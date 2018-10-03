Gérer le poids de votre chiot et son activité physique
Au cours des premiers mois, votre chiot grandira très rapidement. Il est donc important de gérer son poids efficacement. Un chiot obèse peut vite devenir un chien adulte obèse si son alimentation et son comportement ne sont pas étroitement surveillés.
De nature, les chiens sont des animaux énergiques et tirent leur énergie des matières grasses; si leur alimentation est trop grasse et qu’ils ne sont pas assez actifs, ils commenceront à prendre du poids. Ces kilos de trop peuvent exercer une pression sur leur squelette, engendrer des problèmes articulaires et imposer du travail supplémentaire à leurs organes. Vous devez donc aider votre chien à rester en forme et à maintenir un poids santé pour améliorer sa qualité de vie.
Que faire pour gérer le poids de votre chiot
Assurez-vous de donner à votre chiot une nourriture équilibrée qui lui fournit le bon mélange d’éléments et le bon ratio matières grasses-protéines pour l’aider à grandir sans tomber dans le surpoids.
Mettez en place une routine pour ses repas : Nourrissez-le toujours au même endroit, dans le même bol, aux mêmes heures de la journée. Cette routine l’aidera à comprendre les heures de repas et où se trouve sa nourriture et à réguler ses habitudes alimentaires
Donnez-lui de petits repas réguliers en contrôlant la taille des portions. Commencez avec trois repas par jour et passez à deux repas une fois la phase de croissance terminée. Les petits repas fréquents permettent de répartir l’apport énergétique au cours de la journée et sont plus faciles à digérer.
Permettez à votre chiot d’explorer son environnement tôt, à partir de deux mois. Il doit s’habituer à son milieu de vie pour pouvoir jouer et dépenser son énergie avec confiance. Au début, vous devriez le guider et toujours surveiller ses jeux, surtout en présence d’enfants.
Pesez régulièrement votre chiot et ajustez ses portions en vous basant sur les indications de ration inscrites sur l’emballage de la nourriture de votre chien. Ceci est particulièrement important pour les chiots de petite taille dont la poussée de croissance est plus rapide que celle des chiots de grande taille, puisqu'ils peuvent nécessiter des ajustements plus fréquents.
Donnez des jouets à votre chiot pour qu’il puisse jouer et encouragez-le à être actif. Les chiens s’amusent toujours avec des boîtes en carton et les jouets en caoutchouc durent longtemps; choisissez des jouets deux fois plus grands que sa gueule pour éviter qu’il ne s’étouffe ou qu’il n’avale de petites pièces.
Que faut-il éviter de faire lors de la gestion du poids de votre chiot
Ne traitez pas votre chiot comme un humain. Les chiens n’ont pas besoin d’une alimentation variée : tenez-vous-en à un seul type de nourriture équilibrée sur le plan nutritionnel et mettez en place une routine simple et facile à comprendre.
Ne lui donnez pas de restes de table, car ceux-ci peuvent augmenter considérablement la quantité d’énergie (et de graisse) que votre chiot absorbe. Cela peut également encourager un mauvais comportement comme celui de mendier à la table.
Ne donnez pas de gâteries à votre chiot pour essayer de lui faire avaler son aliment principal. Ceci est contreproductif, car votre chiot pourrait refuser de manger sa nourriture sèche, car il pense qu’il recevrait une friandise!
Ne nourrissez pas trop votre chiot. L’appétit de votre chiot variera en fonction de son âge, mais ne soyez pas tenté de lui faire manger plus s’il mange tout, ou de lui en donner moins à un autre moment s’il n’a pas fini son repas précédent. Il mangera quand il aura faim et de petits repas fréquents lui donnera le temps de satisfaire sa faim plus tard.
Bien que cela puisse être difficile, il est essentiel de suivre les recommandations concernant l’alimentation et l’exercice de votre chiot afin d’éviter des problèmes de santé plus tard dans sa vie. Suivez ces directives, surveillez sa nourriture et passez beaucoup de temps à jouer. Ainsi, vous lui donnerez le meilleur départ possible.
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