British Shorthair kitten black and white

Les bases du toilettage des chatons

S’assurer que votre chaton est habitué à être manipulé dès son plus jeune âge rendra son toilettage plus facile en vieillissant. Chaque race de chat a des besoins de toilettage particuliers; comprendre cela est essentiel pour maintenir le pelage de votre chaton en bonne santé.
Maine Coon Kitten sitting indoors licking its paw

Pourquoi faut-il toiletter un chaton?

Les chats et les chatons sont bien connus pour leur propreté et leurs capacités de toilettage, mais en tant que propriétaire, vous devrez parfois intervenir pour l'aider.
En plus de favoriser l’hygiène de votre chaton, le toilettage est un excellent moyen de vous familiariser avec sa peau, son pelage, ses yeux, ses oreilles et ses dents. Il vous permet de reconnaître quand il y a de quoi s’inquiéter.

L’initiation de votre chaton au toilettage dès son plus jeune âge peut aider à tisser des liens entre vous et votre nouveau compagnon. Votre chaton s’habituera également à se faire manipuler, ce qui rendra son toilettage moins stressant pour lui et vous facilitera la tâche dans le futur.

Comment brosser le poil d’un chaton

Bien que les chatons puissent souvent assurer eux-mêmes leur routine de toilettage, un brossage régulier peut éliminer les poils morts et la saleté accumulée qui pourraient causer des boules de poil.
Ginger kitten lying down on a white blanket being brushed
Le processus de brossage peut commencer par la tête et se déplacer lentement d’abord vers les pattes avant et la poitrine, puis vers les pattes arrière et la queue. Votre brosse ou peigne doit d’abord bouger dans le sens du pelage, puis dans le sens contraire pour déloger les poils morts et les débris.
La fréquence de brossage appropriée et les outils nécessaires dépendront du type de pelage.

Il faut accorder une attention particulière aux zones situées derrière les oreilles, ainsi que sous le menton et les pattes. Ce sont les endroits où se forment le plus de nœuds et il est très difficile de les défaire une fois formés.

Kitten lying down on a white blanket licking its paw

Poil court

Un brossage hebdomadaire suffira pour entretenir un pelage à poil court. Tout d’abord, utilisez un gant de toilettage pour masser doucement le pelage de votre chaton dans le sens inverse de la pousse des poils afin d’éliminer les poils morts, les peaux mortes et les débris. Ensuite, utilisez une brosse douce pour défaire doucement les nœuds.
Maine Coon Kitten lying down on a cat tree

Poil mi-long et long

Quelques minutes de brossage une ou deux fois par semaine suffisent pour les chatons à poil mi-long, tandis que les chatons à poil long peuvent avoir besoin d’un brossage quotidien. Une brosse ordinaire ou un grand peigne métallique denté constituent le meilleur moyen d’éliminer la saleté et les débris de ces types de pelage. Il faut faire attention avec les peignes, car ils pénètrent plus profondément dans la fourrure que les brosses; il y a donc un plus grand risque d’irritation de la peau.
Vous pouvez utiliser des revitalisants en vaporisateur pour aider à prévenir les noeuds dans le poil des chats de races à pelage dense, comme le norvégien ou le maine coon.
Kitten being held by owner

Nettoyer les oreilles de votre chaton

Il est recommandé d’examiner régulièrement les oreilles de votre chaton pour vérifier qu’elles ne sont pas bouchées et qu’il n’y a pas de corps étrangers, de rougeurs, de démangeaisons, de coupures, d’éraflures ou d’odeurs anormales.

Si vous devez nettoyer les oreilles de votre chaton à la maison, votre vétérinaire peut vous donner une solution conçue spécialement pour cet usage. Mettez soigneusement quelques gouttes dans le canal auditif de votre chaton, puis massez doucement la base de son oreille. Enfin, enlevez tout résidu avec une compresse propre. Si vous n’êtes pas sûr de la santé des oreilles de votre chaton, communiquez avec votre vétérinaire pour obtenir des conseils supplémentaires.

Grey and white kitten lying down on a blanket

Comment couper les griffes d’un chaton

Les chatons utilisent souvent leurs griffes pour marquer leur territoire. Pour éviter les dommages causés par le grattage, sans affecter leur comportement naturel, il est parfois recommandé de couper leurs griffes. Si elle est bien faite, la coupe est totalement indolore pour votre chaton.

Commencez par choisir un endroit confortable pour vous asseoir, avec votre chaton sur les genoux. Tenez soigneusement les pattes de votre chaton et coupez ses griffes avec un coupe-ongles guillotine. Coupez le bout blanc de la griffe, en prenant bien soin de ne pas couper trop près du vif, la partie charnue à la base de la griffe. Si vous coupez trop près du vif, vous risquez d’angoisser votre chat et de le faire saigner. Si vous ne savez pas quand couper les griffes de votre chaton, ou si vous souhaitez une démonstration, parlez-en à votre vétérinaire.

Kitten-sitting-down-licking-its-lips

Prendre soin des dents de votre chaton

Il est important de maintenir l’hygiène buccale de votre chaton, car l’accumulation de tartre et de plaque peut entraîner la perte des dents, une inflammation des gencives et une mauvaise haleine. Vous pouvez commencer à brosser soigneusement les dents de votre chaton dès que la majorité de ses dents de lait sont sorties. Ses dents d’adulte commenceront à percer à quatre mois.

Si vous avez des inquiétudes concernant l’état des dents de votre chaton, parlez-en à votre vétérinaire.

Bengal-kitten-yawning-next-to-a-window

Comment brosser les dents de votre chaton

Pour brosser les dents de votre chaton, utilisez une brosse à dents spéciale pour chats et demandez à votre vétérinaire de vous recommander le dentifrice pour chatons le plus approprié. Introduisez doucement la brosse dans la gueule de votre chaton pour permettre à celui-ci de s’habituer à la sensation. Brosser les molaires d’abord, puis les incisives, est censé lui causer moins d’inconfort. Brossez délicatement, dans un mouvement circulaire, en faisant attention à ne pas endommager les gencives.
Norwegian Forest black and white kittens

Comprendre la santé de votre chaton

Il est important de comprendre les habitudes et comportements de votre chaton pour pouvoir détecter rapidement les signes que quelque chose ne va pas.
