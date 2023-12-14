Wann sollten Sie von Welpenfutter auf Nahrung für ausgewachsene Hunde umsteigen?
Einen neuen Welpen nach Hause zu bringen, ist ein großer Moment für Sie beide. Aber es gibt Vieles zu beachten und es bedarf an einiger Vorbereitung, damit Sie sich gemeinsam mit Ihrem Welpen an das neue Zusammenleben gewöhnen können.
Ein entscheidendes Element als verantwortungsbewusste*r Tierhalter*in ist es, sich mit der Ernährung Ihres neuen Welpen auseinanderzusetzen. Dazu gehört alles von der Auswahl der besten Nahrung über die richtige Tagesration bis hin zur Anzahl der Mahlzeiten.
Die Fütterung Ihres Welpen mit einer hochwertigen Nahrung, die ihn mit essentiellen, angepassten Nährstoffen und ausreichend Kalorien versorgt, wird ihm helfen, sich optimal zu entwickeln.
Welpen verbrauchen viel Energie, wenn sie die Welt entdecken und erkunden – wenn Sie mit einem Welpen zusammenleben, ist Ihnen das vielleicht schon aufgefallen! Das bedeutet, dass Ihr Welpe im Vergleich zu einem ausgewachsenen oder älteren Hund mehr Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht benötigt. Welpenfutter hat daher einen höheren Kalorien- oder Energiegehalt.
Es ist wichtig zu wissen, dass sich die Ernährungsbedürfnisse Ihres Welpen im Wachstum in jeder Phase ändern.
Die vier Wachstumsphasen von Welpen sind:
- Geburt bis drei Wochen: Die wichtigste Nahrungsquelle ist die Muttermilch.
- Drei Wochen bis zwei Monate: Zu diesem Zeitpunkt müssen sie sowohl ihre Kalorien- als auch ihre Nährstoffaufnahme erhöhen.
- Zwei Monate bis zum Erwachsenenalter: Das ist ein wichtiger Moment für die Knochen- und Muskelentwicklung, also ist eine Ernährung mit dem optimalen Gleichgewicht von Calcium und Phosphor entscheidend.
- Acht Monate bis ausgewachsen: Sehr große Hunderassen haben ein ganz bestimmtes Wachstumsmuster. Sie benötigen eine angemessene Ernährung, um ihre langsamere, aber längere Wachstumsphase zu unterstützen und sicherzustellen, dass Knochen und Muskeln harmonisch zusammenwachsen.
Einfach gesagt: Wenn ein Welpe, Futter für ausgewachsene Hunde frisst, erhält er nicht die erforderlichen Nährstoffe für seine optimale Entwicklung.
Die Ernährung Ihres Welpen sollte umgestellt werden, wenn er ausgewachsen ist, dieser Zeitpunkt unterscheidet sich von Rasse zu Rasse.
Den Unterschied zwischen Welpenfutter und Nahrung für ausgewachsene Hunde
Welpenfutter wurde sorgfältig entwickelt, um alle essentiellen Nährstoffe für ein optimales Wachstum und eine ideale Entwicklung bereitzustellen. Um gesunde Knochen, Gelenke und Muskeln zu unterstützen, weist die Kennzeichnung von Welpenfutter im Vergleich zu Nahrung für ältere Hunde einen anderen Gehalt und ein anderes Verhältnis an Proteinen auf.
Denken Sie daran, dass es keine einheitliche Regel gibt, wenn es um die Ernährung von Welpen geht. Zum Beispiel benötigt ein Welpe einer kleinen Hunderasse nicht die gleiche Menge an Kalorien wie ein Welpe einer großen Hunderasse.
Der Übergang von Welpenfutter zu Nahrung für ausgewachsene Hunde ist wichtig, um die fortlaufende Gesundheit zu gewährleisten. Wenn Sie zu früh umstellen, kann die Entwicklung Ihres Welpen darunter leiden und zu Nährstoffmängeln führen. Wenn Sie zu spät wechseln, sind sie möglicherweise anfälliger für Fettleibigkeit und die damit verbundenen Komplikationen. Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem Tierarzt oder Ihrer Tierärztin, um sicherzugehen, dass Sie mit Ihrem Hund auf dem richtigen Weg sind.
Wie Sie Ihren Welpen auf ein neues Futter umstellen
Wenn Ihr Welpe ausgewachsen ist, verlangsamt sich sein Stoffwechsel – dasselbe passiert auch bei kastrierten oder sterilisierten Welpen oder Hunden. Also ist es an der Zeit, auf Nahrung für ausgewachsene Hunde umzusteigen, aber wie?
Denken Sie daran, schrittweise von Welpenfutter auf Nahrung für ausgewachsene Hunde umzustellen und mit Ihrem Tierarzt oder Ihrer Tierärztin zu sprechen. Es wird empfohlen, den Anteil des Welpenfutters sieben Tage lang schrittweise zu reduzieren und den Anteil der Nahrung für ausgewachsene Hunde zu erhöhen. Wenn Sie etwas Neues in den Speiseplan Ihres Welpen aufnehmen, sollten sein Magen und eventuelle Empfindlichkeiten immer berücksichtigt werden.
Fünf Schritte, um die Ernährung Ihres Welpen richtig umzustellen
Wir können es nicht genug betonen – Sie sollten die Nahrung Ihres Haustieres niemals über Nacht wechseln. Jede Art von Ernährungsumstellung erfordert Sorgfalt und Überlegung. So vermeiden Sie eine Magenverstimmung oder unerwünschtes Erbrechen bei Ihrem Welpen oder Hund.
Hier sind die fünf wesentlichen Schritte für eine reibungslose Ernährungsumstellung.
Erkundigen Sie sich in Ihrer Tierarztpraxis
Wenn Ihr Welpe zu einem Hund heranwächst und eine andere Ernährung benötigt, können Sie bei Ihrer Tierarztpraxis um Rat fragen. Rufen Sie ihn an oder vereinbaren Sie einen Termin, um zu erfahren, wie Sie ihn schrittweise von Welpenfutter auf Nahrung für ausgewachsene Hunde umstellen sollten.
Ihr Tierarzt oder Ihre Tierärztin kennt die Krankengeschichte Ihres Haustieres, so dass er/sie Sie beraten kann, welches Hundefutter für ihn am besten geeignet ist. Sie können auch über Änderungen in Bezug auf die Anzahl der Mahlzeiten oder Portionsgrößen beraten.
Dies ist auch ein guter Moment, um mit Ihrem Welpen einen Gesundheitscheck zu machen und zu bestätigen, dass sein Gewicht und sein Wachstum im gesunden Bereich liegen. Dieses Wissen wird Ihrem Tierarzt oder Ihrer Tierärztin helfen, eine bessere Entscheidung für seine neue Ernährung zu treffen.
Berücksichtigen Sie das Alter
Welpen sind je nach Rasse zu verschiedenen Zeitpunkten ausgewachsen.
Um Ihnen einen allgemeinen Überblick zu verschaffen, wie lange Ihr Welpe Welpenfutter fressen sollte:
- Kleine Hunderassen (einschließlich Zwerghunde) sind zwischen neun und zehn Monaten ausgewachsen
- Mittelgroße Hunderassen sind nach ca. 12 Monaten ausgewachsen
- Große und sehr große Hunderassen sind zwischen 15 Monaten und zwei Jahren ausgewachsen
Wenn Sie sich bezüglich der Größe Ihres Welpen oder seines Alters nicht sicher sind, oder wenn Sie einen Mischling adoptiert haben, fragen Sie Ihren Tierarzt oder Ihre Tierärztin um Rat. Sie wissen am besten, wann Ihr Welpe mit der Nahrung für ausgewachsene Hunde beginnen kann.
Zu wissen, wann Ihr Welpe ausgewachsen ist, hilft Ihnen zu verstehen, wann er schrittweise auf Nahrung für ausgewachsene Hunde umsteigen sollte.
Zeit lassen
Wie lange dauert die Ernährungsumstellung? Diese Frage kommt immer wieder auf.
Sie sollten damit rechnen, dass die Umstellung etwa sieben Tage dauert. Diese schrittweise Umstellung ermöglicht es Ihrem Welpen und seinem Verdauungstrakt sich an die neue Zusammensetzung der Nahrung anzupassen. Es hilft auch dabei, Verdauungsstörungen zu minimieren.
Zum Beispiel:
- Tag eins und zwei: Halten Sie sich an ein Verhältnis von 75% Welpenfutter und 25% neuer Nahrung
- Tag drei und vier: Testen Sie einen Anteil von 50/50 Welpenfutter und neue Nahrung
- Tag fünf und sechs: Probieren Sie es mit einem Verhältnis von 25% Welpenfutter zu 75% neuer Nahrung
- Tag sieben: 100% neue Nahrung
Vergessen Sie nicht, dass jeder Hund einzigartig ist. Es kann auch länger als sieben Tage dauern, bis die Ernährungsumstellung abgeschlossen ist. Gehen Sie im richtigen Tempo für Ihren Welpen vor.
Beobachten Sie das Verhalten Ihres Welpen
Der Übergang zur neuen Nahrung erfordert, dass Sie Ihren Welpen genau beobachten und Änderungen in seinem Verhalten im Auge behalten sollten.
Wenn Ihr Welpe seinen Appetit verloren zu haben scheint, hat er möglicherweise einfach Probleme, sich an das neue Futter anzupassen. Eine Lösung wäre, die Übergangszeit zur neuen Nahrung zu verlangsamen. Zeigt Ihr Welpe zum Beispiel Desinteresse an seinem Futter, wenn er jeweils 50% beider Nahrungen in seinem Napf hat, gehen Sie für ein oder zwei Tage auf ein Verhältnis von 75/25 zurück.
Achten Sie während dieser Zeit auf die Toilettengewohnheiten und den Kotabsatz Ihres Welpen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Änderungen auf die Ernährungsumstellung zurückzuführen sind. Aber es könnte auch auf einen empfindlichen Magen oder die Notwendigkeit hindeuten, das Futter zu wechseln. In jedem Fall sollten Sie Ihre Tierarztpraxis kontaktieren, wenn Ihnen etwas Ungewöhnliches auffällt.
Testen und lernen
Mahlzeiten, Portionsgrößen und bevorzugte Texturen können von Hund zu Hund unterschiedlich sein. Das hängt von verschiedenen Faktoren, wie ihrer Rasse, ihrer Größe und der Menge an Aktivität, sowie ihrer Stoffwechselrate ab.
Es gibt zwei Dinge zu beachten, wenn Sie Ihren Welpen auf die neue Nahrung umstellen:
Portionsgröße: Die Anzahl der Portionen pro Tag ändert sich mit der Reife des Welpen. Was die Gesamtmenge pro Tag betrifft, ist es am besten, die Empfehlungen Ihrer Tierarztpraxis oder die auf der Packung zu befolgen.
Trockenfutter, Feuchtfutter oder beides? Mischfütterung ist für Hunde jeden Alters von Vorteil. Und zwar aus folgenden Gründen:
- Eine Kombination aus Feucht- und Trockenfutter bietet mehr Abwechslung. Sie haben einen wachsenden Welpen, warum also nicht die Fütterungszeit zu einem aufregenden Erlebnis für Nase und Geschmacksknospen machen?
- Eine Kombination aus Feucht- und Trockenfutter bietet das Beste aus beiden Ernährungswelten. Feuchtfutter wird dazu beitragen, dass Ihr Welpe mehr Flüssigkeit aufnimmt, da sie einen höheren Wassergehalt hat. Trockenfutter trägt dazu bei, die Zähne Ihres Welpen sauber zu halten.
- Wenn Sie zufällig einen wählerischen Hund haben, kann Mischfütterung helfen, sie davon zu überzeugen, zu den Mahlzeiten die Mengen und Nährstoffe zu sich zu nehmen, die sie benötigen.
Es ist wichtig, während dieses Übergangs geduldig mit Ihrem Welpen zu sein. Welpen entwickeln sich rasant, also bedenken Sie, dass sie sich angesichts all der Veränderungen möglicherweise überfordert fühlen. Bleiben Sie gelassen, wenn es zu Toilettenunfällen oder Magenverstimmungen kommt und honorieren Sie jedes Erfolgserlebnis.
Diese fünf wichtigen Schritte helfen Ihnen bei der Ernährungsumstellung Ihres Welpen. Dies wird dazu beitragen, dass es für Sie beide eine positive Erfahrung wird.
