Au cours des premiers mois, votre chiot grandira très rapidement. Il est donc important de gérer son poids efficacement. Un chiot obèse peut vite devenir un chien adulte obèse si son alimentation et son comportement ne sont pas étroitement surveillés.

De nature, les chiens sont des animaux énergiques et tirent leur énergie des matières grasses; si leur alimentation est trop grasse et qu’ils ne sont pas assez actifs, ils commenceront à prendre du poids. Ces kilos de trop peuvent exercer une pression sur leur squelette, engendrer des problèmes articulaires et imposer du travail supplémentaire à leurs organes. Vous devez donc aider votre chien à rester en forme et à maintenir un poids santé pour améliorer sa qualité de vie.

Que faire pour gérer le poids de votre chiot

Assurez-vous de donner à votre chiot une nourriture équilibrée qui lui fournit le bon mélange d’éléments et le bon ratio matières grasses-protéines pour l’aider à grandir sans tomber dans le surpoids.

Mettez en place une routine pour ses repas : Nourrissez-le toujours au même endroit, dans le même bol, aux mêmes heures de la journée. Cette routine l’aidera à comprendre les heures de repas et où se trouve sa nourriture et à réguler ses habitudes alimentaires

Donnez-lui de petits repas réguliers en contrôlant la taille des portions. Commencez avec trois repas par jour et passez à deux repas une fois la phase de croissance terminée. Les petits repas fréquents permettent de répartir l’apport énergétique au cours de la journée et sont plus faciles à digérer.

Permettez à votre chiot d’explorer son environnement tôt, à partir de deux mois. Il doit s’habituer à son milieu de vie pour pouvoir jouer et dépenser son énergie avec confiance. Au début, vous devriez le guider et toujours surveiller ses jeux, surtout en présence d’enfants.

Pesez régulièrement votre chiot et ajustez ses portions en vous basant sur les indications de ration inscrites sur l’emballage de la nourriture de votre chien. Ceci est particulièrement important pour les chiots de petite taille dont la poussée de croissance est plus rapide que celle des chiots de grande taille, puisqu'ils peuvent nécessiter des ajustements plus fréquents.

Donnez des jouets à votre chiot pour qu’il puisse jouer et encouragez-le à être actif. Les chiens s’amusent toujours avec des boîtes en carton et les jouets en caoutchouc durent longtemps; choisissez des jouets deux fois plus grands que sa gueule pour éviter qu’il ne s’étouffe ou qu’il n’avale de petites pièces.