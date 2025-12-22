À la naissance, les risques pour les chatons sont doubles : ils peuvent souffrir d’un manque d’oxygène pendant des durées variables en raison d’une rupture du placenta, et ils entrent en contact immédiat avec les bactéries et les virus environnants en sortant de l’utérus. L’éleveur doit prendre des précautions d’hygiène minutieuses, s’assurer que le lieu de naissance est bien préparé et surveiller la naissance des chatons pour limiter les effets néfastes sur la santé après la naissance.