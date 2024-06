​Nourrir votre chat après une chirurgie pour favoriser sa guérison

Comment nourrir mon chat après une opération chirurgicale ?

Votre vétérinaire peut vous recommander de faire passer votre chat à un régime de « convalescence » pendant qu’il se rétablit après son opération. Les régimes de convalescence sont conçus pour fournir à votre chat tous les nutriments dont il a besoin pour retrouver une santé optimale tout en minimisant la charge sur l’appareil digestif. Ces aliments contiennent des quantités accrues de protéines, de matières grasses et de calories, ce qui en fait un aliment riche en énergie, ce qui signifie que votre chat peut manger de plus petites portions tout en ayant l'énergie et les nutriments dont il a besoin. Les protéines contenues dans le régime de convalescence contribuent à la croissance et à la reconstruction des cellules et sont plus facilement digestibles pour assurer une absorption optimale.

De nombreux chats perdent l'appétit après une opération chirurgicale. Par conséquent, les aliments pendant la convalescence devront être savoureux et appétissants pour votre chat, avec des morceaux ou des croquettes de la forme appropriée, pour les encourager à manger.

Quand mon chat doit-il retourner chez le vétérinaire après l'opération ?

Bien soigné et alimenté, votre chat sera de nouveau en pleine santé rapidement après son opération. Cependant, si vous remarquez l’un des symptômes suivants, vous devez absolument retourner chez le vétérinaire :

saignements ;

vomissements, diarrhée ou constipation ;

perte d'appétit constante ou diminution de la consommation d'eau ;

dépression, faiblesse ou léthargie ;

frissons ou changement de température corporelle ;

instabilité sur ses pattes ;

respiration laborieuse ou douloureuse.

Si vous vous occupez davantage de votre chat après une intervention chirurgicale, il devrait récupérer plus rapidement et ré-adopter son comportement naturel rapidement. Si vous ne savez pas comment lui offrir les meilleurs soins, demandez conseil à votre vétérinaire.