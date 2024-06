Le système digestif du chat est délicatement équilibré. Pour qu'il fonctionne bien, il doit contenir des bactéries en quantité adéquate. Des changements de régime, un toilettage excessif ou des maladies systémiques peuvent perturber cet équilibre et causer des problèmes digestifs courants, mais traitables.

Quels sont les symptômes des problèmes digestifs chez les chats ?

Il existe plusieurs symptômes à surveiller si vous pensez que votre chat souffre de troubles digestifs :

Régurgitation ou vomissements, y compris de boules de poils

Mauvaise haleine

Diarrhée ou constipation

Réticence à manger ou difficulté à manger

Perte de poids ou douleur abdominale

Si vous remarquez l'un de ces symptômes chez votre chat, consultez le plus vite possible le vétérinaire pour qu'il puisse en identifier la cause et le traitement potentiel.

Les parasites et la digestion de votre chat

Les infections parasitaires sont des problèmes digestifs courants chez les chats. Ces parasites microscopiques peuvent provoquer une diarrhée sévère, ainsi qu'un inconfort abdominal, entraînant une déshydratation et une perte de poids.

Il existe de nombreux types de parasites intestinaux. Two common parasites that affect cats include: giardia, which live on the lining of your cat’s small intestine, and coccidia, which they can ingest at the same time as their prey when picking it up outdoors. Ce dernier parasite comprend également un type transmissible à l'homme.

Votre vétérinaire prescrira probablement un médicament contre cette infection, qui soulagera les symptômes de votre chat.