Peu importe la race ou la longueur du pelage de votre chiot, le toilettage est une partie très importante inhérente à sa possession. Prendre soin de ses griffes et de son pelage et veiller à ce qu’il ait une bonne hygiène est la clé de sa santé et de son bien-être en général. Ces mesures sont particulièrement utiles pour déceler toute irrégularité qui pourrait être un signe précoce de maladie.



Comment donner un bain à un chiot

La fréquence des bains variera en fonction de la texture du pelage. Les poils très courts ne doivent être lavés que si les chiots sont sales. Les chiots à poil court doivent être baignés deux fois par an en moyenne et les chiots à poil long environ tous les trois mois.

Si votre chien aime nager, son pelage doit être rincé par la suite. Les particules issues des rivières et de l’eau de mer qui restent sur le pelage peuvent provoquer des irritations. Un rinçage soigneux évitera cette réaction.

Commencez le processus de bain en brossant soigneusement le pelage afin d’éliminer les nœuds et les poils emmêlés. Après cette étape, mouillez le pelage et appliquez le shampooing en le faisant mousser tout en veillant à ce qu’il n’atteigne pas les yeux du chien ou ne pénètre pas dans ses oreilles. Vous devez utiliser de l’eau tiède ainsi qu’un shampooing spécial pour les chiots afin d’éviter toute irritation ou tout déséquilibre du pH naturel de sa peau.

Laissez agir le produit quelques minutes, puis rincez à grande eau. Il est conseillé de rincer la tête en dernier, car le chien voudra probablement se secouer la tête.



Sécher votre chiot après le bain

Après le bain, essuyez vigoureusement votre chiot et gardez-le dans une pièce chaude jusqu’à ce qu’il soit bien sec. En été, vous pouvez également caresser votre chiot dans la cour ou le promener, à condition qu’il ne veuille pas outre mesure se rouler dans la boue. Un sèche-cheveux peut être utilisé si le chien l’accepte, mais il faut prendre soin de ne pas le brûler et de brosser les poils en même temps.



Nettoyer le goudron du pelage de votre chiot

Il est important de noter que si le chien a du goudron sur son pelage, les produits de nettoyage à base d’huile ne doivent pas être utilisés, car ils sont hautement toxiques. Appliquez de l’huile végétale sur les zones touchées, attendez quelques minutes qu’elle dissolve le goudron, puis donnez un bain à votre chien.



Couper les griffes d’un chiot

Les chiens présentent deux types de griffes : l’ergot et les griffes d’orteils qui, l’un comme l’autre, ne cessent de grandir. Les griffes d’orteils doivent s’user naturellement, mais s’ils sont trop longs, ils doivent être coupés.

Tous les chiots ont besoin que l’on prenne bien soin de leurs griffes. Généralement, les chiots n’ont pas besoin de se faire couper les griffes. Toutefois, si vous entendez que ces derniers font du bruit sur le sol lorsqu’ils se déplacent, vous pouvez les couper. Demandez à votre vétérinaire de vous montrer les meilleures techniques.



Brosser et peigner votre chiot

Comme chez les humains, les poils des chiens poussent et meurent. Les chiens d’extérieur perdent leurs poils deux fois par an (printemps et automne) en fonction des changements de la lumière du jour. Les chiens d’intérieur ne sont pas aussi affectés par les changements de lumière; ils perdent donc leurs poils tout au long de l’année, avec deux périodes d’augmentation de la mue, au printemps et en automne. Un brossage et un bain réguliers permettront d’éliminer les poils morts. La fréquence et le type d’équipement utilisé varieront en fonction de la nature du pelage.



Brosser les chiots à poil très court

Bien que les chiens à poil très court ne nécessitent pas de toilettage régulier, ils doivent être brossés de temps en temps. L’utilisation d’une brosse en caoutchouc passée à contresens du poil permet de détacher la peau et les poils morts. Les débris peuvent ensuite être enlevés au moyen d’une brosse en soie que vous passez en respectant le sens du poil sur tout le corps. Pour finir, une peau de chamois humide ajoutera une touche de brillance au pelage.



Toilettage des chiots à poil court ou mi-long

Ces chiens doivent être brossés plus fréquemment (au moins une fois par semaine) en raison de la densité de leur pelage, qui comprend à la fois une sous-couche et une couche supérieure. Utilisez une brosse de lissage, en travaillant à contresens du poil, afin de décoller le plus possible la peau et les poils morts et nettoyer en profondeur le sous-poil. Vous pouvez ensuite utiliser une brosse en soie dans le sens du poil pour éliminer les débris.

Un peigne à dents larges peut être utilisé sur la queue et les pattes. Le pelage des chiens à poil dur doit être nettoyé en profondeur quatre à cinq fois par an au moyen d’un peigne couteau et du pouce. Ce n’est pas du tout douloureux si c’est fait correctement, en travaillant dans la direction de leur pelage.





Brosser les chiots à poil long

Bien qu’ils soient beaux, les pelages à poil long nécessitent un brossage quotidien. Cette opération peut prendre jusqu’à une heure par jour chez les lévriers afghans, par exemple. Utilisez une brosse de lissage, dans le sens du poil, pour défaire les nœuds et démêler les poils. Comme les poils sont longs, des tensions peuvent être exercées sur la peau, aussi faut-il éviter de blesser le chiot.

L’utilisation d’une brosse de lissage sur les chiens au pelage soyeux, comme les yorkshire-terriers et les lévriers afghans, ajoutera de la brillance au pelage.

Une brosse métallique peut être utilisée pour éliminer les impuretés du pelage des chiens avec un sous-poil abondant, comme les colleys à poil long.

Un peigne à dents larges peut être utilisé pour démêler les poils à l’arrière des pattes.

Tous les outils de toilettage doivent être nettoyés et rangés dans un endroit sec après chaque utilisation. Protégez les brosses métalliques de la rouille en les essuyant soigneusement et en les frottant avec un chiffon imbibé d’huile végétale.