutralidade de carbono PAS 2060 reconhecida internacionalmente, seguindo os critérios de transição para energias renováveis; formulação de receitas otimizadas em termos de carbono; produção de ingredientes mais inteligentes do ponto de vista climático; otimização da logística; e aquisição de créditos de carbono baseados na sua eliminação. Para compreender e monitorar a pegada de carbono, a ROYAL CANIN® acompanha as emissões de gases de efeito estufa de cada item, desde a sua concepção até o momento em que o produto é consumido pelos pets e a respectiva embalagem é descartada.