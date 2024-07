La garantie Acceptation de ROYAL CANIN: une promesse exceptionnelle

Depuis 1968, les produits ROYAL CANIN bénéficient d’une acceptation exceptionnelle chez les chats et les chiens. Ceci est notamment dû à la haute qualité des matières premières et au savoir-faire spécifique de nos collaborateurs, qui participe jour après jour au développement et à la transformation de nos produits.

Cependant, chaque animal étant unique et les besoins individuels pouvant différer d’un animal à un autre, il peut arriver dans des cas isolés que votre animal de compagnie ne mange pas sa nourriture. Pour un tel cas, nous aimerions vous faire une promesse exceptionnelle: si votre chien ou votre chat ne mange pas l’un de nos produits lors de la première alimentation, nous vous rembourserons le prix d’achat.