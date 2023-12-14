Wann sollten Sie von Welpenfutter auf Nahrung für ausgewachsene Hunde umsteigen?

Einen neuen Welpen nach Hause zu bringen, ist ein großer Moment für Sie beide. Aber es gibt Vieles zu beachten und es bedarf an einiger Vorbereitung, damit Sie sich gemeinsam mit Ihrem Welpen an das neue Zusammenleben gewöhnen können.

Ein entscheidendes Element als verantwortungsbewusste*r Tierhalter*in ist es, sich mit der Ernährung Ihres neuen Welpen auseinanderzusetzen. Dazu gehört alles von der Auswahl der besten Nahrung über die richtige Tagesration bis hin zur Anzahl der Mahlzeiten.

Die Fütterung Ihres Welpen mit einer hochwertigen Nahrung, die ihn mit essentiellen, angepassten Nährstoffen und ausreichend Kalorien versorgt, wird ihm helfen, sich optimal zu entwickeln.