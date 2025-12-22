Développement du chaton de la naissance à l’âge adulte
Comprendre l’incroyable transformation que subit votre chaton lorsqu’il arrive à l’âge adulte vous permettra de lui fournir l’équilibre nutritionnel approprié lors de chaque étape de son développement.
Naissance
Immédiatement après la naissance, les chatons doivent être incités à téter. Au cours des premières heures et des premiers jours, la mère transmet des nutriments importants aux petits de sa portée, favorisant ainsi leur bon développement.
Naissance
Alimentation
Une fois nés, les chatons devraient naturellement ramper vers leur mère et commencer à téter. Ce faisant, ils ingéreront du colostrum, un composant du lait maternel riche en anticorps qui renforce leur système immunitaire.
Naissance
Santé
À la naissance, les risques pour les chatons sont doubles : ils peuvent souffrir d’un manque d’oxygène pendant des durées variables en raison d’une rupture du placenta, et ils entrent en contact immédiat avec les bactéries et les virus environnants en sortant de l’utérus. L’éleveur doit prendre des précautions d’hygiène minutieuses, s’assurer que le lieu de naissance est bien préparé et surveiller la naissance des chatons pour limiter les effets néfastes sur la santé après la naissance.
Naissance
Comportement
Bien que les chatons naissants ne puissent pas utiliser leurs oreilles ou leurs yeux, ils présentent différents comportements réflexes à ce stade précoce. Un chaton peut déjà parcourir son environnement en utilisant son sens de l’odorat et du toucher. Ils peuvent se réchauffer en se nichant près de leur mère et se nourrir en tétant.
Naissance
Développement
À la naissance, les chatons devraient peser environ 2 à 3 % du poids de leur mère. Au cours des premiers jours, le poids augmente quotidiennement d’environ 10 % du poids à la naissance. Les mâles sont souvent plus lourds et grandissent plus vite. Les chatons naissent aveugles et sourds. Ils trouveront leur mère pour s’abriter et se nourrir.
Naissance
Environnement
Les chatons nouveau-nés doivent rester avec leur mère à temps plein pour demeurer au chaud, propres et nourris. Leur lit doit être à environ 22 °C pour réduire le risque d’hypothermie, et le taux d’humidité devrait se situer entre 65 et 70 %.
Période néonatale
Les chatons nouveau-nés restent proches de leur mère et des autres chatons de la portée qui leur apportent sécurité et chaleur. Ils passent leur temps à dormir et à se nourrir.
De 0 à 3 semaines
Santé
Un éleveur responsable doit s’assurer d’emmener ses chatons chez le vétérinaire durant leurs premiers jours de vie. Le vétérinaire vérifiera s’ils souffrent d’anomalies congénitales ou s’il y a d’autres problèmes à résoudre. Être séparé de la mère et de la fratrie pendant la période néonatale peut entraîner un mauvais développement physique et mental ainsi que des problèmes d’agressivité. Une vermifugation doit être effectuée tous les mois pendant les six premiers mois de la vie.
De 0 à 3 semaines
Nutrition
À ce stade, un chaton continuera de dépendre beaucoup du lait de sa mère pour soutenir son système immunitaire et obtenir les protéines essentielles à son développement. Lors des quatre premières semaines de vie, un chaton peut commencer à boire de l’eau, alors gardez un bol peu profond à sa portée.
De 0 à 3 semaines
Comportement
À ce stade, les chatons dorment pendant une grande partie de la journée, soit environ 90 % de leur temps au cours des premières semaines. Leurs mouvements se limitent à ramper vers leur mère pour obtenir de la chaleur et du lait. Le ronronnement et d’autres traits vocaux sont évidents.
De 0 à 3 semaines
Développement
Vers l’âge de cinq jours, les chatons commencent à ouvrir les yeux. Leur cordon ombilical tombera environ une semaine après la naissance. C’est aussi le moment où ils commencent à prendre de 10 g à 30 g chaque jour.
De 0 à 3 semaines
Environnement
Un environnement propre, calme et chaleureux est essentiel au cours des premières semaines. S’il y a trop de bruit et de distractions, les habitudes de sommeil et d’alimentation peuvent être perturbées. Il est essentiel de maintenir la température corporelle du chaton au-dessus de 34 °C. Si la température d’un chaton tombe en dessous de 34 °C, il ne peut plus digérer efficacement le lait. En dessous de 32 °C, il perd son réflexe de succion et cesse de s’alimenter normalement.
Sevrage
Le développement physique d’un chaton s’accélère et le processus de sevrage commence. Il s’agit d’une période capitale d’apprentissage auprès de sa mère et de ses frères et soeurs.
De 4 à 8 semaines
Alimentation
Alors que les dents de lait du chaton se développent, le processus de sevrage commence. Peu à peu, les chatons vont s’intéresser à la nourriture de leur mère, c’est le moment de démarrer la transition entre le lait maternel et une alimentation solide. En raison de son appareil digestif immature, il est important de lui donner des aliments faciles à digérer qui répondent aux besoins nutritionnels spécifiques de cette étape.
De 4 à 8 semaines
Santé
Le « déficit immunitaire » survient pendant cette phase. À ce stade, lorsque le niveau d’anticorps fournis par la mère ne suffit plus à garantir la protection du chaton, mais qu’il est trop élevé pour garantir l’efficacité de la vaccination, le chaton est plus vulnérable face à la maladie. Le sommeil contribue à renforcer leur système immunitaire. Il est donc essentiel que les chatons disposent d’un endroit chaud, confortable et tranquille pour dormir.
De 4 à 8 semaines
Comportement
Au fil du temps, les chatons commencent à interagir davantage avec leurs compagnons de portée et commencent à se toiletter mutuellement. Ils se mettent à jouer activement, à se lancer dans des jeux de course, de saut et de traque. À ce stade, leur vue est pleinement développée.
De 4 à 8 semaines
Développement
À la quatrième semaine, l’ouïe est bien développée, et l’odorat l’est complètement. Aux sixième et septième semaines, ils commencent à développer des habitudes de sommeil et des capacités motrices d’adultes. Les compétences sociales clés se développent par une interaction avec les compagnons de portée, et l’apprentissage s’effectue par l’observation du comportement de leur mère.
De 4 à 8 semaines
Environnement
À mesure que les chatons deviennent plus mobiles et plus aventureux, il est important de protéger leur environnement. Il s’agit également d’une étape d’apprentissage clé. Il est donc essentiel de veiller à ce que les chatons aient accès à des jouets et à d’autres stimulations. Une manipulation régulière et une interaction avec différentes personnes les aideront à avoir confiance en eux à l’âge adulte.
Croissance intense
Le chaton commence à comprendre sa place dans le monde et développe des comportements qui l’accompagneront toute sa vie.
De 2 à 4 mois
Santé
À partir de huit semaines environ, votre chaton aura l’âge idéal pour recevoir ses premiers vaccins de base. Des injections secondaires seront nécessaires trois à cinq semaines plus tard. Il s’agit d’un processus important pour offrir une protection adéquate à chaque chaton pour sa vie adulte. Consultez votre vétérinaire pour vous assurer qu’un calendrier de vaccination est en place.
De 2 à 4 mois
Alimentation
Certains nutriments ne sont toujours pas digérables, il est donc important de veiller à ce que le chaton ait des aliments adaptés à son stade de développement. Cela garantit qu’il absorbe tous les nutriments et toute l’énergie nécessaires à cette étape importante de son développement.
De 2 à 4 mois
Comportement
C’est à ce stade que le comportement du chaton est le plus influencé par les autres, notamment ses frères et sœurs, les autres animaux de compagnie et les humains. Il commence également à comprendre sa place au sein du foyer et peut se mettre à adopter des comportements dominants ou soumis en fonction de ses expériences et de son dressage.
De 2 à 4 mois
Développement
Cette période est une étape clé dans le développement de ses relations avec les humains. Il est donc essentiel d’en assurer la cohérence et de lui offrir soutien et affection. Une socialisation efficace à ce stade est essentielle pour élever un chat bien élevé et heureux.
De 2 à 4 mois
Environnement
On peut commencer à éloigner les chatons de leur mère et à les intégrer dans de nouveaux foyers lorsqu’ils atteignent l’âge de 8 semaines environ. Selon l’éleveur, cela pourrait aller jusqu’à 12 semaines. Si vous accueillez un chaton à la maison, il est important de vous assurer que son nouvel environnement est parfaitement préparé : câbles électriques et prises de courant couverts, fenêtres, balcons et escaliers sécurisés, et objets tranchants ou de petite taille bien rangés.
Croissance soutenue
L’âge adulte approche et le chaton atteint progressivement sa pleine maturité physique.
4 mois et plus
Santé
Au cours de cette période, les chats commencent à marquer leur territoire en pulvérisant et en frottant leurs glandes des joues contre des objets, d’autres animaux et les personnes. C’est le signal que la puberté commence. Il est alors temps de discuter de la stérilisation avec votre vétérinaire.
4 mois et plus
Alimentation
À mesure que le chaton approche de sa maturité physique et atteint son poids adulte maximum, il doit passer à la nourriture et aux portions pour adultes. L’équilibre nutritionnel dépend de sa taille, mais aussi de facteurs métaboliques tels que s’il a le droit d’aller à l’extérieur et s’il a été stérilisé.
4 mois et plus
Comportement
À mesure que le chat approche de la maturité physique, il explorera de plus en plus sa capacité de domination au sein du foyer. Ainsi, il pourra remettre en question le statut des personnes et des autres animaux de compagnie. En tant que maître, il est important de maintenir les routines et les comportements définis au cours des premiers mois de sa vie pour assurer la cohérence et gérer le stress.
4 mois et plus
Développement
À ce stade, votre chaton commencera à développer 30 dents adultes. S’il n’a pas été stérilisé, il atteindra sa maturité sexuelle à l’âge de six mois et ses cycles sexuels et ses comportements d’accouplement commenceront. À huit mois, le chaton aura atteint 80 % de son poids adulte. Selon la race, l’âge adulte est atteint entre 12 et 15 mois.
4 mois et plus
Environnement
Vous pouvez commencer à sortir votre chaton à l'extérieur une fois qu'il a reçu tous ses vaccins et qu'il a atteint l'âge d'environ six mois. Le mieux est de procéder progressivement. Il est préférable de rester avec les chatons lorsqu’ils sont à l’extérieur jusqu’à ce qu’ils aient confiance en leur environnement. Quand ils se sentent en confiance, ils commencent à s’aventurer plus loin. En règle générale, les chats mâles parcourent de plus grandes distances, tandis que les femelles restent plus près de chez elles. Une discipline et un comportement constants du maître sont importants à cette étape.
Devenir un adulte
Le poids adulte d’un chat sera 40 à 50 fois plus élevé que son poids à la naissance.
De 12 à 18 mois
Devenir un adulte
Les chatons atteignent généralement l’âge adulte vers l’âge de 12 mois, mais les chats de grandes races n’atteignent l’âge adulte qu’à 15 mois. Au fur et à mesure qu’un chaton vieillit et devient adulte, il convient de changer progressivement sa nourriture pour une autre qui répond aux besoins nutritionnels de sa race et de son mode de vie.