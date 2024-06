Bien que le poids de votre chat change au cours de sa vie, il est important de savoir quand son poids, trop faible ou trop élevé, constitue un problème de santé. Cela peut être difficile si la prise ou la perte de poids est survenue lentement, mais il y a plusieurs choses que vous pouvez surveiller.

Savoir quels chats sont prédisposés à la prise de poids

Les chats les plus à risque de prendre du poids sont :

les chats de type européen à poil court, plutôt que les chats pure race ;

les chats âgés de 5 à 10 ans aux niveaux d’activité réduits ;

les chats mâles ;

les chats stérilisés, car cela peut déclencher une prise de poids rapide ;

les chats qui peuvent se nourrir librement et qui ingèrent des rations plus grosses que celles recommandées ;

les chats d’intérieur qui jouent peu et font peu d’exercice.

Savoir contrôler le poids de votre chat

De nombreuses variables ont une incidence sur le poids d’un chat, notamment sa taille, sa race, son sexe et son âge. Cela signifie que peser votre chat et le comparer à un « poids idéal » n’est pas toujours précis. Au lieu de cela, vous pouvez contrôler votre chat à la maison en quelques étapes simples.

Lorsque vous regardez votre chat de profil d'en haut, vous devriez être capable de voir clairement ses os, y compris le creux de son flanc et une distinction nette entre son thorax et son abdomen (poitrail et ventre). Si son contour est très prononcé, le poids de votre chat peut être insuffisant ; si le contour est élargi et peu défini, votre chat peut être en surpoids.

Palpez votre chat pour avoir une idée s'il est à son poids de forme ou non. Palpez-le doucement pour voir si vous sentez ses côtes et pouvez les compter, si vous sentez ses vertèbres et ses muscles dorsaux, ainsi qu’une poche de graisse abdominale. Basez-vous sur les informations suivantes pour savoir si le poids de votre chat est dans les normes :

Si vous sentez ses côtes, mais qu’elles ne sont pas visibles, le poids de votre chat est idéal.

Si vous sentez ses côtes, mais que vous ne pouvez pas les compter, votre chat est en surpoids.

Si vous ne sentez pas du tout ses côtes, votre chat est obèse.

Il est important d’emmener votre chat chez votre vétérinaire si vous craignez pour sa santé. Votre vétérinaire peut effectuer le même examen ainsi que d’autres tests pour déterminer le poids de votre chat.