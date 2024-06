Comment laisser à votre chat son propre espace durant le confinement ?

Souvent, les chats aiment se percher en hauteur d’où ils peuvent se cacher et observer leur environnement. Pensez donc à créer des plateformes élevées sur lesquelles votre chat pourra grimper. Vous pouvez lui installer un arbre à chat ou des étagères fixées au mur.

Ces espaces, s'ils sont bien aménagés, pourront être considérés par votre chat comme un havre de paix pour se reposer ou dormir. Ne le dérangez pas et laissez-le seul lorsqu'il se trouve dans son espace.



Si vous avez plusieurs chats, il est encore plus important que chacun ait ses propres espaces pour le repos, plusieurs bacs à litière (au moins un par chat, plus un bac supplémentaire) et des écuelles individuelles pour la nourriture et l'eau conservées dans des endroits séparés.





Comprendre le langage corporel de votre chat

Comment savoir si votre chat veut attirer l'attention ?

Comment savoir si votre chat veut garder ses distances ?

Donner de l'attention à votre chat

Les postures corporelles du chat expriment ce qu'il ressent. En l'observant, vous pourrez donc savoir s'il est d'humeur affectueuse ou s'il préfère rester seul un moment.Si les oreilles de votre chat sont tournées vers l'avant et que ses yeux sont ronds ou louchent, il est probable qu'il soit calme et content. S'il frotte sa tête ou sa queue contre vous, c'est un signe qu'il se sent proche et qu’il accepte votre affection.Si ses oreilles sont aplaties et ses pupilles dilatées, il se peut qu'il se sente agressé. Si vous caressez votre chat et qu'il commence à battre de la queue, il peut essayer de vous dire qu'il n'aime pas ça. Contrairement aux chiens, les battements de queue chez les chats ne signifient pas qu’ils apprécient mais plutôt qu'ils se sentent agités.Même si votre chat aime passer du temps seul, il est important de lui accorder des petits moments d'attention dans la journée en jouant avec lui par exemple. C’est un bon moyen d’interagir avec lui, de lui faire faire de l’exercice, de le stimuler et de renforcer le lien entre vous deux. Par le jeu, il va renforcer ses instincts naturels de poursuite et de capture du jouet. Essayez donc de lui lancer des boules en papier roulé ou des balles de ping-pong rebondissantes pour l’amuser ou tout autre jouet destiné au chat mais surtout n’utilisez pas directement vos mains.En accordant du temps et de l’attention à vos animaux de compagnie pendant cette période difficile, nous pouvons nous assurer que les changements apportés à notre routine quotidienne n'auront pas d'effet négatif sur leur bien-être. Si vous pensez que votre chat présente des signes de stress, consultez votre vétérinaire pour obtenir des conseils supplémentaires.