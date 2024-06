Explication des ingrédients contenus dans les aliments pour animaux de compagnie

Exemples de graisses et d'huiles

Parmi ces ingrédients, figurent l'huile de poisson, les huiles végétales telles que l'huile de soja, l'huile de tournesol et les graisses animales, notamment la graisse de poulet.

Que fournissent les graisses et les huiles ?

Les graisses et les huiles sont des sources d'énergie, des acides gras oméga 3, tels que l'EPA et le DHA, et des acides gras oméga 6. Les graisses et les huiles peuvent également fournir de la vitamine D et de la vitamine E.

Bienfaits des graisses et des huiles

En quantités mesurées, les graisses et les huiles sont essentielles pour stocker l'énergie : un gramme de graisses représente environ 9 kcal d'énergie métabolisable, soit près de deux fois et demie plus qu'un gramme de glucides ou de protéines. Les graisses et les huiles favorisent les propriétés anti-inflammatoires, ainsi que la santé et l'intégrité de la peau, et la synthèse des prostaglandines. Les acides gras essentiels jouent également des rôles structurels pour les cellules ou agissent comme précurseurs d'hormones spécifiques.