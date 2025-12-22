Les chatons utilisent souvent leurs griffes pour marquer leur territoire. Pour éviter les dommages causés par le grattage, sans affecter leur comportement naturel, il est parfois recommandé de couper leurs griffes. Si elle est bien faite, la coupe est totalement indolore pour votre chaton.



Commencez par choisir un endroit confortable pour vous asseoir, avec votre chaton sur les genoux. Tenez soigneusement les pattes de votre chaton et coupez ses griffes avec un coupe-ongles guillotine. Coupez le bout blanc de la griffe, en prenant bien soin de ne pas couper trop près du vif, la partie charnue à la base de la griffe. Si vous coupez trop près du vif, vous risquez d’angoisser votre chat et de le faire saigner. Si vous ne savez pas quand couper les griffes de votre chaton, ou si vous souhaitez une démonstration, parlez-en à votre vétérinaire.