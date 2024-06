Qu'est-ce que le virus de l'immunodéficience féline ?

Le virus de l'immunodéficience féline (FIV) est également appelé sida du chat. Il est important de noter que le FIV ne se transmet pas à l'homme même si 1 à 5 % des chats sont porteurs du virus.

Dès lors qu'un chat est infecté par le FIV, il le reste pour la vie.

Comment le FIV se propage-t-il parmi les chats ?

Le FIV se transmet lorsque les chats se battent et se mordent. Le virus est donc plus répandu chez les jeunes chats non stérilisés qui vivent à l'extérieur, en particulier lorsqu'ils cherchent à défendre leur territoire.

Il peut également se transmettre par les transfusions sanguines si le sang n'a pas été préalablement analysé.

Que se passe-t-il si les chats sont infectés par le virus de l'immunodéficience féline ?

Le FIV progresse très lentement sur plusieurs années, en détruisant les globules blancs chez le chat. Autrement dit, ce dernier perd sa capacité à combattre la maladie. Les défenses immunitaires affaiblies deviennent vulnérables face aux infections secondaires tandis que l'organisme du chat perd sa capacité à lutter contre les maladies courantes.

Quels sont les symptômes du FIV ?

Un chat souffrant du FIV présente plusieurs symptômes. En tant que maître, vous devez être particulièrement attentif à ce qui suit :

la perte de poids,

la fièvre,

les infections,

la diarrhée,

la léthargie.

Les chats affectés sont également susceptibles de développer des maladies neurologiques et certains cancers.

Existe-t-il des tests permettant de savoir si mon chat est atteint du FIV ?

Votre vétérinaire sera en mesure de déterminer si votre chat ou votre chaton est infecté par le FIV en réalisant un test sanguin.

Si mon chat est porteur du FIV, dois-je envisager de l'euthanasier ?

Ce n'est pas parce que votre chat est infecté par le FIV qu'il doit être euthanasié, mais des précautions de santé raisonnables doivent être prises et il faut éviter qu'il circule librement car il pourrait contaminer les autres chats.

Puis-je faire vacciner mon chat ou mon chaton contre le FIV ?

Depuis 2002, il existe un vaccin contre le virus de l'immunodéficience féline.

En ce qui concerne la vaccination de votre chaton, vous devez connaître les différentes catégories de vaccins.

Il existe plus précisément: « les vaccins de base » et « les vaccins recommandés ». Les vaccins de base doivent être administrés à tous les chatons et chats par un vétérinaire, quel que soit leur mode de vie.

Les vaccins de base comprennent :

la grippe du chat, à la fois l'herpèsvirus félin (fHV) et le calicivirus félin (FCV)

la panleucopénie féline (FPV)

le virus leucémogène félin (FeLV)

Le vaccin contre le FIV n'appartient pas à la catégorie des vaccins de base préconisés chez tous les chats ou chatons. Les vaccins qui entrent dans la catégorie des vaccins recommandés seront proposés par les vétérinaires en fonction du mode de vie de votre chat ou chaton.

Si la santé de votre animal vous inquiète et que vous souhaitez en savoir plus sur les vaccins à administrer à votre nouveau chaton, contactez un vétérinaire. Il sera à même de vous conseiller en fonction de plusieurs facteurs, à savoir : votre chat passe-t-il du temps à l'extérieur ? Est-il en contact avec d'autres chats ?

Combien d'injections sont nécessaires ?

Le vaccin contre le FIV implique trois injections espacées de 2 à 4 semaines.

Quand mon chat sera-t-il protégé contre le FIV ?

Votre chaton sera protégé après la troisième injection. Il faut donc éviter qu'il ne sorte avant.

Le vaccin contre le FIV nécessite-t-il un rappel ?

Votre chaton aura ensuite besoin d'un rappel régulier un an après la deuxième injection, puis une fois par an. Votre vétérinaire vous indiquera le calendrier de vaccination et vous rappellera la date d'échéance des rappels.

N'oubliez pas, en cas de doute sur les vaccins ou le calendrier de vaccination de votre nouveau chaton, contactez toujours votre vétérinaire.