Les bases du toilettage des chatons
Pourquoi faut-il toiletter un chaton?
Les chats et les chatons sont bien connus pour leur propreté et leurs capacités de toilettage, mais en tant que propriétaire, vous devrez parfois intervenir pour l'aider.
En plus de favoriser l’hygiène de votre chaton, le toilettage est un excellent moyen de vous familiariser avec sa peau, son pelage, ses yeux, ses oreilles et ses dents. Il vous permet de reconnaître quand il y a de quoi s’inquiéter.
L’initiation de votre chaton au toilettage dès son plus jeune âge peut aider à tisser des liens entre vous et votre nouveau compagnon. Votre chaton s’habituera également à se faire manipuler, ce qui rendra son toilettage moins stressant pour lui et vous facilitera la tâche dans le futur.
Comment brosser le poil d’un chaton
La fréquence de brossage appropriée et les outils nécessaires dépendront du type de pelage.
Il faut accorder une attention particulière aux zones situées derrière les oreilles, ainsi que sous le menton et les pattes. Ce sont les endroits où se forment le plus de nœuds et il est très difficile de les défaire une fois formés.
Poil court
Poil mi-long et long
Vous pouvez utiliser des revitalisants en vaporisateur pour aider à prévenir les noeuds dans le poil des chats de races à pelage dense, comme le norvégien ou le maine coon.
Nettoyer les oreilles de votre chaton
Il est recommandé d’examiner régulièrement les oreilles de votre chaton pour vérifier qu’elles ne sont pas bouchées et qu’il n’y a pas de corps étrangers, de rougeurs, de démangeaisons, de coupures, d’éraflures ou d’odeurs anormales.
Si vous devez nettoyer les oreilles de votre chaton à la maison, votre vétérinaire peut vous donner une solution conçue spécialement pour cet usage. Mettez soigneusement quelques gouttes dans le canal auditif de votre chaton, puis massez doucement la base de son oreille. Enfin, enlevez tout résidu avec une compresse propre. Si vous n’êtes pas sûr de la santé des oreilles de votre chaton, communiquez avec votre vétérinaire pour obtenir des conseils supplémentaires.
Comment couper les griffes d’un chaton
Les chatons utilisent souvent leurs griffes pour marquer leur territoire. Pour éviter les dommages causés par le grattage, sans affecter leur comportement naturel, il est parfois recommandé de couper leurs griffes. Si elle est bien faite, la coupe est totalement indolore pour votre chaton.
Commencez par choisir un endroit confortable pour vous asseoir, avec votre chaton sur les genoux. Tenez soigneusement les pattes de votre chaton et coupez ses griffes avec un coupe-ongles guillotine. Coupez le bout blanc de la griffe, en prenant bien soin de ne pas couper trop près du vif, la partie charnue à la base de la griffe. Si vous coupez trop près du vif, vous risquez d’angoisser votre chat et de le faire saigner. Si vous ne savez pas quand couper les griffes de votre chaton, ou si vous souhaitez une démonstration, parlez-en à votre vétérinaire.
Prendre soin des dents de votre chaton
Il est important de maintenir l’hygiène buccale de votre chaton, car l’accumulation de tartre et de plaque peut entraîner la perte des dents, une inflammation des gencives et une mauvaise haleine. Vous pouvez commencer à brosser soigneusement les dents de votre chaton dès que la majorité de ses dents de lait sont sorties. Ses dents d’adulte commenceront à percer à quatre mois.
Si vous avez des inquiétudes concernant l’état des dents de votre chaton, parlez-en à votre vétérinaire.
Comment brosser les dents de votre chaton
Comprendre la santé de votre chaton
Nos gammes pour chaton
Les aliments pour chatons Royal Canin soutiennent leur croissance et leur développement en fournissant tous les nutriments essentiels à leurs besoins lors de leur première année de vie.