Bouchées en sauce ou en gelée ou aliments secs - avec quel aliment nourrir votre chat ?

Les bouchées en sauce ou en gelée ont également l'avantage de dégager un arôme plus riche que les aliments secs, ce qui est important pour les chats car ils dépendent beaucoup plus de leur odorat que de leur goût. L'odorat d'un chat est normalement beaucoup plus performant que celui d'un homme, alors que la langue d'un homme possède environ vingt fois plus de papilles gustatives que la langue d'un chat.